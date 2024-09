CRIO DREN siūlo limfodrenažinį masažą su šalčio terapija!

Limfodrenažinis masažas su šalčio funkcija – kokia nauda sveikatai? Sulėtėjusi medžiagų apykaita? Vargina kojų nuovargis?

Krioterapijos kabinetas „CRIO DREN“, kuris neseniai įkurtas Elektrėnuose, gali pasiūlyti efektingą sprendimą.

I.Osauskienės teigimu, limfodrenažinis masažas su šalčio funkcija – tai sprendimas, apie kurį greičiausiai girdėjote, tačiau niekada nebandėte.

KAM REIKALINGAS LIMFODRENAŽINIS MASAŽAS?

Limfa – organizme esantis skystis, cirkuliuojantis limfinėje sistemoje ir audiniuose. Limfa yra atsakinga už audinių ir kraujyje esančių medžiagų apykaitą, tačiau jos pagrindinė funkcija yra valomoji. Limfos pagalba ląstelės pašalina įvairias medžiagų apykaitos produktų atliekas, toksinus.

Kai limfos apytaka sulėtėja, limfa su visais toksinais bei metabolitais užsilieka ir kaupiasi audiniuose. Tokiu atveju blokuojami imuniteto procesai, sukeliamas lėtinis, nekontroliuojamas audinių uždegimas, audiniai paburksta, o riebalai, užuot išnešiojami „deginimui“, kaupiasi riebaliniame audinyje. Laikui bėgant, vystosi audinių fibrozė, jie tampa kieti, grublėti, didėja jų apimtys. Limfos sąstovis glaudžiai susijęs su nutukimu, celiulitu, o kai kurių šaltinių teigimu, net onkologinėmis ligomis ir ateroskleroze.

I.Osauskienė pasakoja, kad audiniuose besikaupiantys skysčiai sukelia nuovargį, sunkumą ga­lūnėse, paburkimą, patinimą, net raumenų silpnumą, skausmus, o norintys sulieknėti susiduria su iššūkiais – svorio numesti niekaip nepavyksta tiek dėl skysčių sankaupos, tiek dėl to, jog riebalų metabolitai nepašalinami iš organizmo. Limfos apytakos sulėtėjimo priežastys gali būti hormonų disbalansas, sėdimas darbas, nejudrus gyvenimo būdas, stresas, nesubalansuota mityba, vyresnis amžius, nutukimas.

LIMFODRENAŽINIO MASAŽO SU ŠALČIO FUNKCIJA NAUDA

Limfodrenažinis masažas ne tik pagerina limfos tekėjimą, bet ir iš organizmo pašalina šlakus, toksinus, audiniuose susikaupusius skysčius, taip pat pagerina ląstelių medžiagų apykaitą, reguliuoja žarnyno veiklą bei sumažina riebalų sankaupas. Šaltis paveikia riebalines ląsteles per tam tikrą laiką ir jos pamažu pasišalina vykstant medžiagų apykaitai. Šaltis riebalines ląsteles priverčia staigiai pasenti ir žūti. O žuvusios ląsteles pasišalina iš organizmo. Per tam tikrą laiką riebalų sluoksnis sumažėja ir matomi akivaizdūs rezultatai. Be to, I.Osauskienės teigimu, sumažėja riebalinis sluoksnis, teigiamai veikiama ir probleminių sričių oda. Ji tampa stangresnė, lygesnė, greičiau atsinaujina.

Krioterapijos kabinete „CRIO DREN“, yra naudojamas „Crio Dren Ultra“ presoterapijos aparatas su patentuota šalto veikimo funk­cija ir pagamintas Italijoje. Tai estetinės medicinos prietaisas, skirtas visiems su venų ir limfos apytakos sulėtėjimu susijusiems sutrikimams, tokiems kaip celiulitas, kojų nuovargis, kojų tinimas, antsvoris ir kraujagyslių uždegimas, gydyti. Procedūros metu yra išlaikoma nuo -1°C iki 0°C temperatūra.

KIEK PROCEDŪRŲ UŽTENKA?

Visi atsiliepimai po lim­fodrenažinių masažų su šalčio funkcija yra tik teigiami. Pirmą kartą išbandžiusios šį masažą moterys pastebi rezultatus ir vėl sugrįžta. Siūlomas vieno masažo kursas, į kurį įeina 5 – 10 masažai, trunkantys po 45 minutes. Limfodrenažo procedūros nerekomenduojamos, jei yra odos infekciniai susirgimai masažuo­jamoje vietoje, širdies nepakankamumas, hipertenzija ar įtariama trombozė ir kt.

Mus rasite adresu Taikos 6 B, Elektrėnai (šalia senosios Gintarinės vaistinės ir optikos).

Tel. pasiteiravimui +370 605 90595

El.p. elektrenai@ortoptika.lt

