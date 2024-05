Festivalį atidarė Elektrėnuose viešėjęs unikalus „Taigi cirkas“

Gegužės 4 dieną Elektrėnų gy­ventojai ir svečiai Lietuvos Valstybės Atkūrimo Šimtmečio aikštėje sulaikę kvapą gerėjosi šiuolaikinio cirko performansu-spektakliu „Marinara“. Trupės „Taigi cirkas“ artistai Konstantin Kosovec ir Izabelė Kuzelytė džiaugdamiesi geru oru ir gausiai susirinkusiais žiūrovais padovanojo įspūdingą daugeliui pirmąkart regėtą oro akrobatikos spektaklį.

Cirko kalba pateiktas padažo receptas

Stebuklingo skonio padažui „Marinara“ reikia tik kelių in­gredientų: pomidorų, česnakų, pries­koninių žolelių ir aliejaus. Tačiau kai šio padažo sudedamo­sios dalys pjaustomos tarp metalinių konstrukcijų ore pakibusių oro ak­robatų rankomis ir paskui žaismingai maišomos sukantis visaip susiraizgius lanke, susisukus į audinio juostą ar pakibus žemyn galva, „Marinara“ įgauna ypatingą skonį. Ryškios Izabelės glaustinukės spalvos suteikė pikantiškumo smėlio spalvos kostiumą vilkinčiam Konstantinui. Beveik pusvalandį trukęs oro akrobatiką ir šokį sujungęs spektaklis privertė ir ikimokyklinio, ir pensinio amžiaus žiūrovus sustingti iš nuostabos ir pasigėrėjimo. Galiausiai garsūs plojimai tarsi dosnūs arbatpinigiai pabiro į trupės „Taigi cirkas“ kūrėjų „skrybėlę“. Toks darnus muzikos, šokio ir akrobatikos derinys nuraminą širdį. Juk padažas išėjo labai skanus. Spektakliui pasibaigus sumažinta metalinė oro akrobatikos konstrukcija buvo pastatyta virš miesto fontano, kad vaikai galėtų kitaip papramogaut ir pasijusti mažaisiais akrobatais. Apie tai, kas tie žmonės, kuriantys tokį išskirtinį meną, kuo žavus šiuolaikinis cirkas ir kokia jo ateitis, kalbėjome su trupės „Taigi cirkas“ menininkais.

This slideshow requires JavaScript.

Trumpos dosjė

Profesionali šiuolaikinio cirko artistė ir oro akrobatikos trenerė Izabelė Kuzelytė oro akrobatika susidomėjo būdama 15-os. Vėliau ji baigė ekonomikos mokslus, tačiau tikrąja savo profesija laiko oro akrobatiką. Šiuolaikinio šokio ir cirko žinių ji sėmėsi tarptautiniuose seminaruose ir kūrybinėse dirbtuvėse Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Norvegijoje ir Ispanijoje, taip pat Rygos cirko mokykloje. Kaip laisvai samdoma choreografė ir akrobatė ji dalyvauja cirko, šokio ir kituo­se projek­tuose bei pasirodymuo­se, dirba trenere ir moko oro akrobatikos vaikus ir suaugusiuosius. Iš pradžių ji dalyvavo su kolegomis įkurtoje trupės „Insomnis“ veikloje. Šiuo metu Izabelė kartu su K. Kosovec ir Elena Kosovec yra šiuolaikinio ciklo trupės „Taigi cirkas“ narė. Su miniatiūra „Dreams“ 2017 m. I. Kuzelytė tapo Liubline, Lenkijoje, vykstančio Rytų Europos šiuolaikinio cirko konkurso „Cyrkulacje“ finalininke, o 2024 m. Izabelė ir E. Kosovec pateko į jaunų šiuolaikinio cirko kūrėjų platformos „Circusnext“ organizuotos programos pasirodymų finalą, į kurį pateko tik 12 šiuolaikinio cirko projektų.

K. Kosovec – cirko atlikėjas, oro akrobatikos bei akrobatikos ant stulpo mokytojas. Savo karjerą pradėjo 2006 m. nuo ugnies šou (žongliravimas bei manipuliacija lazdomis). Šioje srityje Konstantinas pasiekė aukštą, tarptautinėje ugnies artistų bendruomenėje pripažintą lygį, kaip atlikėjas ir mokytojas dalyvavo tarptautiniuose ugnies festivaliuose: Kiev Fire Fest (Ukraina), Live Fire Fest (Rusija), Flaming Nights (Čekija) ir kt. Nuo 2007 m. vadovauja fakyrų komandai „Ugnies ženklai“. Nuo 2010 m. K. Kosovec mokėsi šiuolaikinio šokio, vėliau – oro akrobatikos. Pasiekė šioje srityje profesionalų lygį ir nuolat gilina žinias. Prieš 12 metų Konstantin susidomėjo šiuolaikiniu cirku, dalyvavo kaip atlikėjas bei kuravo šiuolaikinio cirko spektaklius, konsultavo ir padėjo panaudoti cirko disciplinas šokio spektakliuo­se. Tobulinosi žinias Rogelio Rivel mokykloje, Barselonoje, FLIC cirko mokykloje, Nacionalinėje cirko mokykloje Montrealyje. Dirba oro akrobatikos mokytoju „Airdance Vilnius“ studijoje ir akrobatikos ant stulpo mokytoju „Pole Dance Vilnius“ studijoje. Yra vienas iš „Taigi cirkas“ ir „Insomnis“ trupių įkūrėjų bei vienas iš Lietuvos šiuolaikinio cirko asociacijos steigėjų.

