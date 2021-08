Galimybių paso galimybės... ir kitos pandemijos galimybės

Julija Kirkilienė

Vyriausybė nusprendė, kad nuo rugsėjo 13 d. žmonės bus skirstomi į tris grupes: turintys galimybių pasą, neturintys to paso ir turintys gydytojų rekomendacijas, kad negali būti skiepijami. Vienas dalykas yra pasiskiepyti, kitas – kaip pasą paimti. Nors kai kurie gyventojai nepritaria žmonių skirstymui, nors iki 13-osios dar liko daugiau nei 3 savaitės, Registrų centro Elektrėnų padalinį apgulė spūstis žmonių, norinčių išsiimti tą naujadarą – galimybių pasą.

Pandemiją valdys mažųjų rankomis

Vyriausybė nutarė, kad nuo rugsėjo 13 d. visos kontaktinės paslaugos bus teikiamos ir ūkinės veiklos vykdomos bei renginiai organizuojami (išskyrus nustatytas išimtis) tik asmenims, kurie atitinka Galimybių paso kriterijus. Deja, žmonių tinkamai neinformavo, kaip jiems dokumentus gauti. Šeimos gydytojai tokias paslaugas atlikti atsisako – gydytojas turi gydyti, o ne dokumentus išdavinėti, tad paso pasiimti žmonės suskubo į Registrų centrą.

Apgulusių Registrų centrą žmo­nių paklausus, kodėl taip anksti pradėjo rūpintis pasais, kiekvienas turėjo savo atsakymų. Vieni ruošiasi švęsti jubiliejų ir jau gavo iš restorano telefoninę žinutę, kad be to paso nebus aptarnaujami, kiti ruošiasi į užsienį pas gimines, tretiems nusimato planinė operacija ir t.t. Pasiūlius paprašyti anūkų ar vaikų, kad jiems tą dokumentą atsiųstų internetu, dauguma sakė nepasitikintys – ant dokumento reikia antspaudo.

O verslininkai sprendžia savo bėdas. Vievyje veikiančios kavinės „Sėkmės užeiga“ savininkė Jovita Apanavičienė sako tikinti, kad iki rugsėjo 13-osios dar kas nors pasikeis. Pasak verslininkės, Vyriausybė pandemiją valdyti užsimojo labiausiai nukentėjusio smulkiojo verslo rankomis. Patikrinti lankytojų dokumentus kavinėse vadinamosiomis piko valandomis maitinimo įstaigoms tektų arba samdyti naują darbuotoją, ar uždėti papildomą krūvį kitiems darbuotojams. Ir vienas, ir kitas atvejis kainuoja papildomų lėšų, kurių po visų galiojusių draudimų ir verslo sustabdymo, po elektros ir prekių pabranginimo, nežino iš kur galėtų begauti. Verslininkė sako būtų linkusi lankytojų netikrinti ir neskirstyti, tikinti, kad bylinėjantis prieš valstybę gal ir laimėtų teismus, bet esanti bailė ir greičiausiai reikalavimus vykdys.

Elektrėnų restorano ir svečių namų „Perkūnkiemis“ savininkas Danius Kubilius pritardamas kolegei sako, kad maitinimo paslaugų darbuotojams primetamas cerberio darbas. Cerberis graikų mitologijoje saugojo vartus į Tartarą, užtikrindamas, kad mirusieji negalėtų išvykti, o gyvieji negalėtų patekti. Verslininkas sako, kad restoranas ir viešbutis dirbti privalės, nes už prastovas kompensacijų jau nebegaus, o verslą kažkaip išlaikyti reikia. D. Kubiliaus paskaičiavimais, mokėti tūkstantines baudas bus brangiau nei apmokėti darbuotojams už papildomą darbą – pasų tikrinimą. O tikrintojų, galinčių restoraną patikrinti, suskaičiuoti vienos rankos pirštų neužtektų.

