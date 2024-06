Elektrėnų jaunimo centras – vieta, kurioje nieko netrūksta?

Paskaita su Gintare Razulevičiūte „Savivertės stiprinimas per pozityvią socializaciją“

Julija Kirkilienė

Jau nebestebina, kad Pasaulio laimės ataskaitoje Lietuvos jaunimas užima pirmąją vietą. Tokios­ mintys kyla po konferencijos „Darbo su jaunimu gerosios praktikos ir vizijos“, vykusios birželio 13 d. Elektrėnuose. Kai konferencijos moderatorius, jaunimo politikos formavimo profesionalas Marius Ulozas mėgino savivaldybės jaunimo atstovus išprovokuoti, ko jiems trūksta, ko jie norėtų, apie ką svajoja, visi 4 ant scenos patirtimi dalijęsi jaunimo atstovai iš skirtingų seniūnijų vieningai atsakinėjo: nieko mums netrūksta… Bet pasakodami, kokių patirčių įgijo dalyvaudami Jaunimo centro veikloje, jaunuoliai buvo kalbūs: išmokome bendrauti, kalbėti, susiradome draugų, įgijome patirčių ir vardijo veiklas, kurios jiems labiausiai patinka. Tai diskotekos, stovyklos, išvykos, maisto gaminimas, sportiniai užsiėmimai ir pan. Nepatikėsite, bet pagal statistiką, savivaldybėje darbo su jaunimu paslaugomis naudojasi kas trečias jaunuolis.

Konferenciją Jaunimo centras organizavo minėdamas savo veiklos šeštąjį gimtadienį. Į šventę jaunimo delegacijos ir darbo su jaunimu specialistai atvyko kone iš visos Lietuvos: Vilniaus, Ukmergės, Lazdijų, Akmenės, Šakių, Utenos, Zarasų. Konferencijoje dalyvavo net 15 pranešėjų, kurie dalijosi įžvalgomis apie darbo su jaunimu situaciją ir ateities perspektyvas Elektrėnuose bei visoje Lietuvoje, apie jau vykdomus projektus ir iniciatyvas. Dalyviai turėjo puikią terpę tinklaveikai, ryšių užmezgimui, naujų idėjų generavimui, gerųjų patirčių perdavimui vieni kitiems. Konferencijoje dalyvavęs meras Gediminas Ratkevičius džiaugėsi savivaldybės vadovų ryšiu su jaunimu ir net negalėjo patikėti, kad jaunimas iš valdžios nieko nereikalauja, o tenkinasi tuo, ką turi. Bet juk jaunimui savivaldybėje tikrai skirta daug dėmesio, pagalbos ir žmogiškųjų išteklių. Apie tai konferencijoje plačiai kalbėjo Elektrėnų jaunimo centro vadovė Barbora Vidauskienė. Ji susirinkusiems dalyviams atskleidė ir ateities planus: išsikeltą tikslą didinti darbuotojų skaičių Vievio jaunimo erdvėje bei organizuoti jaunimo darbuotojo mokykloje paslaugas penkiose Elektrėnų savivaldybės mokyklose. Dalyviai turėjo galimybę pasiklausyti, ką apie teikiamas paslaugas Elektrėnų savivaldybėje galvoja jauni žmonės – Evelina Giraitytė, Kajus Vaicekauskas, Emilija Kuodzevičiūtė ir Augustė Kazlauskaitė. Jaunuo­liai pasakojo apie pirmus prisiminimus, susijusius su Elektrėnų jaunimo centru, kalbėjo apie įvairias patirtis, tobulėjimą ir ugdymąsi dalyvaujant veiklose, atskleidė, kokių veiklų norėtųsi daugiau. Pristatymo pabaigoje stebėjome pačių jaunuolių sukurtą vaizdo įrašą, kuriame savo patirtimi dalinosi jaunuoliai iš Elektrėnų, Vievio, Kietaviškių, Semeliškių, Pakalniškių.

