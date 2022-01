Elektrėnų savivaldybės jaunimo apdovanojimai „(Gal)aktyvūs 2021“

Labai malonu sveikintis su jumis Naujaisiais – 2022- aisiais – metais, mielieji skaitytojai. Linkime, kad šie metai būtų geresni mums visiems, kad jų pabaigoje turėtume kuo pasidžiaugti… O mūsų redakciją viena džiugi žinia aplankė dar Naujųjų metų išvakarėse. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas pranešė, kad gavome 14000 Eur finansavimą projektui, kurį pavadinome „Kūrybiškumo duris pravėrus“. Seimas 2022-uosius paskelbė Lietuvos jaunimo metais. Projektu sieksime atkreipti visuomenės dėmesį, kuo šiandien gyvena jaunieji savivaldybės gyventojai. Elektrėnų savivaldybėje gausu veiklių jaunimo organizacijų, kurios savo veiklomis įspaudžia vis gilesnį pėdsaką savivaldybės istorijoje. Tai Elektrėnų savivaldybės Jaunimo reikalų taryba, Elektrėnų jaunimo centras, Elektrėnų jaunimo biuras, Vievio jaunimo centras bei kaimuose veikiančios jaunimo bendruomenės.

Iniciatyvus jaunimas mieste ir kaimuose įgyvendino įvairius sumanymus, kurie suteikė savivaldybei gyvybės. Tikime, kad nušviesdami jų veiklą prisidėsime prie aktyvaus pilietiškumo skatinimo, paskatinsime ir kitus jaunuolius būti aktyvesnius, išlaisvinti savo kūrybiškumą, kuris yra naujovių ir progreso pamatas.

Vaikai ir jaunimas – grupė, jungianti žmones iki 29 metų amžiaus. Visi šie žmonės eina pažinimo keliu, ieško savęs, mokosi, siekia įsitvirtinti pasaulyje. Šiame technikos amžiuje žmogaus privalumu tampa įgūdžiai, kuriais nepasižymi robotai ar dirbtinis intelektas: mąstyti kūrybiškai, drąsiai kelti idėjas, inicijuoti idėjų įgyvendinimą, aktyviai ir kūrybiškai veikti, ugdyti lyderystę. Įvertindami kūrybiškumo svarbą analizuosime vaikų ir jaunimo kūrybiškumo aktualijas bei problematiką Elektrėnų krašte. Rakto į kūrybiškumą ieškosime kalbindami kūrybingus jaunus žmones, pedagogus, švietimo specialistus, analizuosime, kaip šiandien kūrybiškumas yra skatinamas ugdymo įstaigose, su kokiomis lavinimo problemomis susiduriama. Ugdymo įstaigose gausu kūrybiškumo skatinimo pavyzdžių, kurie gali įkvėpti ir kitus mokymą organizuoti kūrybiškiau. Ypatingą dėmesį skirsime specialiųjų poreikių turinčių vaikų kūrybingumo ugdymo klausimams. Kalbinsime pedagogus, ugdančius specialiųjų poreikių turinčius vaikus. Domėsimės, kaip kūrybiškumas ugdomas Paramos šeimai tarnybose, dienos centruose ir kt. Kursime aktualų šviečiamąjį turinį pažeidžiamoms visuomenės grupėms. Domėsimės, kaip vaikų kūrybiškumas ugdomas svečiose šalyse, patirtimi kviesime pasidalinti emigracijoje gyvenančius tėvus, svetur dirbančius lietuvių pedagogus ir užsienyje studijuojančius jaunuolius. Stiprinsime Lietuvos visuomenės ryšius su užsienio lietuviais.

Neabejojame, kad projektas „Kūrybiškumo duris pravėrus“ nuties tiltą tarp skirtingų kartų, leis labiau pažinti ir suprasti jauno žmogaus pasaulį. Kviečiame prie projekto prisidėti visas savivaldybės jaunimo organizacijas, su jaunimu dirbančias įstaigas. O gal Jūsų šeimoje yra talentingų jaunuolių, kurių gyvenime kūryba yra vienas iš prioritetų. Laukiame ir pedagogų patirčių bei patarimų, kaip kūrybiškumui įkvėpti šiuolaikinį jaunimą. Bet koks Jūsų pasiūlymas ir patarimas labai laukiamas ir vertingas.

O projektą pradedame nuo jaunimo apdovanojimų „(Gal)aktyvūs“, kurie įvyko gruodžio 17 d. Elektrėnų kultūros centre. Renginį organizavo Elektrėnų savivaldybės Jaunimo reikalų taryba, apdovanojimai įteikti šešiems nominantams, pasižymėjusiems skirtingose srityse.

