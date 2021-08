Dzūkijos dzyvai

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyrius Viečiū­nuose (šalia Druskininkų) suor­ganizavo etnografinę savaitę „Dzū­kijos dzyvai“.

Dzūkai labai išradingai ir subtiliai išnaudoja erdves, svarbiausia, kad tęsiamos tradicijos organizuoti audimo mokymo kursus, į ku­riuos buvau pakviesta. Viso mokytojų buvo penketas. Apie renginį buvo paskelbta spaudoje ir pakviesti visi norintys išmokti šio amato bei tęsti tradicijas. Mokinių susirinko nemažas būrys. Jie nuosekliai, entuziastingai ėmėsi šio darbo, nuo metmenų siūlų apmetimo ir staklių įtaisymo iki užaudimo.

Renginyje dalyvavo audėjos iš Punsko, audžiančios juostas ir dzūkiškas prijuostes jau ne Lietuvoje, o Lenkijos mažumose – Punske. Anastazija Sidarienė – juostų audėja, Veronika Valenskienė – dzūkiškų prijuosčių audėja.

Audimo proceso mokė punskietė Veronika Valenskienė. Ji nuosekliai su didžiuliu užsidegimu ir noru perdavė turimas žinias, aiškino klaidas, kurios dažnai pasitaiko audime. Mokė įtrinti į šeivas siūlus, kad šaudyklėje siūlas gerai „bėgtų“.

Juostų audimo meną demonstravo bei mokė Anastazija Sidarienė. Mokė šifruoti, apskaičiuoti raštus, metimą, spalvas ir ornamento rinkimą, demonstravo savo austas sudėtingų raštų bei spalvų juostas.

Audimo paslaptis atskleidė ir Birutė Valentukevičienė iš Ašašninkų. Tai plataus diapazono meistrė, jos darbai – rankšluosčiai ir lovatiesės. Be to, ji nuostabi pasakorė apie audimo techniką ir visą jos istoriją nuo sėjos per lino kančią iki puošnaus audinio gimimo.

Tautodailininkė Laima Griš­kevičienė iš Viečiūnų, dirbtuvių vedėja, rūpinosi medžiagomis, įranga ir kitomis priemonėmis, kad darbas vyktų sklandžiai, be sutrikimų. Dėl to mes esame labai dėkingi už puikų priėmimą.

Pasiskirsčiusios pareigomis, au­dėjos-meistrės kibo į darbą. Jos mokė nuoseklaus audimo įtaisymo staklėse, klaidų taisymo. Mokė austi, nagrinėti raštus, jų schematišką užrašymą.

Kiekviena mokytoja turėjo atsivežti 3–4 darbus, kurie buvo demonstruojami Viečiūnų seniūnijos parodų salėje rugpjūčio 7 dieną. Tačiau meistrės darbų atsivežė daugiau, kad mokinimas galėtų aiškiau parodyti audimo subtilybes ir išradingumą.

Paroda keliaus per Dzūkiją: iš Viečiūnų persikels į Alytų ir Varėną.

Sveikintinas pavyzdys kitoms savivaldybėms: tęsti senąsias tradicijas, kad jaunoji karta jų nepamirštų ir puoselėtų tęstinumą.

Dėkojame organizatorei projekto vadovei Modestai Tarasauskienei. Jos tikslas buvo bendrauti, dalintis patirtimi, išausti po pavyzdį parodai, surengti parodą ir edukacijas.

Plenero dalyvė

Ona Patronaitienė