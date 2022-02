Gėlėti pokalbiai Kazokiškėse

Julija Kirkilienė

Kazokiškiečių susitikimas su savivaldybės vadovais pradėtas buvo lyriškai – seniūno Arvydo Vyšniausko eilėmis apie pokalbius su gėlėmis ir žmonėmis. Susitikimų su gyventojais iniciatorius, administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius susirinkime pasiskundė, kad nuotoliniu būdu visų bėdų išspręsti negali, ir pasidžiaugė, kad gali susitikti gyvai, nors ir su po respiratoriais paslėptais veidais. Pasak direktoriaus, susitikimuose yra ką pasa­kyti ir ką išgirsti.

Draugiškai gyvena

Seniūno ataskaita buvo trumpa: 2021 metais Kazokiškėse 9 žmonės mirė, o gimė tik 2. Iš viso Kazokiškių seniūnijoje registruota per 450 gyventojų, o pagal plotą ji yra ketvirta seniūnija Elektrėnų savivaldybėje. Biudžetas Kazokiškių seniūnijos vienas mažiausių savivaldybėje – 42 tūkst. eurų. Seniūnas sako, kad biudžetas mažas todėl, kad seniūnija neturi šildomų pastatų, bet nuo šių metų seniūnijai perduotas daugiafunkcis centras, tad ir biudžetas bus padidintas. Pinigus seniūnija išleidžia administravimui, kapinių, kelių priežiūrai ir pan. Kazokiškių bendruomenė šiuo metu taip draugiškai sugyvena su seniūnija, kad net kompensacijos pinigus, gaunamus už gyvenimą šalia sąvartyno, atidavė gatvių asfaltavimui. Kitą pusę gatvių asfaltavimui reikiamų pinigų pridėjo savivaldybė, todėl Kazokiškėse gyvenantys žmonės dabar džiaugiasi sutvarkytomis gatvėmis ne tik prie įvažiavimo į gyvenvietę, bet ir prie bažnyčios. O tos sutvarkytos gatvės dar ir apšviestos, bet, žinoma, dar ne visos. Kazokiškiečiai ilgus žiemos ar rudens vakarus praskaidrina bažnyčios apšvietimu skirtingomis spalvomis: per valstybines šventes – trispalvės spalvomis, lapkričio pirmosiomis dienomis – gedulinga vio­letine ir pan. Bendruomenė rašė projektą Nacionalinei mokėjimo agentūrai ir gavo lėšų bendruomenės erdvei įsirengti – pavėsinei pastatyti. Seniūnija pažadėjo prie pavėsinės įrengti aikštelę. Kazokiškėse gražiai organizuojamos tradicinės šventės Sekminės, Joninės, Mindauginės, per kurias susirinkusieji tradiciškai pavaišinami kopūstiene. Nuo Kalėdų iki Trijų karalių Kazokiškių vaikučius aplankė Kalėdų Senelis. Kazokiškių seniūnijai pernai buvo skirtas naujas automobilis, kurį dienos centro vaikai pakrikštijo vardu „Žaibas“.

Policijos informacija

Kai seniūnija taip draugiškai sugyvena, tai ir nusikaltimų nedaugėja. Bet nėra taip, kad jų nebūtų. Apie nusikaltimus ir kaip saugotis nuo nusikaltėlių, paskaitą paskaitė Elektrėnų policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkas Edgaras Telinskis ir to paties skyriaus tyrėja Žydronė Sakaliūnienė. Seniūnijoje per metus registruoti 8 nusikaltimai: 4 vagystės

This slideshow requires JavaScript.

ir 3 dėl smurto artimoje aplinkoje. Savivaldybėje dėl smurto artimoje aplinkoje pradėti net 96 ikiteisminiai tyrimai. Sulaikytas vienas girtas vairuotojas. Ž. Sakaliūnienė perskaitė visą pranešimą apie tai, kaip gyventojams reikia saugotis patiems ir saugoti kitus. Pirmiausia, žmonės turi suprasti, kad girtas vairuotojas yra potencialus nusikaltėlis, todėl pastebėjus darant tokį nusikaltimą, būtina pranešti tuo vieninteliu, lengvai įsimenamu telefono Nr. 112. Saugoti save pareigūnė mokė ir pėsčiuosius: būtina tamsiu paros metu nešioti atšvaitus, įsitikinti, ar esi vairuotojo matomas. Perspėti ir dviratininkai, kad į važiuojamąją kelio dalį išvažiuotų tik su techniškai tvarkingu dviračiu. Kadangi šiuo laikmečiu internetu naudojasi kone visi nuo vaiko iki senjoro, tai labai svarbu elektroninėje erdvėje būti budriems. Ypač suaugusiesiems rekomendavo sekti savo vaikus, ką jie veikia internete, žinoti vaikų draugų vardus, pavardes, telefonų numerius, nes iš pranešimų žinoma apie dažnus vaikų dingimus. Buvęs ir toks atvejis, kad paauglė mamos vardu išsinuomavo automobilį, o tėvai apie tai sužinojo tik tada, kai į namus atėjo antstoliai.

Bendri rūpesčiai

Savivaldybės atstovų vardu kalbėjo administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius, jo pavaduo­toja Inga Kartenienė, mero pavaduotojas Raimondas Ivaškevičius, Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas Arūnas Butrimavičius ir tarybos narys Gintaras Jančiauskas. G. Ratkevičius kalbėjo, kad seniūnijos rūpesčiai yra bendri su savivaldybės rūpesčiais, o problemos sprendžiamos, gavus informaciją iš seniūnijos. Su seniūnais savivaldybės administracijos skyriaus vedėjai susitinka kiekvieną savaitę nuotoliniu būdu. Į gyventojų nusiskundimus, kad Kazokiškes miestiečių išrinkta valdžia tiesiog naikina, atsakė administracijos direktorius. Apie viaduko remontą, geležinkelio perva­žos planuojamą uždarymą, miškovežių ardomus kelius kalbėjęs G. Ratkevičius pats žmonėms skundėsi, kad savivaldybės yra valdžios blogų įstatymų įkaitės, kad Susisiekimo ir Aplinkos ministerijos net pagal nustatytą tvarką neatsako į jo siunčiamus raštus ir garsiai mąstė, ar nereikėtų ministerijų sudrausminti, apskundžiant kitoms instancijoms. Kazokiškiečiai savivaldybės valdžiai turėjo prašymų dėl greičio ribojimo per gyvenvietę, dėl to, kad vandens tiekimą atjungia nepranešę gyventojams, kad dėl siaučiančio viruso kiekvieną rytą testuojasi sąvartyno kvapu, kad savivaldybės specialistai neetiškai bendrauja su nepaskiepytais žmonėmis, ir pan.

Taip draugiškai kazokiškiečiai su valdžia kalbėjosi beveik porą valandų ir draugiškai išsiskirstė… Tokio gražaus bendravimo gal nebuvo nuo savivaldybės įkūrimo, kai Kazokiškėse buvo pradėtas planuoti sąvartynas.