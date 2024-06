Audimo magija: bendravimas ir bendradarbiavimas

Vievio m. Lazdynų Pelėdos biblioteka baigė vykdyti Elektrė­nų­ savivaldybės finansuojamo projekto „Juostos suvienyti“ veiklas. Šis projektas orientuotas į socializaciją per praktinį patyrimą, lei­džiantis geriau pažinti savo krašto paveldą. Vytinės juostos vijimo edukacijas bei senųjų lietuvių tradicijų paslaptis atskleidė ESVB Gilučių ­filialo bibliotekininkė, tautodailininkė Veronika Tamo­šiūnienė. Vaikų socializacija per audimą yra unikalus ir magiškas procesas, suteikiantis galimybę ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Audimo grupėse vaikai mokosi dirbti kartu, dalintis medžiagomis ir idėjomis. Bendras darbas skatina ne tik komandinį darbą, bet ir gilesnį tarpusavio supratimą bei draugystę. Diskutuodami apie savo kūrinius, vaikai lavina verbalinio bendravimo įgūdžius, o tai padeda jiems jaustis labiau pasitikinčiais savimi ir kitais.

Audimas yra glaudžiai susijęs su kultūriniu paveldu, todėl per šį procesą vaikai turi galimybę sužinoti apie savo ir kitų tautų tradicijas bei istoriją. Tai magiška kelionė per laiką, kuri padeda vaikams geriau suprasti pasaulį ir jų vietą jame. Sužinodami apie senovines audimo technikas ir raštus, vaikai jungiasi su praeities kartomis ir mokosi vertinti bei saugoti kultūrinį paveldą. Audimo procesas reikalauja tikslumo ir koordinacijos, todėl lavina smulkiosios motorikos įgūdžius. Vaikai eksperimentuoja su spalvomis, raštais ir medžiagomis, kas skatina jų kūrybiškumą ir saviraišką. Kūrybinė veikla padeda vaikams išreikšti savo jausmus ir mintis, o tai prisideda prie jų emocinio augimo. Sėkmingai nusiaudę sau juostelę, vaikai jaučiasi pasiekę kažką svarbaus, tai didina jų pasitikėjimą savimi. Audimas moko kantrybės ir atkaklumo, nes rezultatai pasiekiami ne iš karto, o tik per ilgesnį laiką. Tai moko vaikus vertinti pastangas ir išsikelti tikslus, siekti jų nepaisant sunkumų. Audimas padeda vaikams ugdyti problemų sprendimo įgūdžius, nes procesas dažnai reikalauja kūrybiškų sprendimų. Be to, ši veikla reikalauja dėmesio koncentracijos ir susikaupimo, todėl vaikai mokosi išlaikyti dėmesį ilgą laiką, kas yra svarbu ir kitose gyvenimo srityse. Ši kūrybinė veikla prisideda prie visapusiško vaikų augimo ir vystymosi.

Jaukumą užsiėmimų metu kūrė fone rodomas A. Baryso filmas „Iš naminio audimo dainos“, juk filmo kalba – vaizdų, muzikos, garsų ir poetinio žodžio kalba. Tariame ačiū projekte dalyvavusiems Vievio, Kazokiškių, Kietaviškių ir Beižionių bendruomenių nariams.

Vievio m. Lazdynų Pelėdos

bibliotekos bibliotekininkė

Renata Simanavičienė