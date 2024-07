Kietaviškių bibliotekos bibliotekininkė Rita Vaišnorienė: bibliotekos kaimo vietovėse vaidina reikšmingą socializacijos vaidmenį

Kietaviškių bibliotekininkė Rita Vaišnorienė kartu su teritorinių bibliotekų skyriaus vedėja Dovile Karacėjiene

Deimantė Jančiūnaitė

Vieną antradienį nusprendžiau pasidomėti bibliotekos kasdieniu gyvenimu Elektrėnų savivaldybės Kietaviškių filiale. Daugumai atrodytų, kad antradienio rytas bibliotekoje yra paprastas ir niekuo nesiskiriantis nuo kitų dienų. Tačiau ten mane pasitiko ne tik šio filialo bibliotekininkė Rita Vaišnorienė, bet ir vedėja Dovilė Karacėjienė, kuri yra atsakinga už visus Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos filialus.

Turbūt, norint geriau įsigilinti į dabartinį Kietaviškių bibliotekos ­gyvenimą, turėtume žvilgtelėti į šio filialo istoriją. Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos puslapyje (https://www.esvb.lt/) yra rašoma, kad pirmoji biblioteka šiame krašte buvo įkurta 1948 m. Joje tuo metu lankėsi apie 40 skaitytojų, kurie galėjo pasirinkti iš 310 knygų. Per šiuos 76 metus biblioteka spėjo pabuvoti įvairiose vietose, kol 1999 m. persikraustė į dabartines patalpas. 2005 metais ilgametę Kietaviškių bibliotekininkę Aleksandrą Kertenytę-Stankevičienę (ji šį darbą dirbo 44 metus) pakeitė Janina Černiauskienė, kuri vykdė aktyvią kultūrinę, edukacinę veiklą. Nuo 2021 metų lapkričio mėnesio bibliotekai vadovauti pradėjo R. Vaišnorienė, kuri ir sutiko plačiau papasakoti apie Kietaviškių biblio­tekos kasdienybę, jos skaitytojus, organizuojamas veiklas.

Bibliotekos vedėja pasakoja, kad šiais metais bibliotekoje apsilankė 56 skirtingi lankytojai (4 iš jų naujai prisiregistravo). Šis filialas gali pasigirti leidinių gausa: skaitytojai gali išsirinkti įvairių žanrų leidinių, ku­rių bibliotekoje yra daugiau kaip aš­tuoni tūkstančiai. Kiekvieną mėnesį lentynos yra papildomos naujomis, populiariomis knygomis, džiuginančiomis skaitytojus. Lankytojų amžius yra įvairus, tačiau šioje bibliotekoje skaityti visgi renkasi brandesni žmonės. Viena iš aktyviausių Kietaviškių filialo skaitytojų yra Aldona Plusčiauskienė. Ji, pagal 2023 metų ataskaitą, perskaitė apie 120 knygų ir šių metų Mažoje knygų mugėje, vykusioje Elektrėnuose, gavo padėką „Už meilę knygoms ir aktyvų skaitymą!“. Taip pat įdomu, kad jauniausiam bibliotekos skaitytojui yra vos vieni metai. Per metus Kietaviškių bibliotekoje įvyksta apie 50 renginių: kuriamos įvairios parodos, minint rašytojų gimimo ar mirties metines, organizuojami knygų pristatymai, edukacijos. Žinoma, kad renginių skaičius kinta dėl įvairių priežasčių.

Kietaviškių bib­liotekininkė R. Vaišnorienė sutiko papasakoti apie bibliotekos kasdienybę ir pasidalinti savo mintimis su „Elektrėnų kronikos“ skaitytojais.

Ką bibliotekininkei reiškia knygos ir skaitymas?

