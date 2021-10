Jei tekstą skaityti sunku – laisvalaikį praturtins nemokamos garsinės knygos

Vykinta Parčiauskaitė

Pastarieji dveji metai nebuvo lengvi. Dėl pandeminės situacijos mokymasis, perkeltas į ­namus nuotoliniu būdu, atvėrė žinių ir įgūdžių spragas, ypač tiems, kuriems ir gyvai mokantis sekėsi sunkiau. Sumažėjus gyvų susitikimų, kultūrinių renginių ir kitų užsiėmimų ne namie, dažnam suaugusiam teko atsisakyti įprastų laisvalaikio veiklų. Todėl neretai tiek mokinys, tiek vyresnio amžiaus žmogus pasiimdavo knygą į rankas. Su knyga praleistas laikas gali būti toks naudingas, lyg būtum išklausęs gerą paskaitą, ir toks ­malonus, lyg žiūrint ge­rą mėgstamą filmą.

Tačiau skaityti gali ne visi. Sunku skaityti, jei rega silpsta dėl amžiaus, jei žmogus prastai mato (ar visai nemato) dėl įgimtos ar įgytos regos problemos. Sunku, o kartais net neįmanoma laikyti knygą rankose ar perversti puslapius žmonėms, kurių rankų judėjimo galimybės apribotos (pavyzdžiui, dėl artrito ar paralyžiaus). Kai kurie dėl savo sveikatos būklės negali sėdėti – vadinasi, knygą skaityti tampa beveik neįmanoma.

Visais šiais atvejais išeitis yra! Tai – garsinės knygos, saugomos virtualioje bibliotekoje ELVIS. Pro­fesionalių diktorių įgarsinti leidi­niai gali būti išduodami tik tiems, ­kurie negali skaityti įprasto spausdinto teksto. Jei naudojatės internetu, lei­dinius galima parsisiųsti į bet kurį išmanųjį įrenginį. Jei internetu ne­sinaudojate – juos parsiųsti gali artimiausia biblioteka.

Kaip naudotis virtualia biblioteka ELVIS?

Virtualios bibliotekos pavadinimas susijęs ne su rokenrolo žvaigžde Elviu Presliu. ELVIS – tai žodžių „Elektroninių leidinių valdymo informacinė sistema“ santrumpa. Unikali biblioteka pasiekiama adresu elvis.labiblioteka.lt. Čia saugoma daugiau nei 13 tūkst. pavadinimų garsinių knygų, ir šie ištekliai nuolat pildomi – kasmet profesionalūs diktoriai ir savanoriai įgarsina 400–500 naujų knygų.

Registruojantis virtualioje bibliotekoje ELVIS, jums tereikia surinkti elvis.labiblioteka.lt bei užpildyti ten pateikiamą registracijos anketą. Ją pildant, būtina įkelti dokumentą, įrodantį, kad registruojamas žmogus susiduria su problemomis skaitydamas įprastą tekstą (puikiai tinka dokumento nuotrauka). Tai gali būti šeimos, akių ar kitos srities gydytojo pažyma, neįgaliojo pažymėjimas ar Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos sprendimas dėl neįgalumo lygio, darbingumo lygio arba specialiųjų poreikių lygio nustatymo pažyma.

Jeigu vaikui diagnozuotas skaitymo ar mokymosi sutrikimas, tinka logopedo, Pedagoginės psichologinės tarnybos pažyma ar kitas panašus dokumentas. Jei artimas žmogus, kuriam reikalingas ELVIS, negali naudotis internetu, jį užregistruoti gali artimas žmogus, socialinis darbuotojas, bibliotekininkas, o nepilnamečius vaikus į ELVIS palydi jų tėvai ar globėjai.

Pateiktą anketą peržiūri ELVIS komanda ir susisiekia su jumis – arba atsiunčia elektroninį laišką, patvirtinantį, kad prieiga suteikta, arba pasitikslina duomenis. Gavę patvirtinimą apie sėkmingą registraciją, prie ELVIS galite jungtis per elektroninius valdžios vartus ar su slaptažodžiu. Ir tuomet jau galite rinktis knygas pagal įvairius kriterijus – autorių, žanrą, naujumą, net pagal kalbą – ELVIS po truputį pildosi leidiniais rusų ir lenkų kalba. Jus dominančius leidinius leng­va parsisiųsti į bet kurį išmanųjį įrenginį.

Jei reikia pagalbos, drąsiai kreipkitės į ELVIS administratorę Liliją, kuri visada skuba į pagalbą – skambinkite jai 8 667 80541 arba rašykite el. paštu elvis@labiblioteka.lt.