Elektrėnų savivaldybės jaunimo apdovanojimai „(Gal)aktyvūs 2021“

Liveta Kazlauskaitė

Gruodžio 17 dieną Elektrėnų kultūros centre vyko Jaunimo reikalų tarybos organizuo­ti jaunimo apdovanojimai „(GAL)AKTYVŪS 2021“. Siekiant užtikrinti saugumą, renginyje dalyvavo tik šešių no­­minacijų – metų proto, komandos, lyderio, darbdavio, savanorio bei sportininko – nominantai arba atstovai, Elektrėnų savivaldybės atstovai ir Jaunimo reikalų tarybos nariai. Norintys palaikyti nominantus žiūrovai galėjo renginį stebėti per tiesioginę transliaciją Jaunimo reikalų tarybos „Facebook“ paskyroje.

Skelbiame laimėtojus:

METŲ SPORTININKAS – Martynas Miliūnas

2016–2017 metais U17 amžiaus grupėje laimėta 2 vieta su Elektrėnų ledo ritulio komanda.

2016–2017 m. U18 pasaulio čempionate atstovaujant rinktinei (D2A) grupėje, bronza.

2017–2018 m. U17 amžiaus grupėje 1 vieta, įvertintas geriausiu puolėju (Dariaus Kasparaičio ledo ritulio mokykla).

2017–2018 m. Lietuvos vyrų čempionatas, auksas.

2017–2018 m. U18 pasaulio čempionate atstovaujant rinktinei (D2A) grupėje, sidabras.

2018–2019 m. atstovavo „Patomac Patriots“ klubo garbei (usphl), JAV.

2018–2019 m. U18 pasaulio čempionate atstovaujant rinktinei (D2A) grupėje, sidabras.

2018–2019 m. U20 pasaulio čempionate atstovaujant rinktinei (D2A) grupėje, sidabras.

2020–2021 m. Lietuvos vyrų čempionatas 2 vieta, sidabras (klubas „Hockey Punks“).

2020–2021 m. Baltijos lygos grupėse antra vieta (Klubas „Hockey Punks“).

2021–2022 m. Kontinentinės tau­rės grupėje, B, antra vieta.

METŲ DARBDAVYS – „Paragauk Pats“

„Paragauk Pats“ yra didelio populiarumo sulaukiantis greito maisto restoranas, pritraukiantis klientų net iš kitų miestų ir puikiais atsiliepimais garsinantis Elektrėnus. „Paragauk pats“ įkūrėjai Greta ir Kipras Dabulevičiai sako, kad populiarumo paslaptis paprasta: „Viską darome taip, kaip darytume namie. Žmonės mato kokybę, o ir kaina nedidelė, tad mes išlošiame kiekybe“. Pasak savininkų, šis darbas gana sezoninis, klientų gausiau sulaukiama nuo gegužės iki spalio vidurio, o augant klientų skaičiui prireikia ir daugiau darbuotojų. Greta ir Kipras džiaugiasi galėję įdarbinti daug darbščių jaunuolių šiltojo sezono laikotarpiu.

METŲ PROTAS – Nedas Svetlikauskas

Savivaldybės chemijos olimpiadoje laimėta 1-oji vieta;

Savivaldybės geografijos olimpiadoje – 1-oji vieta;

Savivaldybės fizikos olimpiadoje – 3-oji vieta;

Geografijos olimpiadoje „Mano gaublys“ – 1-oji vieta,

Matematikos olimpiadoje – 1-oji vieta, vėliau savivaldybei atstovavo matematikos respublikinėje olimpiadoje;

Teisinių žinių konkurse „Te­midė“ su komanda laimėta 2-oji vieta;

Verslumo čempionate 1-ame etape su komanda laimėjo 1-ą vietą bei pateko į 2-ą etapą;

Taip pat dalyvauti teko J.Matulionio matematikos konkurse ir Lietuvos geomokslų olimpiadoje;

Keturis kartus Vievio gimnazijoje tapo metų mokiniu – paskutinį kartą šiemet;

Apdovanotas mero „Gabių ir talentingų“ mokinių apdovanojimuose vasarą;

Metinis pažymių vidurkis – 9,56.

