Draugą nelaimėje pažinsi

Virginija Jacinavičiūtė

Šią savaitę Grabijolų kaimas vėl mirgėjo visose Lietuvos medijose. 2018 metais kaimas išgarsėjo kai buvo išrinktas gražiausiu visoje Lietuvoje, o 2022 m. vasario 17 d. apie Grabijolus priminė ant šimtametės etnografinės sodybos užkritęs ir stogą sutraiškęs uosis. Laimė, įvykio metu niekas nenukentėjo, bet name buvęs senolis Vytautas Baležantis nemenkai išsigando. Sako, kad garsas buvo labai stiprus, troba net sudrebėjusi. Šiandien senolis apie įvykį pasakoja jau su šypsena ir džiaugiasi, kad nėra to blogo, kas neišeitų į gera. Neries regioninio parko direkcija inicijavo lėšų, reikalingų stogo remonto darbams, rinkimo akciją. Žmonės per trumpą laiką paaukojo nemenką pinigų sumą, dar kelis tūkstančius remontui skirti nutarė Elektrėnų savivaldybės administracija. Šių lėšų pakaks įsirengti naują ir aplinkai draugišką stogo dangą.

Išgąsdino

Per vėtras nutikusi nelaimė 86-erių Vytautą Baležantį nenorom pavertė visos savivaldybės įžymybe. Įvairių televizijų ir spaudos leidinių žurnalistai kalbino senolį. Tad vyras net juokavo, kad ne žvaigžde, o mėnuliu vadintis gali, nes žodis žvaigždė labiau moterims tinka. Nepaisant to, kad pastarosiomis dienomis jau į daug klausimų teko atsakyti, senolis mielai pabendravo ir su „Elektrėnų kronikos“ žurnaliste, pasidalindamas, ką tądien teko išgyventi. Nelaimė įvyko dienos metu. Šeimininkas stovėjęs virtuvėje ir šepečiu plovęs krosnies plyteles. „Net žemė ir visos sienos sudrebėjo, garsas buvo labai stiprus. Per kelis metrus nuo manęs krito šiukšlės ir plytgaliai, aš tik atsitūpiau. Iškart nesupratau, kas atsitiko. Toks storas tas medis, kokios 8 tonos ant stogo užvirto. Paskui, kai pamačiau šaknis, tai stebėjaus, kaip jis dar tebestovėjo“, – apie įvykį pasakojo senolis, o pasikvietęs į trobą parodė virtuvės lubose likusią skylę, per kurią nuolaužos krito. V. Baležantis džiaugėsi, kad medis virto ant tų patalpų, kurios negyvenamos. „Vidurys ir kitas galas kitiems savininkams priklauso, kurie čia negyvena. Ties ta vieta ir krito medis. Džiaugiuosi, kad medis mano pusėje kamino nekabino, nes jis būtų kiaurai į trobą sukritęs. Pirmą naktį labai sulijo – visus puodus ir bliūdus sunešiau“, – pasakojo senolis.

Medžiui nuvirtus, tarp šaknų laukė staigmena. Du miegantys ežiu­kai. Juos sodybos savininkas įsidėjo į krepšį ir nunešė į kluoną ant šieno. Sako, kad ežiukai nė nepabudo iš žiemos miego, taip ir liko į kamuo­liukus susisukę.

V. Baležantis sako, kad po ne­laimės padėti suskubo visi kaimelio gyventojai, ir už tai jis yra labai dėkingas. „Labai žmonės padeda. Kas darbais, kas pinigais. Visam kaimui noriu padėkoti, nes visi vyrai supuolė padėti. Apie nelaimę per televiziją išgirdęs padėti atvažiavo ir buvęs kaimynas Artūras. Kai išvyko, jų maži vaikai buvo, o dabar atvažiavo jau dideli, vos pažinau“, – su dėkingumu kalbėjo p. Vytautas.

Per tris dienas kaimo vyrai nuardė sulūžusią medieną, šiferį, stogą apdengė reklaminiu brezentu, kurį pirko Rumšiškėse. Tą brezentą, pasak senolio, nelengva buvo ištempti, nes buvo labai sunkus.

