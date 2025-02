„Energija“ siekia patekti į atkrintamąsias varžybas

Trys Tado Kumeliausko įvar­čiai ir penki „Energijos“ smū­giai į virpstą. Keturi „Hockey Punks“ įvarčiai ir tik vienas virpstas. Pa­našu, kad pataikymo į vartų konstrukciją mūšį laimėjome užtikrintai. Ar turėtume tuo džiaugtis? Juk žymiausi pasaulio futbolininkai, tokie kaip Cristiano Ronaldo, treniruočių metu rengia­ pataikymo į virpstus varžybas. Ir labai didžiuojasi jas laimėję. Nes vartai dideli, o virpstas – itin lieknas…

Vis dėlto oficialiose sporto varžybose rezultatas kol kas skaičiuojamas kitaip. Tad atlikę gerokai daugiau smūgių į vartus, sukūrę begalę pavojingų progų ir užkūrę tikrą pirtį prie Vilniaus „Hockey Punks“ vartų trečio kėlinio pabaigoje, Elektrėnų „Energijos“ ledo ritulininkai sausio 22 d. Baltijos lygos rungtynėse krito 3:4.

Tačiau kito turo varžybose sausio 25 d. su Rygos „Prizma“ sėkmė pagaliau atsisuko į mus veidu. Nes regis, kad visi tie smūgiai, kurie skriejo į „Hockey Punks“ vartų virpstą, šį ­kartą virto įvarčiais. Rungtynių favo­ri­tais buvo laikomi aukščiau turnyri­nėje lentelėje esantys Rygos „Prizma“ ledo ritulininkai, tačiau būtent „Energija“ trečiojo kėlinio viduryje pirmavo net 5:0! Dėl nugalėtojo klausimų jau tuomet niekam nekilo. Na, nebent visiškam pesimistui, išvakarėse žiūrėjusiam Kauno „Žalgirio“ krepšinio varžybas Eurolygoje ir galvojusiam, kad tik mes taip pat nesubyrėtume rungtynių pabaigoje… Nieko panašaus, ne tik nepalūžome, bet ir įmušėme dar vieną įvartį, be to, žaisdami mažumoje. Tikras komandos energijos ir kovingumo įro­dy­mas. Galutinis rezultatas 6:1 ir nuo atkrintamųjų varžybų bei 4 vietoje esančios Rygos „Prizmos“ mus teskiria viena pergalė. Nors likęs „Energijos“ tvarkaraštis ir nėra lengvas, nes žaisime su čempionato lyderiais, tačiau galimybių ir vilčių tikrai yra.

Lietuvos merginų U-18 ledo ritulio rinktinė sausio 23–26 d. dalyvavo pasaulio čempionato III diviziono varžybose Kroatijoje. Rinktinė iškovojo 1 pergalę, patyrė 2 pralaimėjimus ir užėmė ketvirtą vietą. Tai buvo mūsų komandos debiutas tokio pobūdžio varžybose. Todėl itin smagu pažymėti, kad rinktinės kapitonė, Elektrėnų HC „Amber“ žaidėja Vaiva Rastenytė pergalingose rungtynėse su Tailando komanda pelnė istorinį – pirmąjį mūsų rinktinės įvartį. Be to, ji tapo rezultatyviausia Lietuvos rinktinės žaidėja bei trečia pagal rezultatyvumą visame čempionate, iš viso pelnydama 2 įvarčius ir atlikdama 3 rezultatyvius perdavimus. Įvartį pelnė bei 2 rezultatyviais perdavimais pasižymėjo ir kita talentinga elektrėniškė – Aušrinė Rakauskaitė. Taip pat Lietuvos rinktinei atstovavo HC „Amber“ vartininkė Augustė Voskrasenskytė, o viena iš trene­rių buvo mūsų komandos vadovė Ramunė Maleckienė.

Artimiausias rungtynes Elek­trėnų ledo arenoje HC „Amber“ žais vasario 8 dieną 10.00 val. su Airijos merginų ledo ritulio komanda.

„Energija“ Elektrėnų ledo arenoje vasario mėnesį žais dvejas Baltijos čempionato rungtynes:

Vasario 1 d. (šeštadienį) 15.00 val. su Rygos „Mogo“.

Vasario 26 d. (trečiadienį) 19.30 val. su Jelgavos „HK Zemgale/LBTU“.

Linas Baublys