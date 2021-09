Ne viskas yra šiukšlės, ką į šiukšliadėžes išmetame

Julija Kirkilienė

Kai į redakciją paskambinęs skaitytojas paprašė patarpininkauti, kad atliekų konteineryje surastų išmestą brangų daiktą, nepatikėjau, jog tai galima padaryti. Paskambinusi Elektrėnų komunalinio ūkio generaliniam direktoriui Ričardui Leckui, sužinojau: žmonės į konteinerius dažnai išmeta labai reikalingus daiktus, o EKŪ darbuotojai nelaimės ištiktam gyventojui dažnai padeda.

Išsiblaškymo kaina

Elektrėniškiui bėda atsitiko dėl išsiblaškymo. Labai reikalingą daiktą suvyniojo į popierinę servetėlę ir paliko virtuvėje prie plautuvės. Netrukus žmogus nešė šiukšles ir tą reikalingą daiktą į šiukšliadėžę išmetė vietoj šiukšlės. Atsitokėjo žmogus tik šiukšles išmetęs į naująjį požeminį konteinerį. Pro tarpelį tarp konteinerio ir įmetimo angų dangčio savo maišiuką matė ant dugno, bet paimti negalėjo. Diena jau ėjo į pavakarę, tad žmogus pagalbos paprašė redakcijos. Nelabai tikėdami žmogui pagelbėti, skambinome EKŪ generaliniam direktoriui Ričardui Leckui, nors laikas buvo jau po darbo valandų. Direktorius geranoriškai paaiškino, kad žmogui, tikriausiai, galės padėti ir pasidalino informacija, kad jau ne vienam žmogui yra padėję surasti išmestą reikalingą daiktą. Kitos dienos ryte šiukšliavežė atvažiavo prie reikalingo konteinerio, šiukš­les išvertė ant žolės, ir žmogus savo daiktą surado. Tiesa, už tą paslaugą žmogui teko visas išverstas šiukšles sukrauti atgal į konteinerį. Bekraudamas šiukšles, žmogus dar pamatė, kaip žmonės šiukšlių nerūšiuoja, kaip į mišrių atliekų konteinerius meta viską – stiklą, metalą, tekstilę, popierių ir pan. „Apžiūrėjus“ kaimynų išmetamas šiukšles, darbą užbaigti žmogui dar padėjo atsiųsti EKŪ darbuotojai.

Pinigus – į konteinerius

Šį kartą nelaimė laikraščio skaitytojui baigėsi laimingai ir dar patirties įgijo. Gerai, kad laiku apsižiūrėjo, o EKŪ, sako direktorius, visada pagal galimybes išsiblaškėliams savo daiktus surasti padeda. Tiesa, kartais žmonės konteineriuose ieško ir ko nepametę – dažniausiai pinigų. Kaip surasti išmestą daiktą, jei šiukšlės jau išvežtos į Vilnių, įmonę „Energesman“, kur per parą suvežama apie 700–800 tonų atliekų? Įmonės gamybos vadovas Andrius Strazdas sako, kad ir čia teorinė galimybė pamestą daiktą surasti yra, bet per 5 metų praktiką nebuvo atvejo, kad kas surastų. O ieško žmonės šiukšlėse visko: dokumentų, pinigų, auksinių daiktų, dantų protezų, o kartą policija ieškojo didelio kiekio išmestų narkotikų. Pasak A. Strazdo, galimybė daiktą surasti būtų tada, jei ieškotojas žinotų kelintą valandą ir iš kokio regiono šiukšlės atvežamos ir darbininkai iš karto ieškotų. Vėliau surasti jau neįmanoma. Gamybos vadovas sako, kad per penkerius darbo metus įmonėje dažniausiai surandamos piniginės su dokumentais. Darbuotojai kartais ieško dokumentų savininkų ir yra suradę. Pinigines su dokumentais į konteinerius išmeta greičiausia vagys. A. Strazdas sako, kad vertingiausi ieškoti daiktai buvo knygos, kuriose esą buvo paslėpta per 3 tūkst. litų. Gal tokių turtingų knygų išmesta ir daugiau, nes bankas skelbia, kad iš litų į eurus nekonvertuota per 3 mln. litų. Ginklų ar sprogmenų, specialistas sako, neteko rasti, nors patys atliekų perrinkimo darbuotojai mėgsta pajuokauti, kad jų darbas toks pelningas, jog darbe nešioja auksines grandines, o kišenėse slepia ginklus.

Padėka ir informacija

Skaitytojas, suradęs savo bran­gų daiktą, nenori viešinti savo asmenybės, kad niekam dėl jo žiop­lumo nereikėtų nei džiaugtis, nei užjausti. Bet jis labai nori padėkoti Elektrėnų komunalinio ūkio darbuo­tojams: gen. direktoriui Ričardui Leckui, direktoriui infrastruktūrai Vytui Barzdaičiui, specialistei Gintarei Jankauskienei ir visiems EKŪ darbuotojams, geranoriškai padė­jusiems laimingoje nelaimėje. O tiems, kas ateityje per neapdairu­mą ar dėl kitų priežasčių reikalingą daiktą išmes į naująjį konteinerį, į kurį pačiam įlipti jau nebėra galimybės, kaip buvo, padėti pasiruo­šę EKŪ darbuotojai. Kreiptis galima ne tik per redakciją, bet tiesiogiai EKŪ telefonu, svarbu jį žinoti. Už atliekų tvarkymą atsakingas yra direktorius infrastruktūrai V. Barzdaitis, o jo tel. nr. yra: 8-685-09932. Bet geriausia prieš išmetant daiktą, gerai jį apžiūrėti, ar tikrai jį norite išmesti. Skaitytojams dar primename, kad susidariusias atliekas namuose labai reikia rūšiuoti.