Ir tądien atvykus senolio kieme darbai buvo tęsiami. Kaimynas Romas Žilinskas laužė seno asbestinio šiferio lakštus ir krovė į didelius maišus. Kaip sakė Kazokiškių seniūnas Arvydas Vyšniauskas, šie maišai bus vežami į Kazokiškių sąvartyną, kuris pažadėjo šiferį priimti nemokamai. Taip pat seniūnas informavo, kad reikalingos medžiagos jau užsakytos ir remonto darbai bus atliekami iškart, kai tik leis orai.

Renka aukas

Kai lankėmės Grabijoluose, po vėtros sukeltos nelaimės jau buvo praėję kelios dienos. Senolio kieme vis dar tįsojo dideliais gabalais supjautas medis. Dalis jo jau paruošta kūrenimui, kiti gabalai laukia pjūklo. O kol medis nesupjaustytas, gerai matyti, kad kamienas buvo sveikas, o nelaimė nutikusi dėl puvinio šaknyse, kuris iš išorės nebuvo matomas.

Tik nutikus nelaimei, medijose pasirodė informacija, kad dar vasarą buvo kreiptasi į Neries regioninio parko direkciją su prašymu medį nupjauti, tačiau prašymas nebuvo patenkintas.

Neries regioninio parko direkcija patikslino, kad dėl tokio leidimo nei į Direkciją, nei į Elektrėnų savivaldybę kreiptasi nebuvo. „2020 m. p. Vytauto kaimynas kreipėsi dėl uosio nugenėjimo, buvo atvykusi Želdynų tvarkymo komisija (kurios sudėtyje be kitų specialistų dalyvauja ir Direkcijos ekologas), leidimas išduotas, uosis buvo apgenėtas. Medis buvo žaliuojantis, iš pažiūros visiškai sveikas. Įvykus nelaimei, paaiškėjo, kad jo šaknyse buvo įsimetęs puvinys, tačiau to nustatyti per apžiūrą, ar prognozuoti, kad medis virs iš šaknų, jam stovint ir žaliuojant, buvo neįmanoma. Tačiau smarkus vėjas sukūrė nelaimę, kurios šiame etnografiniame kaime niekas nesitikėjo“, – skelbta Direkcijos internetinėje svetainėje.

Po nelaimės Direkcija inicijavo lėšų rinkimą medžio apgadintos sodybos remontui. „Visi tikriausiai žinote, kokia unikali yra Grabijolų kaimo medinė architektūra. P. Vytautas supratingai puoselėjo savo sodybą ir visada saugojo jos autentiškumą. Tiek garbus p. Vytauto amžius, tiek jo meilė sodybai, tiek nepaprastai skaudūs nelaimės padariniai verčia ieškoti visų būdų, kaip galime jam padėti. Tikime, kad bendromis jėgomis sugrąžinsime p. Vytautui saugius, sausus ir atnaujintus namus“, – teigė Direkcija, kviesdama aukoti pinigus. Žmonės į kvietimą sureagavo žaibiškai. Iki vasario 20 d. buvo surinkta reikiama suma stogo atstatymui, paaukota 13 764 Eur. Dar 3500 Eur paramą nutarė suteikti Elektrėnų savivaldybės administracija.

Medžiai neramina

Lietuvoje žmonės medžius laiko didele vertybe, dėl kiekvieno nu­pjauto medžio neretai kyla pasipiktinimas. Tačiau tokios situacijos, kokia nutiko Grabijoluose, primena, kad medis gali kelti ir didelį pavojų. Po nelaimės kaimo žmonės susirūpino savo namų saugumu. Nemažai jų panoro ir savo kiemuose aukštus medžius išpjauti. Ir V. Baležančio kieme auga dar vienas senas medis, kuris kelia nerimą. Jis pasviręs į namo pusę, todėl audros atveju kristų ant gyvenamų patalpų. „Šitas, jei kristų, tai tikrai mano pusei kliūtų“, – neabejoja senolis. Belieka tikėtis, kad nuo tokios nelaimės V. Baležančio šimtametę sodybą apsaugos kiemą puo­šianti angelo skulptūra, kurią iš medžio išdrožė ir senoliui padovanojo jau minėtas kaimynas Artūras.