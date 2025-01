Naujienos iš paskutinio šių metų tarybos posėdžio: jie nenori kainų kelti, bet jiems reikia kainas kelti

Julija Kirkilienė

Paskutinis šių metų posėdis man priminė eurovizinę dainą: aš nenoriu šokti, bet man reikia šokti… Posėdyje tarybos nariai visaip aiškinosi, kad jie nenori kelti kainų už atliekų tvarkymą, bet jiems reikia kelti. Ir pakėlė. Nuo naujų metų už atliekų surinkimą ir tvarkymą nuo 10 Eur kaina daugiabučių gyventojams pakils maždaug iki 13 Eur, o nuosavų namų gyventojams – iki 14 Eur. Čia tokia kalėdinė dovanėlė gyventojams, bet gruodžio 18 d. tarybos posėdyje buvo svarstoma ir daugiau aktualių klausimų.

Opozicija prieš opoziciją

Paskutinis metų posėdis pra­sidėjo tradiciškai pasveikinus gruo­džio mėnesio gimtadienininkus ir išklausius pareiškimus. Pareiškimas­ buvo vienas – opozicijos koalicijos­ pirmininkas Rimantas Baravykas perskaitė pareiškimą, kad jų koalicijai nepriklauso keturi frakcijos „Elektrėnų balsas“ nariai ir prašė ­informaciją patikslinti savivaldybės el. svetainėje. Antrosios opozicijos – „Elektrėnų balsas“ – atstovas Edvardas Baleišis suabejojo, ar Valstiečių ir žaliųjų sąjungos nariai Raimondas Ivaškevičius ir Vio­leta Nenartavičienė prie opozicijos pri­sijungė teisėtai, nes nepadarė vie­šo pareiškimo. Merui Gediminui Ratkevičiui ir patiems naujiesiems opozicionieriams paaiškinus, kad susijungimas buvęs įformintas tinkamai, patvirtinus darbotvarkę, pirmu klausimu svarstytas devynioliktas sprendimo projektas „Dėl…komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. Tą klausimą pristatė „Ekonomikos konsultacijos ir tyrimai“ partneris Gintas Umbrasas. R. Baravyko pasiūlymu į sprendimo projektą įrašytos buvo pataisos, kad nuosavų namų gyventojai konteinerius galėtų statyti ir valdiškoje žemėje, jei ten yra geras privažiavimas. Anksčiau už konteinerių pastatymą valdiškoje žemėje būdavo skiriamos baudos. Naujose taisyklėse nebeliks kitos absurdiškos taisyklės, kad apie konteinerį būtina palikti 0,5 m atstumą. T.y. jei išstumiami keli konteineriai, jie negalėdavo vienas su kitu liestis. Pritarę Atliekų tvarkymo taisyklėms, tarybos nariai patvirtino ateinančių metų pirmo pusmečio darbo planą ir į Antikorupcinę komisiją vietoj Gedimino Jachimavičiaus įrašė Raimondą Ivaškevičių.

