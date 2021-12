Kaimas vienas, bėdų – begalės

Julija Kirkilienė

Būna gi taip, kad ant vieno kaklo visus šunis sukaria. Šį kartą kalbėsime apie Alesninkų kaimą, kuriam be Kazokiškių sąvar­tyno, vandens valymo įrenginių bėdų šiais metais dar pridėtos bėdos dėl naujos geležinkelio linijos, ­žadamos tiesti per kaimą. Ta geležinkelio linija kažkam žada naudą, o ­daliai Vievio seniūnijos gyventojų – vienas bėdas.

Na ir kas

To naujai planuojamo greitojo traukinio bėgiai pagal pirmą planą iš Kauno į Vilnių nė planuoti nebuvo. Bet šalies valdžiai bėgių labai prireikė – kaip gi sostinė gyvens be greitojo traukinio, vyksiančio net 260 km per valandą. Su tokiu greitu traukiniu iš Kauno į Vilnių kelionė nė pusvalandžio neužtruks. Na ir kas, kad tas greitasis traukinys švilps pro kaimų gyventojų langus, na ir kas, kad ūkininkavimui skirta žemė bus paimta visuomenės poreikiams – geležinkelio bėgiams tiesti, na ir kas, jei visą gyvenimą kaimietis pragyveno savo gal paties rankomis statytoje trobelėje, kuri bus nukelta, savininkui išmokėjus kažkiek eurų. Dėl to „na ir kas“ gruodžio 8 d. į Elektrėnų bibliotekos salę

suvažiavo žmonės iš Vievio, Alesninkų, Pilypiškių ir kitų kaimų. Seimo narės Silvos Lengvinienės patarėjas Edvardas Baleišis savo socialiniame tinkle stebisi: „Keistoka tokia renginio vieta – ne Alesninkuose, Pilypiškėse, ar bent jau Vievyje, bet Elektrėnų bibliotekoje. Rengėjai pašnibždėjo, kad vietą parinko savivaldybė. Kai kam, matyt, patogu po sunkios darbo dienos pereiti į kitą gatvės pusę ir pasišnekėti apie gyventojų problemas, o kai kam reikėjo iš Alesninkų minti į Elektrėnus“. O tų minančių buvo daug – beveik pilna biblio­tekos salė. Suinteresuoti žmonės pasiskirstė į dvi stovyklas: vieni už tai, kad jų namus brangiai nupirktų, ki­ti už tai – kad geriau jie gyvens tarp dviejų geležinkelių ruožų, bet liks savo trobelėje ir per langus žiūrės į pro jų namus švilpsiančius greituosius traukinius.

Alternatyvos ir naudos

Projekto rengėjai gyventojams pristatė dvi alternatyvas, pavadintas S1 bei S5, ir ragino išsirinkti, kuriam variantui nori pritarti. Pagal S5 variantą būtų griaunami 27 pastatai, S1 variantą – 12 pastatų. Rengėjai žmonėms nedviprasmiškai paaiškino – projektas vykdomas bus įvertinus ir suderinus 3 aspektus: aplinkosauginius, socialinius ir ekonominius. Suderinti teks ne tik žmo­nių, bet ir statytojų poreikius. Pasak rengėjų, jie siūlo parengtas geriausias alternatyvas. Trečią alternatyvą pasiūlė susitikime dalyvavęs tarybos narys, aplinkosaugininkas Virgilijus Pruskas. Jis siūlė naująją vėžę tiesti pagal esančius geležinkelius. Deja, rengėjai tokią alternatyvą atmetė, esą Europos Sąjunga gal nepritartų ir neskirtų lėšų. Projekto rengėjai tikino, kad projektas atneštų naudos ir gyventojams: būtų renovuota Vievio geležinkelio stotis, kuri liktų kaip regioninė stotis senaisiais traukiniais nuvykti iki greitųjų trauki­nių stočių ir į kitas Lietuvos geležinke­lių stotis, todėl Vievyje planuojama pagerinti susisiekimo infrastruktūrą – suremontuoti Stoties gatvę, pastatyti tunelį ir pan.

Informaciją viešina patys

Lietuvoje už projekto „Rail Baltic“ įgyvendinimą atsakinga Susisiekimo ministerija, o už projekto ­vykdymą – „LTG Infra“. Elektrė­nų savivaldybės suinteresuoti gyventojai nėra patenkinti projekto vykdytojų informacijos viešinimu, todėl patys susikūrė „Facebook“ pa­skyrą „Rail Baltic S1-S5 Alternatyvos keliu bendruomene“ ir dalinasi gaunama informacija, diskutuoja, ieško teisininkų paglbos. Puslapyje dalijamasi viena gyventojams nieko gero nežadančia svarbia informacija apie lapkričio 5 d. Vyriausybės kanceliarijoje registruotą teisės ak­to projektą „ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS ĮGYVENDINANT YPATINGOS VALSTYBINĖS SVARBOS PROJEKTUS ĮSTATYMO NR. XI-1307 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 IR 13 STRAIPSNIŲ IR V SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS“.

Pataisas teikia Susisiekimo ministerija. Projektų tikslas – užtikrinti asmenų teisėtų interesų apsaugą valstybei įgyvendinant ­ypatingos valstybinės svarbos projektus ir sudaryti teisines prielaidas efektyviai bei racionaliai šiuos projektus įgyvendinti.

Projektų uždaviniai: