Šuns dresūra išmatomis

Virginija Jacinavičiūtė

Šeštadienį (01-29) Šviesos ir So­dų gatvių gyventojai užfiksavo žiaurų elgesį su gyvūnu ir neliko abejingi – iškvietė policijos pareigūnus. Dėl įvykio pradėta administraci­nio nusižengimo bylos teisena.

Ties Šviesos g. 6 namu su jauno ­amžiaus labradorų veislės šunimi­ stovintis vyriškis gyventojų dėmesį atkreipė dėl neįprastų dresūros me­­to­dų. Vyriškis rankoje laikė gana ilgą ša­ką, ja smeigė kažką nuo žemės ir kišo šuniui į burną. Įvykio liudininkai sako iš pradžių pamanę, kad vyriškis šunį ­tiesiog dresuoja. Tačiau kuo toliau, tuo labiau ši dresūra kėlė įtarimų ir abejonių, todėl gyventojai iškvietė policiją. Šuo atrodė sutrikęs, nesuprato, ko šeimininkas nori, tačiau elgėsi paklusniai. Gyvūnas muistėsi, nenorėjo to kąsnio imti. Tačiau šeimininkas jėga sugrūdo šuniui kąsnį ir suspaudė snukutį delnu, kad jis negalėtų to kąsnio išspjauti. Sodų gatvės gyventoja pasakoja neapsikentusi to vaizdo ir išėjusi pasiteirauti, ką jis tam šuniui daro. Iš pradžių vyras garbaus amžiaus moterį išplūdo necenzūriniais žodžiais, vėliau tikino, kad puikiai išmano šunų dresūrą ir žino, ką daro. Minėjo, kad jo šuo valgo kačių išmatas.

Apžiūrėjus įvykio vietą paaiškėjo, kad žmogus savo šuniui į gerklę jėga grūdo išmatas, visas šunelio snukutis buvo jomis ištepliotas. Įvykio liudininkė vėliau matė, kaip šeimininkas snukutį ir grandinę valė sniegu.

Keistą situaciją matę kaimynai stebėjo vyriškį, kad jis nedingtų iš ­akiračio iki pareigūnų atvykimo. Atvykus policijai vyras teisinosi, kad su šunimi nesielgė žiauriai. Esą 300 eurų mokėjo ne tam, kad šunį kankintų. Pareigūnai apklausė įvykio liudininkus ir apsilankė vyro namuose.

Redakcija pasiteiravo, ką apie šią situaciją mano VšĮ „Keturkojis draugas“ vadovė, ilgametė gyvūnų globėja Dainora Ivanauskienė. Moteris sako, kad jau iš pirmo žvilgsnio situacija atrodo nenormali. Pasikonsultavusi su šunų dresuotojais ji patikino, kad tokie veiksmai tikrai nėra dresūra. Tai – žiaurus elgesys su gyvūnu. D. Ivanauskienė sako, kad kartais gyvūnai tikrai valgo kitų gyvūnų išmatas, tačiau šią problemą spręsti reikia naudojant antsnukį, o ne prievarta maitinant šunį išmatomis. D. Ivanauskienė pasidžiaugė, kad žmonės neliko abejingi pastebėję ­netinkamą elgesį su gyvūnu.

Kaip toliau rutuliojosi situacija, klausėme Elektrėnų policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininko Edgaro Telinskio. Pareigūnas informavo, kad dėl minėto įvykio Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Elektrėnų policijos komisariate pradėta administracinio nusižengimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimo kodekso 346 str. (Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų gyvūnų gerovės ir apsaugos, atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas), bylos tei­sena. Už šį nusižengimą numatyta administracinė nuobauda – bauda nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių eurų. Žmonės dėkoja pareigūnams, kad į situaciją sureagavo rimtai, bet nerimauja, kad šuo ir toliau gyvens su tokiu šeimininku.

Lietuvoje vis pasitaiko atvejų, kuo­met šuo užpuola žmogų, rimtai arba net mirtinai sužaloja žmones. Dresuo­tojai sako, kad šuns elgesys priklauso tik nuo šeimininko. Todėl labai svarbu reaguoti į netinkamą elgesį su gyvūnu.