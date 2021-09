Bendruomenė visuomenei: niekas nepamirštas, nieko neužmiršta

Julija Kirkilienė

Jei kas iki šeštadienio ir nežinojo, kad Elektrėnuose 10 metų dirba bendruomenė „Elektrėnų kraštas“, dabar jau žino. 10 metų jubiliejų bendruomenė rugsėjo 4 d. atšventė taip, kad skambėjo visa „Vaikų pasaulio“ teritorija, o atgarsius po savivaldybę išnešiojo šventėje dalyvavę žmonės. Nors organizatoriai nebuvo patenkinti žmonių gausa, bet beveik 12 val. vykusioje šventėje žmonių skirtingais laiko tarpais buvo skirtingai. Daugiausia, žinoma, žmonių susirinko į atlikėjo Radžio koncertą, o mažiausiai žmonių buvo pirmajame renginyje – Raimondo Klezio mono spektaklyje, nes jis vyko nuo šventės pradžios – 12 val. Šventėje netrūko netikėtumų: Radži bučiavo elektrėniškę Aldutę, o vakare Editos koncerto metu ant scenos įvyko jaunos

poros piršlybos. Bendruomenės „Elektrėnų kraštas“ pirmininkas Vaidas Ratkevičius pasistengė, kad šventėje pramogų užtektų kiekvienos amžiaus grupės žmonėms, o kadangi šventė vyko ilgai, tai kiekvienas dalyvis buvo ir pamaitintas. Šventės dalyviams žvejų klubas „Tritonas“ virė sočią šiupinienę, po to aštrią žuvienę, o pabaigoje šventės dalyviai buvo vaišinami didžiuliu bendruomenės tortu. Šventėje gausu buvo ir apdovanojimų: padėkos raštais apdovanoti buvo bendruomenės nariai, visi rėmėjai, tarp kurių gausu politikų, ir, žinoma, paspirtukų varžybų nugalėtojai. Paspirtukų varžybos tikrai pirmą kartą vyko Elektrėnų savivaldybėje, bet V. Ratkevičius mano, kad tai pirmos to­kios varžybos Lietuvoje, o gal ir pasaulyje. Kiekvienas varžybų dalyvis apdovanotas specialiais „Elektrėnų krašto“ meduoliais, o nugalėtojai neliko be medalių ar taurių.

Bendruomenė „Elektrėnų kraš­tas“ įregistruota 2011 metais, bet pirma bend­ruomenė Elektrėnuose įkurta buvo, įkūrus savivaldybę, ir vadinosi Bendruomenės iniciatyvų centras. Pirmoji bendruomenės pirmininkė buvo Zita Miguliova. Šventės metu bendruomenės „Elektrėnų kraštas“ nariai aplankė Z. Miguliovos kapą, padėjo gėlių, uždegė žvakeles.

Bendruomenės „Elektrėnų kraš­tas“ pirmininkais per 10 metų išrink­ti buvo Vladimiras Fedotovas, Edmundas Vėželis, Vaidas Ratkevičius.

Julijos Kirkilienės ir

Liudmilos Felčinskajos nuotr.