METŲ SAVANORIS – Gustė Degutytė

Gustės savanoriavimo kelias prasidėjo jau 6-oje klasėje nusprendus save išbandyti Mokinių parlamente. Būdama parlamente ji organizavo prezidentų rinkimus bei kitus mažus renginukus. Dvejus metus iš eilės dalyvavo renginyje „Veiksmo diena“. 1-aisiais metais Gustės komandos idėja laimėjo. 7-oje klasėje prisidėjo prie Mokinių savivaldų konferencijos organizavimo. Šių metų vasarą Gustė keliavo į mainus kartu su Elektrėnų jaunimo centru, po mainų tapo Elektrėnų kultūros centro savanore, rugsėjį savanoriavo Vilniuje, futbolo varžybose, toliau tęsė savanoriavimą „Šviesų festivalyje“. Spalį kartu su Kuršėnų kultūros centru dalyvavo mainų programoje Vengrijoje „Behind the cover“. Gustė teigia, kad jaunimo mainai paskatino ją tęsti savanoriavimo kelionę ir po jų ji nedelsė ir ėmė organizuoti rudeninį Helovino renginį. Metų savanorė komentavo: „Mano savanorystė susidaro iš daugumos skirtingų dalykų, pradedant informacijos skelbimu feisbuke ar instagrame ir baigiant didelių renginių organizavimu. Nėra nei vienos savaitės, kuomet visiškai nieko nedarau“. Savanorė su mobiliu darbu beveik kiekvieną savaitę aplanko 5 skirtingas Elektrėnų seniūnijas ir kiekvieną kartą su jaunimu užsiima vis kita veikla, o vaikų dienos centre padeda pradinukams atlikti namų darbus ir leidžia laiką su jais.

METŲ LYDERIS – Liveta Kazlauskaitė

Visuomenine veikla Liveta susidomėjo 9-oje klasėje prisijungusi prie mokinių tarybos. Kitąmet tapus savivaldos pirmininke teko susidurti su daugybe sunkumų, tačiau po kiekvienos kliūties, ji, kaip ir komanda, tapo vis stipresni. Šioje kadencijoje Liveta kartu buvo ir mokyklos tarybos narė bei Vievio kultūros centro savanorė. Būnant veiklių ir kūrybingų žmonių apsuptyje ji dar nenorėjo palikti visuomeninės veiklos ir, matant, jog LMS Elektrėnų padaliniui reikėjo pastiprinimo, nusprendė kandidatuoti į LMS EMSIC pirmininkės postą. Be savanoriavimo LMS patirties ir subūrus visiškai naują komandą, nebuvo lengva stiprinti padalinį, tačiau per visą Livetos kadencijos laikotarpį komanda ne tik išpildė užsibrėžtus tikslus, bet ir pasiekė naujus rekordus! Po šios kadencijos Liveta tapo LMS mokymų vadove, LiJOT „Jaunimo Biuro“ nare. Liveta teigia: „Ankstesnės veiklos leido realizuoti troškimą padėti Vievio, o vėliau ir visos savivaldybės jaunimui. Džiaugiuosi, kad galiu ir toliau užsiimti mylima veikla tapus Jaunimo reikalų tarybos pirmininke. Atsigręžus į visus nuopelnus, galiu drąsiai teigti, jog patys svarbiausi buvo stiprių pagrindų palikimas ateities komandoms ir progresyvios jaunimo politikos formavimas Elektrėnų savivaldybėje. Žinoma, visa tai nebūtų pavykę be nuostabių komandos narių, dar besupančių mane nuo pat visuomeninės veiklos pradžios“.

METŲ KOMANDA – Lietuvos moksleivių sąjungos Elek­trėnų padalinys

Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) Elektrėnų mokinių savivaldų informavimo centro savanoriai atstovauja Elektrėnų savivaldybės moksleiviams ir jų nuomonei tiek regioniniu, tiek nacionaliniu mastu. Aktyviai bendraudami su mokinių savivaldomis stengiasi išgirsti kiekvieno moksleivio nuomonę. Komandai svarbu, kad prie pokyčio turėtų galimybę prisidėti kiekvienas, todėl aktyviai rengdami apklausas teikia siūlymus tiek mūsų savivaldybės administracijai, tiek juos siunčia ir formuoja nacionalines pozicijas aukštesnėms vyriausybinėms institucijoms. Karantininiu laikotarpiu LMS savanoriai vykdė profesinio orientavimo, nuotolinio ugdymo kokybės, konsultacijų poreikių analizes, su duomenimis keliavo į savivaldybės administraciją, taip pat teikė poziciją dėl grįžimo į mokyklas, kur padalinys pasisakė prieš. Renginyje „Lytinis brendimas: baimė ar draugas?“ turėjo paskaitas, kurių metu jaunus žmones švietė jiems aktualiomis temomis. Kasmetinėse Mokinių savivaldų konferencijose stengiasi, kad mokinių savivaldos gebėtų tikslingai atstovauti savo mokyklos moksleiviams. Komanda rinko duomenis pozicijai dėl rudens atostogų ilginimo, kiekvieną mėnesį organizuoja Vadovų klubus, kuriuose mokyklos dalinasi savo mokyklos moksleivių nuomone įvairiais klausimais.

Jaunimo reikalų taryba dėkoja Elektrėnų savivaldybei už suteiktas finansines galimybes įgyvendinant renginį. Taip pat dėkoja muzikiniams svečiams Silvijai Vaškelytei ir Andriui Rakauskui, renginio savanoriams bei kiekvienam, stebėjusiam apdovanojimus per tiesioginę transliaciją.

Mildos Gumbytės nuotr.