KLAIPĖDOS SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALAS: LIETUVOS ENERGETINĖS NEPRIKLAUSOMYBĖS PAMATAS

Norvegija – Norvegija yra vienas didžiausių Lietuvos SGD tiekėjų. Ji tiekia dujas per „Equinor“ (anksčiau „Statoil“), kuri su Lietuva pasirašė ilgalaikį tiekimo kontraktą. Norvegijos dujos laikomos patikimomis ir švaraus energijos šaltinio tiekėjomis, be to, geografiškai jos yra palyginti arti Lietuvos.