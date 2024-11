Atrask savo galimybes

Europos Komisijos portalas „Funding & Tenders Portal“ yra skirtas ES finansavimo ir konkursų galimybėms. Šiame portale skelbiami įvairūs projektų finansavimo kvietimai, kurie apima daugybę sričių ir programų.

Spalio 29 – 31 d. paskelbti projektai:

1. Inovacijų ir verslumo skatinimas. Paskelbta spalio 29 d. (EIC Accelerator 2025 – Short application (HORIZON-EIC-2025 – ACCELERATOR-01).

2. Kultūros ir kūrybinė industrija. Paskelbta spalio 30 d. (Support to the Ukrainian Cultural and Creative Sectors (CREA-CULT-2025-COOP-UA).

3. Kultūros ir kūrybinė industrija. Paskelbta spalio 30 d. (Fostering Ukrainians’ access to culture and cultural heritage).

4. Kultūros ir kūrybinė industrija. Paskelbta spalio 30 d. (Preparing the post-war recovery of the Ukrainian cultural and creative sectors).

5. Pilietinės visuomenės ir Europos Sąjungos vertybės. Paskelbta spalio 31 d. (Call for proposals for 3-year framework partnership agreements to support European networks, civil society organisations active at EU level and European think tanks in the areas of Union values (CERV- 2025-OG-FPA).Cross-border renewable energy works projects).

6. Aplinkos apsaugos ir ekotoksikologijos sritis. Paskelbta spalio 31 d.( Support for the revision of the guidance document on terrestrial ecotoxicology (SANCO/10329/2002) including the development of an approach for indirect effects).

7. Tarptautinės teisės ir migracijos bei prieglobsčio teisė. Paskelbta spalio 31 d. (Research and analysis of jurisprudence on international protection and registration in the EUAA Case Law Database).

8. Turizmo, verslumo ir inovacijų sritis. Paskelbta spalio 31 d (Open Call for the FU-TOURISM Accelerator Programme).

9. Aplinkosauga. Paskelbta spalio 31 d. (ScienceUs Citizen Science call – Upscaling and interconnecting ongoing citizen science projects relevant to the EU mission “Adaptation to climate change”).

Dėl papildomos informacijos kreipkitės i „Europos Pulsas“ redakciją.