Jokių paslapčių

Trupė vadinasi „Taigi cirkas“. Ką gi reiškia žodelis „taigi“? „Kai nau­dojame šį pavadinimą užsienyje, visi irgi klausia, ką tai reiškia. Tuo­met mums būna smagu pasigrožėti lietuvių kalba ir paaiškinti, kad tai yra „Taigi cirkas“ („Just circus“). Jokių paslapčių nėra. Žodelis „taigi“ yra paprasta lietuviška dalelytė“, – šypsosi Izabelė.

Paklaustas, ar iš tiesų spektaklio metu buvo maišomas padažas, K. Kosovec patvirtino: „Taip, jūs matėte, kaip gaminamas „Marinara“ padažas. Mes iš tikrųjų šiame spektaklyje vaidiname trise, tačiau mūsų trečioji trupės narė – mano žmona Elena – yra motinystės atostogose, todėl šiuo metu maišome dviese. Iš tiesų, mes pasidalinome: vienas yra bazilikas, kitas – pomidoras, pasirinkome šiek tiek absurdišką, bet linksmą temą ir per ją pabandėme panarplioti ir vyro bei moters santykius. Žinoma, vargu ar žmonės perskaitys tikslų padažo receptą, neturime tokio tikslo. Bet jie pamatys, kas yra oro akrobatika, patirs nuotaiką.“ Tačiau prakalbus apie tai, kad spektaklyje norima parodyti atlikėjų sportinį meistriškumą, I. Kuzelytė nesutiko: „Na, ne visai. Tai visgi vaidinimas, o ne sporto varžybos. Aš, pavyzdžiui, manau, kad tekstas, kuris perskaitomas prieš spektaklį, jau suteikia žmonėms tam tikrą „vizualą“. Mūsų drabužiai, jų spalvos ir viskas, kas vyksta scenoje, susilieja į vientisą paveikslą. Mums labai svarbi vaizdinė estetika, svarbu, kokius ji sukelia žmonėms jausmus. Todėl šiam spektakliui parinkome linksmas spalvas.“

Tik pamatęs suprasi

Abu menininkai tikina, kad nereikia baimintis, jog ne visi atėjusieji į jų spektaklį, žino, ko­kį cirką jie čia išvys. „Yra daug festivalių, kurie užsiima edukacija. Kuo dažniau žmonės juose lankysis, tuo greičiau jie supras, kas yra šiuolaikinis cirkas. Jau dabar jaunimas labai gerai priima šią meno rūšį. Yra nemažai žmonių, kurie net ir vengia to tradicinio cirko arba kitokio tradicinio meno, nes jie ieško kitokios estetikos“, – paaiškino K. Kosovec.

Taip pat abu cirko artistai prisipažino, kad norint pademonstruo­ti tokią formą, kokios jie dabar yra, tikrai nereikia kasdien sportuoti po penkias valandas. „Po to įdirbio, kurį turime, jau galime sau leisti ir kokius du mėnesius pailsėti. Na, žinoma, geriausia yra tuomet, kai kasdien kokią valandą galime skirti jogai ar kitokiai raumenų treniruotei“, – nusišypsojo I. Kuzelytė.

Šiuolaikinio cirko ateitis

Kai prakalbome apie šios meno šakos populiarumą, K. Kosovec pa­sidžiaugė, kad Lietuvos šiuolaikinis cirkas jau pažįstamas Europoje, jis pasižymi savita estetika, kitokia nei Skandinavijos šalių arba Prancūzijos cirkai. Tačiau I. Kuzelytė paatviravo, kad kartais tenka sudalyvauti ir komercinėje veikloje: „Mano dalyvavimas „Lietuvos talentuose“, žinoma, prisidėjo prie susidomėjimo mūsų menu. Žinoma, tai yra paprasčiausias būdas pasiekti žmones, bet norint išlaikyti televizijoje populiarumą, reikia nuolat joje rodytis. Ar mes to norime? Manau, kad mums labiau prie širdies važinėti su spektakliais po festivalius, įvairius renginius. Štai gegužės mėnesį visi savaitgaliai užimti, rugsėjį dalyvausime „Menų spaustuvės“ festivalyje „Helium“, vėliau važiuosime į Prancūziją su spektakliu…“

Linkime, kad šiuolaikinio cirko trupės „Taigi cirkas“ menas žavėtų kuo daugiau žmonių ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.

Undinė Maceinaitė