Turtingos Kalėdos

Metų pabaigoje savivaldybės biudžetas papilnėjo per 2,5 mln. Eur. 2024 metų savivaldybės biudžetas yra rekordinis – beveik 60 mln. Eur. Apie tai tarybą informavo Finansų ir strateginio planavimo skyriaus ve­dėja Oksana Salecienė, pristatydama sprendimo projektą „Dėl… 2024 m. biudžeto pakeitimo“. Savivaldybė viršplaninių pajamų į biudžetą surinko per 1,5 mln. eurų daugiau, nei planavo. Viršplaninės lėšos surinktos iš gyventojų pajamų mokesčio, nuomos už valstybinę žemę, nekilnojamojo turto mokesčių. Biudžetas dar padidintas ir dėl paimtos paskolos baseino renovacijai tęsti. Biudžetas papildytas ir valstybės lėšomis ukrainiečių, savivaldybėje apsigyvenusių dėl karo, kompensavimui už apgyvendinimą ir socialinei paramai, projektų vykdymui ir pan. Gautos viršplaninės lėšos bus panaudotos ne tik darbuotojų kalėdinėms premijoms, bet ir kelių priežiūrai. Ledo arenai taip pat skirta papildomų lėšų. Dėl Ledo arenos finansavimo tarybos narys Giedrius Leskauskas turėjo klausimą, ko­dėl Ledo arena nemoka mokesčių savivaldybės įmonei „Elektrėnų komunalinis ūkis“. Atsakymas buvo, kad Ledo arena su EKŪ yra išdėstę mokėjimų grafiką, todėl Ledo arena išvengs antstolių, o EKŪ atgaus skolą. Pinigų bus skirta mokyklų renovacijoms, įvairioms socialinėms paramoms ir kt. Pinigų biudžete reikės surasti ir Smulkiojo verslo bei kaimo plėtros programai, nes taryba pritarė paramą smulkiems verslininkams padvigubinti – vienai paramai skirti iki 3 tūkst. Eur. Tiesa, bendra rėmimo suma nepadidinta, to­dėl paramą gauti galės mažesnis paramos prašytojų skaičius. Biudžetas būtų dar didesnis, jei savivaldybė neturėtų nuostolių. Vėl buvo pritarta nurašyti per 2,5 tūkst. Eur beviltiškų skolų. Šį kartą – fiziniams asmenims. Vieni iš jų mirė skolingi, vienas užsienietis išvykęs iš Lietuvos, todėl niekas negali jo surasti. Visos skolos liko už patalpų nuomą. Į biudžetą savivaldybė taip pat negaus vienos pilietės žemės, kuri yra palei Elektrėnų marias, mokesčių. Ją kiekvienais metais savivaldybė nuo mokesčių atleidžia.

Pastangos pritraukti medikų

Medikų į savivaldybę bus bandoma pritraukti piniginiais pa­skatinimais. Posėdyje buvo pritarta sprendimo projektui „Dėl Finansavimo teikimo atvykstantiems dirbti į savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas trūkstamos specialybės gydytojams ir slaugy­tojams tvarkos aprašo patvirtinimo“. Apraše numatoma 6 tūkst. Eur kasmetinė išmoka naujai atvykusio gydytojo poreikiams tenkinti trejus arba penkerius metus, jei gydytojas dirbs pilnu etatu. Dirbant mažiau nei etatu, proporcingai mažinama ir išmoka. 3 tūkst. Eur kasmetinę išmoką planuojama skirti­ pritraukto slaugytojo poreikiams tenkinti pirmus 3 arba 5 metus. Nau­jai įdarbintiems medikams gali būti skiriamas ir tarnybinis būstas pagal Savivaldybės tarybos nustatytą tvarką. Apraše buvo numatyta, kad į finansinę paramą neturi teisės pretenduoti gydytojas ar slaugytojas, jeigu per pastaruosius 2 metus dirbo Elektrėnų savivaldybei pavaldžiose ASPĮ, išskyrus gydytoją rezidentą. Bet tarybos nario Dmitrij Burkoj siūlymu šis punktas buvo pataisytas, kad į paramą negalės pretenduoti tik tie, kurie iš darbo išeis po šio sprendimo priėmimo. D. Burkoj tokį pasiūlymą teikęs todėl, kad iš Elektrėnų ligoninės į Trakų ligoninę dirbti išėjęs pediatras Romas Sugintas galėtų susigundyti parama ir grįžti atgal. R. Sugintas replikavo, kad jis darbovietę pakeitė ne dėl pinigų, ­o todėl, kad pasijuto ne­reikalingas.

2024 m. gruodžio mėn. duomenimis, viešosiose Elektrėnų savival­dy­bės asmens sveikatos priežiūros įstaigose trūksta šių specialistų: sveikatos centre – šeimos gydytojo dirbti 1 etato krūviu ir 2 bendrosios­ praktikos slaugytojų dirbti dviejų etatų krūviu. Abromiškių reabilitacijos ligoninėje trūksta dviejų fizi­nės medicinos reabilitacijos gydytojų ir vieno gydytojo kardiologo. Elektrė­nų ligoninėje trūksta dviejų gydyto­jų pediatrų, vieno gydytojo anesteziologo-reabilitologo, dviejų skubios medicinos gydytojų, vieno gydytojo neurologo, vieno gydytojo akušerio-ginekologo ir vieno fizinės medicinos reabilitacijos gydytojo.