Renginys vyko visą dieną. Po pietų diskusijoje „Paslaugos jaunimui Elektrėnų savivaldybėje 2030: prioritetai ir vizijos“ dalyvavo meras G. Ratkevičius, JRA Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vedėja Eglė Došienė, Elektrėnų jaunimo centro darbuotojos. Jie diskutavo apie tarptautinius ir nacionalinius iššūkius, su kuriais šiuo metu susiduria jaunimo politika. E. Došienė pabrėžė, jog Elektrėnų savivaldybė jaunimo politikos žemėlapyje tarp visų Lietuvos savivaldybių yra dešimtuke, o Jaunimo savanoriškos tarnybos programa – net trejetuke.

Aurelija Kuzmičienė, Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, Jaunimui palankių sveikatos prie­žiūros paslaugų koordinatorė, diskusijoje teigė pripažįstanti iššūkius, kurių dirbant su jaunimu vis dar turi, tačiau kryptingas ir nuoseklus darbas, esant arti jaunimo, mezgant ryšį ir kviečiant į lengvai pasiekiamas psichologo konsultacijas, vykdant priklausomybių prevenciją bei sveikos gyvensenos mokymus, jaunimui suteikia galimybę turėti sveikesnę fizi­nę ir emocinę savijautą.

„Didžiuojuosi, kad Elektrėnų savivaldybėje dirba tokie specialistai, kuriems jų teikiamų paslaugų didžiausias įvertinimas yra jaunuo­lio įgalinimas ir tarpusavio ryšys“, – mintimis dalijosi renginyje dalyvavęs Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius. „Planavau konferencijoje dalyvauti epizodiškai, tačiau ji mane labai sudomino, todėl atsisakiau kitų planų ir sudalyvavau konferencijoje nuo pradžios­ iki galo. Buvo įdomu išgirsti jaunimo pasisakymus ir lūkesčius. Išgirdau poreikį finansuoti jaunimo darbuotojo ­etatą, plėsti jaunimo patalpas. Reikės savivaldybėje tartis šiais klausimais“- įspūdžiais dalijosi savivaldybės vadovas.

Kartu su meru diskusijoje dalyvavusios specialistės – Eglė Došie­nė, Barbora Vidauskienė, Kristina Pinskienė – sutarė, kad Lietuva, o ypač Elektrėnų savivaldybė, per pastarąjį dešimtmetį darbo su jaunimu srityje padarė didelę pažangą. Elektrėnuose veikia Jaunimo centras, dvi atviros erdvės jaunimui, ­vykdomas mobilus darbas su jaunimu, sėkmingai įgyvendinami „Erasmus+“ finansuojami projektai. Miestas tampa vis labiau artimesniu ir jaukesniu jaunimui – įrengta dviračių velo trasa, „Skate Park“, įgyvendinama Jaunimo užimtumo ir integracijos į ­darbo rinką programa.

Po diskusijos, dirbdami grupelėse, specialistai gilino žinias apie „Erasmus+“ suteikiamas galimybes, tarpinstitucinį bendradarbiavimą, jaunimo sveikatos iššūkius, mobilųjį darbą su jaunimu, atvirų jaunimo erdvių sėkmingą veiklą. Pasibaigus konferencijai, specialistai rinkosi į pažintinę ekskursiją po Elektrėnų miesto įdomiausias ir gražiausias vietas, aplankė Elektrėnų profesinio mokymo centrą ir Vievio atvirą jaunimo erdvę. Vakare konferencijos dalyviai kartu su savivaldybės jaunimu šventė Elektrėnų jaunimo centro 6-tąjį gimtadienį. Jauni žmonės į renginį atėjo pasipuošę lyg kino žvaigždės, nes gimtadienio tema buvo „Holivudas“. Renginio metu jaunuoliai dalyvavo įkvepiančioje diskusijoje „Savivertės stiprinimas per pozityvią socializaciją“ bei klausėsi akustinio Gintarės Razulevičiūtės koncerto. Gimtadienio svečiai rungėsi viktorinoje apie garsiausius Holivudo filmus. Vakare jiems koncertavo „Trap“ muzikos atlikėjai Enessy, Dashxas ir jaunas atlikėjas iš Elektrėnų Sar3ika, o vakarą vainikavo Dj Lucke diskoteka. Elektrėnų jaunimo centro komanda dėkoja savanoriams, be kurių renginys nebūtų taip puikiai pavykęs.