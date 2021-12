Jau keletą metų Vievio kultūros centrą ir Pernu (Estija) Raekula bendruomenės centrą sieja kūrybinė partnerystė: dalyvavimas projektuose, koncertiniai mainai.

Šiais metais pradėtas įgyvendinti projektas „Kultūrų tiltas: Vievis-Pernu“, iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos. Jo metu vyks įvairių žanrų mėgėjų meno kolektyvų – dramos, vokalinio, šokio, folkloro – koncertinės išvykos pas projekto partnerius.

„Vievio teatras“ jau ruošiasi pirmajai išvykai: tarpušventyje kolektyvas vyksta į Pernu, kur pristatys parengtą veikalą iš lietuviško teatro istorinio lobyno – P.Petliuko – Pudzevičiaus „Neatmezgamasis mazgas“ bei kartu su vietiniu kolektyvu vaidins bendrą pjesę, kurią susitikimo procese abi pusės repetuos.

„Vievio teatro “ vadovas Vytautas Mikalauskas džiaugiasi pirmąja kolektyvo išvyka į užsienį. Be abejo, nėra paprasta užsienyje vaidinti gimtąja kalba, tačiau, anot vadovo, sceninė raiška padeda nugalėti kalbos barjerą. Be to, kolektyvas parengęs pristatomąją medžiagą estų kalba. O susitikimai su Pernu mėgėjų meno kolektyvais suteiks patirties ir praturtins vieviečių kūrybines idėjas.

Audronė Stepankevičiūtė,

projekto „Kultūrų tiltas: Vievis-Pernu“ vadovė

Nuotrauka iš „Vievio teatro“ archyvo