Dovanėlė Kalėdoms

Dovanėlę Kalėdoms gavo savi­valdybės gyventojai – 26 proc. padidintus mokesčius už komunalinių atliekų tvarkymą. Gyventojams tie mokesčiai per mėnesį padidės 3–6 eurais. Prieš balsavimą tarybos nariai tarsi atsiprašinėjo gyventojų, kad jie nenori tų mokesčių kelti, bet kitaip negali. Valdantieji kaltino Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrą (VAATC), vartų mokestį pakėlusį net 60 proc., opozicija kaltino valdančiuosius, kad neišsideri mažesnių mokesčių nors už tai, kad nuolatos tenka raukyti nosis nuo iš sąvartyno sklindančių kvapų. Giedrius Leskauskas posėdyje citavo EKŪ valdybos posėdžio protokolą, kur valdyba dėl finansų nevaldymo kaltino gen. direktorių Ričardą Lecką, bet ne VAATC. Tas sprendimo projektas gal ir nebūtų priimtas, jei už jį nebūtų balsavę du Socialdemokratų partijos, dirbančios opozicijoje, nariai. Valdantiesiems balsų neužteko todėl, kad buvęs Kazokiškių sąvartyno vadovas Virgilijus Pruskas, svarstant šį klausimą, tyliai išėjo iš salės, o Vaidas Ratkevičius nusišalino pagal Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos rekomendaciją, nes dirba EKŪ. Opozicijos lyderis, socialdemokratų pirmininkas R. Baravykas po posėdžio redakcijai savo sprendimą taip paaiškino: Socialdemokratų partijos Elektrėnų skyrius dėl šio klausimo buvo sukvietęs net valdybą, kuri nutarusi, kad sprendimo projektui reikia pritarti. Pasak R. Baravyko, EKŪ yra savivaldybės įmonė, kuri šiuos metus užbaiginėja nuostolingai. Iš Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) patvirtintų kainų už atliekų tvarkymą, EKŪ ir VAATC dalių atskirti negalima, todėl taryba priversta balsuoti už bendrą projektą. Kitokiu atveju EKŪ būtų žlugdoma. Be to, EKŪ savo kainos dalį pakėlusi tik minimaliai – atlyginimams ir infliacijai. Viktorija Juknevičienė taryboje išsakė nuo­skaudą, kaip jai sunku perlipti per visus principus, bet ji suprantanti, kad kitos išeities neturi. Šį kartą socialdemokratai esą pasirinko ne politinius dividendus, o Komunalinio ūkio gelbėjimą. Socialdemokratas Arūnas Kulboka, kitaip nei kiti du jo kolegos, balsavo prieš, bet sprendimo projektui trijų balsų persvara buvo pritarta.

Neleido išsikalbėti

Nors prieškalėdinis tarybos­ posėdis baigėsi anksčiau nei buvo numatyta, bet meras opozicijai­ iš­sikalbėti neleido, net žodinių klau­simų išsakyti neleido. Žodžiu,­ posėdžio pabaigoje nebuvo įprasto bendravimo. R. Baravykas, G. Les­kauskas, E. Baleišis niurzgėjo, kad esą pažeidinėjamas Reglamentas, bet meras G. Ratkevičius, pasiūlęs įsigilinti į Savivaldos įstatymą, visus tarybos narius pakvietė į savo kabinetą kalėdiniam atsisveikinimui iki kitų metų posėdžio. Kadangi posėdis baigėsi per pietų pertrauką, tai atsisveikinimas įvyko šventinėje aplinkoje, kur negražu pyktis… Juolab kad kiekvienam tarybos nariui buvo paruošta po saldžią kalėdinę smulkmenėlę, o mažos dovanėlės, kaip žinoma, stiprina draugystę.