Sunkiausiai atpažįstama kliūtis skaityti – disleksija

Disleksija – tai skaitymo sutrikimas, būdingas vienam iš dešimties žmonių. Ar vaikas turi disleksiją, galima pastebėti iš jo skaitymo tempo ir tikslumo. Jei vaikas painio­ja raides, daro daug klaidų, skaito lėtai ir sunkiau supranta tekstą nei jo bendraamžiai – galima įtarti disleksiją. Tačiau užtikrintai disleksijos diagnozę gali nustatyti tik specialistai. Svarbiausia pastebėjus šiuos požymius kreiptis į logopedus ir kitus kalbos ar vaiko raidos specialistus, kad kuo anksčiau būtų pritaikomi individualūs pratimai ir metodai, palengvinantys ir gerinantys vaiko skaitymo įgūdžius. Taip jis neatsiliks nuo bendraamžių ir mokymosi programos mokykloje.

Vaikams, turintiems skaitymo sun­kumų, į pagalbą taip pat gali atei­ti ELVIS, kur galima rasti daugiau nei 80 proc. įgarsintos mokiniams rekomenduojamos literatūros. Virtualioje bibliotekoje yra beveik 700 pavadinimų laisvalaikio literatūros, skirtos vaikams ir jaunimui.

Be to, Lietuvos aklųjų biblioteka, kuriai priklauso virtuali biblioteka ELVIS, jau antrus metus kviečia Lietuvą jungtis prie Pasaulinės disleksijos pažinimo savaitės. Apie disleksiją pasaulis aktyviai kalba visą spalio mėnesį. O patys disleksiją turintys žmonės akcentuoja, kad apie disleksiją kalbėti galima visada, nes apie ją dar per mažai žino tiek mokytojai, tiek tėvai. Pasaulinės disleksijos pažinimo savaitės tradicija kilo Australijoje, o iniciatyvos spalva – raudona, taip siekiant „nuginkluo­ti“ raudonos spalvos galią: juk klaidos mokinio sąsiuvinyje dažniausiai taisomos raudonai. Mokyklos, bibliotekos, mokymosi centrai ir visos neabejingos įstaigos kviečiamos rinktis raudonus akcentus ir šviesti visuomenę apie disleksiją bei kitus skaitymo sutrikimus. Jei norite prisidėti asmeniškai, papasakokite vaikui, turinčiam skaitymo sutrikimą, ar jo tėvams apie galimybę klausytis įgarsintų ELVIS knygų. Tai gali pakeisti gyvenimą!

Patrauklų turinį suranda visi

ELVIS gausu pasirinkimo įvairovės: įgarsinti grožinės lite­ratūros, istoriniai, mokslo populiarinimo, saviugdos kūriniai, garsiniai žurnalai, akademinės knygos, filmų ir spektaklių garsiniai vaizdavimai (garso įrašai su vaizdinio turinio apibūdinimu), tinklalaidės – ir tai tik dalis žanrų ir leidinių įvairovės. Delia Owens „Ten, kur gieda vėžiai“, kitaip nei įprastą spausdintą versiją bibliotekoje, gausite be eilės; gamtininko ir fotografo Mariaus Čepulio knygą „Visa tiesa apie gyvūnus“ perklausysite vaikštinėdami parke; o asmenybę auginsite kartu su Irwin D. Yalom, klausydamiesi jo „Tampant savimi“.

Virtualioje bibliotekoje ELVIS taip pat galima rasti lengviau suprantamų įgarsintų kūrinių rinkinių, skirtų senyvo amžiaus žmonėms. „Skaitinių valandėlės“ seriją pamėgę senelių globos namų globotiniai – jie susiburia pasiklausyti supaprastinto turinio leidinio ir vėliau jį aptaria. Senyvo amžiaus skaitytojai džiaugiasi ir galimybe skaityti tas pačias knygas, kurias skaito vaikai ir anūkai – turi apie ką pasikalbėti su savo šeima.

Nelikite abejingi ir informuo­kite savo artimuosius, kurie negali skaityti įprasto spausdinto teksto, apie jiems prieinamą nemokamą paslaugą. Tai gali labai praturtinti jų laisvalaikį. ELVIS skaitytojai dažnai sako, kad garsinės knygos jiems grąžino gyvenimo džiaugsmą. O tai labai svarbu, ypač dabar, kai tiek laiko praleidžiame laikydamiesi saugaus atstumo ir apribodami bendravimą su kitais žmonėmis.