Moteris teigia, kad knygos jai „prie širdies“ buvo jau nuo vaikystės, todėl skaitymas yra „nemaža gyvenimo dalelė“. Moteris negali įsivaizduoti savo knygų lentynos be detektyvų ir trilerių, nes jai patinka, kai pagrindiniai veikėjai nar­plioja ir aiškinasi įvairias situacijas. Medicininės knygos ar šeimų sagos taip pat nepraslysta iš šios moters akiračio. Bibliotekininkė, save prilyginanti „knygų graužikei“, yra perskaičiusi daug įsimintinų knygų, tačiau ją labiausiai sužavėjo Taros Westover knyga „Apšviestoji“.

Bibliotekos reikšmė

Bibliotekininkė R. Vaišnorienė teigia, kad nors į frazę „biblioteka“ telpa daug įvairių reikšmių, tačiau knygos buvo ir yra neatsiejama šio žodžio reikšmė. Nepaisant to, kaimiškose vietovėse biblioteka taip pat yra ir pagrindinis gyventojų susibūrimo, traukos centras. Lankytojai čia ne tik užsuka išsirinkti knygų, bet ir pasidalina savo kasdienybe, išsipasakoja rūpesčius ir džiaugsmus. Kaimuose vis sparčiau nyksta visuomeninis gyvenimas, nes, mažėjant gyventojų skaičiui, užsidarinėja ne tik mokyklos, bet ir pašto skyriai ar parduotuvės. Todėl biblioteka šiose vietose tampa kultūros židiniu, vaidinančiu ypač svarbų vaidmenį kaimo žmonių ­kasdieniniame gyvenime.

Darbo kasdienybė

Turbūt daugelis iš mūsų biblio­tekos darbą suvokiame kaip pilną rutinos, kuriame bibliotekininkai tik išduoda ir priima knygas. Tačiau R. Vaišnorienė mano, kad kiekviena diena yra skirtinga, o kartais nenuspėjama. Vienomis dienomis reikia pasiruošti knygos pristatymams, parodoms ar edukacijoms, kitomis į biblioteką gali užsukti svečiai: lankytojai iš kitų miestų, savivaldybės darbuotojai ar padalinio vadovai. Šiame darbe yra ir rutinos. Bibliotekininkė, atėjusi į darbą, pirmiausia patikrina elektroninį paštą, atsako į laiškus. Be to, vienas iš pagrindinių bibliotekos darbuotojų įrankių yra sistema „LIBIS“. Joje darbuotojai pildo kasdieninių darbų dienoraštį. Tai informacijos sisteminimas apie tą dieną bibliotekoje: tos dienos lankytojų skaičius, pageidautinų knygų sąrašas ir t.t. Taip pat nereikėtų užmiršti biblio­tekos tvarkymo, kuris taip pat užima laiko.

Apie lankytojus

R. Vaišnorienė teigia, kad biblio­tekos lankytojai dažniau prašo jos ­pagalbos renkantis knygą. Dėl šios priežasties, šis darbas suteikia galimybę pažinti ne tik kiekvieną skaitytoją, bet ir sužinoti jo literatūrinį skonį, pomėgius, o tai leidžia pasiūly­ti geriausią knygą. Moteris pastebi tendenciją, kad jaunesni žmonės teikia pirmenybę detektyvams, o brandesni renkasi skaityti knygas apie gyvenimą. Įdomu, kad jaunieji skaitytojai skaito įvairių žanrų kūrinius, jų mėgstamiausi kūriniai – „Katinėlis Juodis“, „Kakė Makė“.

Mėgstamiausi autoriai

Kietaviškių bibliotekininkė stebisi, kad amerikiečių rašytojos Colleen Hoover knyga „Mes dedame tašką“ negrįžta į šio filialo knygų lentynas, o nuolat keliauja į vis skirtingus skaitytojų namus. Kitas kūrinys, kuris nenusileidžia pirmojo leidinio populiarumui, yra tos pačios autorės knyga „Veritė“. Skaitytojai taip pat skaito amerikiečių autorės Stephanie Land prisiminimų knygą „Valytoja“. Populiarumui nenusileidžia ir įvairios knygų serijos, pavyzdžiui, anglų rašytojos L.J. Ross trileriai ar brazilų kilmės amerikiečių rašytojo Chris‘o Carter‘io detektyviniai ­ro­manai.

Žymūs žmonės, apsilankę bibliotekoje

Praeitų metų rugsėjo mėnesį Kietaviškų bibliotekoje lankėsi Jurga Šeduikytė, kuri pristatė autorines knygas: „Lipt stogais ir žiūrėt žemyn“ (bendraautoris Gintaras Šmatavičius), „Iššūkis“. Skaitytojai gali pasiskolinti šias knygas iš bibliotekos kartu su autorės parašu bei linkėjimais. Be to, šiais metais į biblioteką taip pat buvo atvykęs knygų vaikams autorius Marius Marcinkevičius ir dailininkė, iliustruotoja Lina Itagaki. Jie paliko autografus knygose „Superbobutės“, „Mergaitė su šautuvu. Istorija apie mergaitę partizanę“, kurias taip pat galima pasiskolinti iš bibliotekos.

Kuo Kietaviškių biblioteka išsiskiria iš kitų filialų?

R. Vaišnorienė sako, kad jai šio­je bibliotekoje yra malonu dirbti, nes tiek pastatas, tiek patalpos yra sutvarkytos, šviesios (2021–2022 m. vyko bibliotekos interneto skaityklos remontas, baigus remonto darbus, reorganizuotas bibliotekos darbo vietų išdėstymas bibliotekoje). Už tai ji yra dėkinga Kietaviškių seniūnijai. Be to, ši moteris išskiria patogią bibliotekos geografinę vietovę, nes ji yra išsidėsčiusi prie pagrindinio kelio, centrinėje kaimo gatvėje.

Kokios informacijos yra ieškoma bibliotekose?

Nors šiais laikais internete galima rasti beveik visus atsakymus į iškylančius klausimus, tačiau kartais žmonės užsuka į biblioteką, ieškodami tam tikros informacijos ar leidinių. R. Vaišnorienė sako, kad skaitytojai dažniausiai domisi medicininėmis knygomis (pavyz­džiui, apie vaistažoles) ar leidiniais apie kraštotyrą (ieško medžiagos apie gimtuosius kraštus Kietaviškių apylinkėse).

Artimiausias knygos prista­tymas Kietaviškių bibliotekoje

Liepos 23-ąją dieną 17 val. Kietaviškių biblioteka turės svečią – radijo laidų vedėją, rašytoją Antaną Šilkūną, kuris šio susitikimo metu pristatys savo naująją knygą „Ne receptai, o istorijos apie maistą“. Šio susitikimo metu bus galima ne tik sužinoti daugiau apie knygos rašymo užkulisius, tačiau ir artimiau ­susipažinti su rašytoju kraštiečiu.

Ateities planai

Paklausus, ar ši biblioteka turi kokį nors simbolį, Rita Vaišnorienė atsako, kad šiuo metu jo nėra, tačiau jį norėtųsi turėti. Ji tikisi, kad Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos filialai paseks Vievio m. Lazdynų Pelėdos biblioteka, kuri turi savo simbolį – pelėdžiuką. Taip pat vienas iš ateities planų yra pradėti pildyti bibliotekos knygą, kurioje savo mintimis ir linkėjimais galėtų pasidalinti bibliotekos ­svečiai.

Skaitymo svarba

Rita Vaišnorienė mano, kad nėra taisyklės be išimties – vienam žmogui rekomenduota knyga gali būti atradimas, o kitam nusivylimas. Todėl ji skatina žmones skaityti tai, kas jiems yra įdomu. Be to, knygų pasirinkimas bibliotekose yra ypač didelis. Juk ne veltui Martynas Mažvydas „Katekizmo“ prakalboje rašė: „Broliai, seserys, imkiat mani ir skaitykiat,/ Ir tatai skaitydami permanykiat.“