Išeitis – skiepytis

Elektrėnų ligoninės direktorius Edmundas Niparavičius užjaučia verslininkus ir sako, kad jiems padėti galėtų tik patys žmonės. Tai padaryti jie gali skiepydamiesi. O saugiai pasiskiepyti Elektrėnuose esą visos sąlygos ir tas sąlygas noriai demonstravo mums, kad perduotume savo skaitytojams.

Vakcinavimo centre Ledo rū­muose stovi pilkas „čemodaniukas“ – mobilus šaldytuvas, įjungtas į elektros tinklą. Taip palaikoma vakcinoms reikalinga tem­peratūra. Už vakcinų laikymą atsakingas IT specialistas Dainius Norušis savo telefone programa vakcinų temperatūrą sako sekantis dieną ir naktį. Transportuojant vakcinas, temperatūra palaikoma prie „čemodanėlio“ įreng­tu mobiliu akumuliatoriumi. Šiuo metu Elektrėnų vakcinavimo centras, pasak E. Niparavičiaus, turi visų rūšių vakcinų, todėl kviečia gyventojus skiepytis ir užsiregistravusius, ir be registracijos. Svarbu turėti asmens dokumentą. E. Niparavičius elektrėniškiams priminė, kad sistema registruoja tik tuos pacientus, kuriems praėję 150 dienų nuo persirgtos COVID-19 ligos, o persirgusiems žmonėms reikalinga tik viena vakcina. Elektrėnuose, sako E. Niparavičius, neregistruoti žmonės skiepijami ketvirtadieniais, bet jei užeina neregistruotas žmogus ir kitomis dienomis, jo neišvaro, o pa­skiepija. Registrų centras primena, kad pagal šiuo metu sveikatos apsaugos ministro patvirtintas taisykles, asmenys vietoj galimybių paso gali naudoti vieną iš medicininių dokumentų iš e.sveikatos sistemos: ES skaitmeninį Covid sertifikatą (vakcinacijos ir persirgimo dalis), vakcinacijos išrašą, dokumentą, įrodantį, kad persirgta COVID-19 liga, neigiamo PGR testo ar teigiamo antikūnų rezultato išrašą.

Ligonių be pagalbos nepaliks

Sveikatos apsaugos ministerija informuoja, kad siekiant užtikrinti nenutrūkstamą asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, kai dėl sergančiųjų COVID-19 buvo ribojamos kitos medicininės paslaugos, taip pat išvengti perteklinių mirčių, sveikatos apsaugos ministro įsakymu reglamentuojama, kad šeimos medicinos institucijos paslaugos bus prieinamos visiems Lietuvos gyventojams. Bus prieinama tiek būtinoji, tiek planinė medicinos pagalba, išskyrus atvejus, kai pacientui (gyventojui) reikės testuotis dėl profilaktinių sveikatos patikrinimų. Simptominiams pacientams, turintiems COVID-19 ligos požymių (karščiavimas, kosulys, dusulys ir kt.), bus taikomas testavimas. T.y. šeimos gydytojai nustos gydyti telefonais, o ligonį apžiūrės ir skirs reikalingą gydymą arba siųs pas reikalingą specialistą. Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys išplatino pranešimą, kad pacientams, kuriems reikalingos būtinosios medicinos paslaugos, testavimas taikomas nebus, tačiau, esant COVID-19 ligos simptomų, reikės testuotis. Pažymėtina, kad testavimas pacientams bus atliekamas nemokamai.

E. Niparavičius sako, kad Elektrėnų ligoninėje vėl atidarius kovidinį skyrių, kiti ligoniai be pagalbos neliks. Nuo rugsėjo mėn. vėl visą parą budės vaikų gydytojas. Ligoninėje vėl atidaryti visi skyriai, išskyrus Chirurginį. Direktorius sako, kad atvežtas ligonis į Priėmimo skyrių pirmąją skubią pagalbą gaus nepriklausomai nuo to, ar jis turi ar neturi galimybių pasą. Tik neturintys dokumento bus izoliuoti tol, kol bus gautas PGR tyrimo atsakymas.