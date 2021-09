Baimė kausto, žinojimas, kur eini – suteikia pagreitį

Rugpjūčio 26, 28–29 dienomis Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija POLA organizavo trijų dienų mokymus „POLA teikiamų paslaugų ypatybės ir bendravimo su onkologinėmis ligomis sergančiais asmenimis ypatumai“ virtualioje aplinkoje ir Lazdijų rajone. Elektrėnų onkologinių ligonių draugijai „Mes esame“ (pirmininkė Ona Kulbokienė) atstovavo trys draugijos nariai.

Iš anksto POLA svetainėje buvo informuota, kad rugpjūčio 26 d. virtualioje ZOOM platformoje POLA kortelės turėtojams (ją gali įsigyti kiekvienas, sergantis onkologine li­ga) bus suteikta galimybė susipažinti su POLA kortelės naujovėmis. Pirmoje mokymų dalyje buvo kal­bėta apie asmens duomenų apsaugos ypatumus. Pasak valdybos nario Šarūno Narbuto, POLA jokių konkretaus paciento duomenų neperduos jokiai įstaigai ar įmonei. POLA atliktos analizės bus skelbiamos viešai ir visiems prieinamos, tačiau visais atvejais duomenys bus nuasmeninti. Konsultacijų projekto vadovė ir renginių koordinatorė Agnė Švainickienė kalbėjo apie tai, kad yra galimybė registruoti POLA korteles internetu.

Rugpjūčio 28–29 dienomis prak­tinės mokymų dalys bu­vo organizuo­tos Lazdijų rajono Mikabalių kaime esančio­je „Vitų oazės“ sodyboje. Šeštadienio mokymų programą, po POLA prezidento Pauliaus Rakščio, Lazdijų merės Ausmos Miškinienės, onko­loginių pacientų draugijos Lazdijuose vadovės Dalės Pupininkaitės bei kitų atstovų sveikinimų, sudarė produktyvūs darbai. Moderuojant Virginijui Šauliui, kuris skaitytojams žinomas kaip knygos „Vėžys 24/7“ autorius, buvo įgyvendinti pro­jekto „Pacientas pacientui“ idėja, iššūkiai ir galimi įgyvendinimo scenarijai. Dalyviai, padalinti į 8 flangus, turėjo pateikti galimus pagalbos pacientams kriterijus. Šeštajame flange dirbę Ona Kulbokienė, Elektrėnų sveikatos draugijos „Mes esame“ vadovė, savivaldybės atstovai ir kitų regionų dalyviai tiksliai apibūdino teikiančių pagalbą onkologiniams ligoniams ypatumus. Renginio moderatorius ir jo pagalbininkė POLA direktorė Neringa Čekienė išsamiai komentavo paruoštukus, kvietė kitus dalyvius išskirti esminius kriterijus.

Popietinėje mokymų programoje svarbiausias dėmesys buvo skirtas aptarti bendravimo su paliatyviais on­kologiniais pacientais ypatumus. Laima Baršauskienė, slaugytoja, lektorė, gana dažnai būnanti šalia mirties pastaruosius 20 metų, įtaigiai, remdamasi liaudies išmintimi, pasidalino patirtimi, kaip parinkti tinkamus žodžius išeinančiajam ir pačiam išlaikyti stiprybę. Pasauliečių ordino pranciškonas Aidas Adomaitis savo paskaitoje, remdamasis gyvenimiškąja patirtimi ir religijos samprata, aiškino, kaip sielovada gali padėti asmeniui atrasti tikrąjį pašaukimą ir atitolinti jį nuo negandų. LSMU dailės terapijos studentė Renata Pribušauskienė pateikė įdomių faktų apie sielvartą ir gedėjimą, per dailės kūrinius atskleidė, kad dailės terapija ir netektys gali būti susijusios.

Sekmadienio mokymų programą toliau tęsė dailės terapijos studentė Renata jau grupėse. Vėliau, moderuojant POLA valdybos nariui Šarūnui Narbutui, vyko seminaras-diskusija „Kokias paslaugas gali gauti onkologiniai ligoniai regionuose“. Šia tema kalbėjo Joniškio ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduotojas medicinai Mar­tynas Gedminas, prieš keletą metų dalyvavęs kaip Europos jaunųjų gydytojų delegatas Europos medicinos specialistų sąjungos (UEMS) Skubiosios medicinos sekcijoje, vėliau – mėnesio trukmės stažuotėje JAV Ohajo valstijos skubiosios medicinos centruose. Jo manymu, regionuose yra daugybė žmonių, kuriems reikia tiesiog paprastų paslaugų, priemonių, kurios sumažintų daugybę kančių, padėtų apsisaugoti nuo ligų.

Taigi informacijos, praktinių patarimų apie POLA teikiamų paslaugų ypatybes ir bendravimo su onkologinėmis ligomis sergančiais asmenimis ypatumus sužinota daug. Belieka tik užsiimti labai reikalinga veikla. Be to, ne pirmą kartą susitikusiems šiame sambūryje bendro likimo draugams buvo malonu pabendrauti ir išsiskiriant palinkėti sveikatos parenkant tinkamus žodžius ir patiems išlaikant stiprybę.

Janina Girsė