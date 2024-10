Fortepijono ir saksofono garsai: kūrybinis susitikimas su LMTA profesoriais

Ignė Suraučiūtė,

VU komunikacijos fakulteto studentė praktikantė

Rugsėjo 25 d. 14 val. Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko edukacinio pobūdžio susitikimas, kuriame muzika ir bendravimu dalinosi pianistė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė Aleksandra Žvirblytė bei LMTA profesorius, džiazo kūrėjas ir saksofonininkas Petras Vyšniauskas. Renginio dalyviai turėjo galimybę išgirsti gyvai atliekamus muzikinius kūrinius ir pabendrauti su garsiais Lietuvos muzikantais.

Aleksandra ir Petras groti kartu pradėjo prieš maždaug 7–8 metus, kai pianistė pakvietė Petrą prisijungti prie bendro projekto „Kosminis Čiurlionis“. Šis bendradarbiavimas tapo neatsiejama jų muzikinės kūrybos dalimi, kurią jie pristato įvairiuose renginiuose ir edukacinėse programose.

Renginyje susirinko daugiau nei pusšimtis įvairaus amžiaus dalyvių, kurie aktyviai atliko vedėjų paskirtas užduotis ir atidžiai klausėsi atliekamos muzikos. Užduotys buvo įvairios: nuo geografijos žinių tikrinimo, pavyzdžiui, šalių sostinių įvardijimo, iki kūrybinių užduočių – muzikos kūriniams ­sukurti pavadinimus.

„Manau, kad mūsų, profesionalių muzikantų, pareiga yra pasidalinti žiniomis ir gražia muzika su visa Lietuvos auditorija. Buvo labai malonu būti su tokia aktyvia, išprususia auditorija, kuri taip įsitraukė į veiklas“, – sakė Aleksandra Žvirblytė.

Renginio atmosfera priminė kelionę po Europą. Profesoriai dalyvius „gabendavo“ per skirtingas šalis, grodami tų regionų muzikinius kūrinius. Ispanijos ir Graikijos melodijos skatino dalyvius šokti, o keletas net su­skubo atlikti graikišką šokį sirtakį. Be to, susirinkusieji turėjo galimybę patys prisėsti prie fortepijono ir kartu su virtuozais pamuzikuoti.

Pianistė Aleksandra taip pat pasidalino savo ilgamečiu bendradarbiavimu su Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ – organizacija, veikiančia žmonių su negalia teisių gynimo, meninio ir kultūrinio ugdymo srityse. Ji jau daugiau nei dvidešimt metų dalyvauja šios draugijos renginiuose bei kūrybinėse stovyklose.

Petras Vyšniauskas renginio metu taip pat pripažino, kad klausimai apie pasaulio sostines jam yra nesvetimi – jaunystėje jis itin gerai išmanė geografiją.

Kasmet įvairiose „Gubojos“ renginiuose ir būreliuose dalyvauja apie 4 000 žmonių su negalia iš visos Lietuvos, taip prisidedant prie jų meninio ir kultūrinio tobulėjimo.