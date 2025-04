Apie slaptą asociacijos „Ištiesk gerumo ranką“veiklos ingredientą – pamatyti žmogų

Julija Kirkilienė

Elektrėnuose nėra Maltos ordino pagalbos tarnybos, vienišus žmones lankančios su šiltos sriubos dubenėliais, bet yra labdaros asociacija „Ištiesk gerumo ranką“. Asociaciją su maltiečiais lyginu todėl, kad ji gerumo ran­ką tiesia ne tik stokojantiems. Asociacija globoja vienišus žmones, gyvenančius pačiuose tolimiausiuo­se savivaldybė­s kampeliuose, prieglobstį nuo karo suradusius ukrainiečius, socialinėse įstaigose gyvenančius žmones ir kiekvieną, kuriam labiausiai trūksta šilto bendravimo. Asociacija­ „Iš­tiesk gerumo ranką“ Elektrėnų savivaldybėje veikia bene aktyviausiai, todėl kovo 28 d. į penkerių metų veiklos paminėjimą bibliotekoje žmonių susirinko pilna salė.

Įamžino filme

Penkerių metų sukaktį gražiai paminėti nutarė gausus būrys asociacijai talkinančių savanorių. Asocia­cijos pirmi­ninkė Birutė Grybauskienė šią sukaktį paminėti norėjo kitaip, kaip dabar sakoma, tvariai, todėl kartu su MB „AP HUB“ sukūrė trumpametražį filmą „Ištiesk gerumo ranką – 5“, kurį pirmieji pažiūrėjo į mažąjį jubiliejų atėję žmonės. Filme pasakojama apie asociacijos savanorius, Užgavėnių proga lankančius senolius. Senoliai,­ laukdami savanorių, praskaidrino savo dieną ir liko įamžinti filme. Kaip sakė Pastrėvyje

vienas savo namuose gyvenantis Antanas, jo kiemo vartai visada yra atidaryti, nes visada laukia svečių. Svečių, žinoma, sulaukia ne taip dažnai, kaip norėtų. Filme kalbėjo, asociacijos veiklą vertino ir dėkojo Antanas Gauba, Algis Kananavičius, Elvyra Valiukienė, Genutė ir Alvydas Morkūnai, Vytautas Baležentis ir kt. Filme, žinoma, nebuvo parodyti žmonės, dėl negalios gulintys ar dėl kitų priežasčių negalintys priimti savanorių ir filmavimo grupės. Bet jų susitikimai su savanoriais liko užfiksuoti nuotraukose, kurias Birutė filme komentavo. Apie asociacijos veiklą ir reikalingumą filme taip pat kalbėjo meras Gediminas Ratkevičius, Kazokiškių seniūnas Arvydas Vyšniauskas, sa­vanorės Giedrė Pavasarytė, Viktorija Juknevičienė, Irina Kazlauskienė, asociacijos partnerė, UAB „Raspa“ savininkė Dalia Marcinkevičienė.

Didelė širdis

Pažiūrėję filmą, apie asociacijos veiklą elektrėniškiai kalbėjo gyvai ir išsakė daug gražių palaikymo žodžių. Asociacija yra gavusi Prezidentūros projekto „Lietuvos galia“ kategorijoje „Stipri Lietuva“ Veikliausios savanoriškos organizacijos apdovanojimą. Asociaciją su Prezidentūra sieja graži draugystė, todėl ir penkmečio minėjime laiko dalyvauti surado prezidento patarėja socialinės politikos klausimais Vaida Budzevičienė bei Prezidentūros projektų vadovė Austė Černiauskaitė-Kučinskė. Pasak V. Budzevičienės, tokios mažos bendruomenės, kaip Elektrėnų „Ištiesk gerumo ranką“, yra tikroji Lietuvos galia, nes jie turi slaptą ingredientą – mato žmogų. Į jubiliejų Elektrėnuose atvyko ir daugiau svečių – asociacijos partnerių – iš Vilniaus. Sveikinimų ir mažų dovanų, stiprinančių draugystę, atvežė Vilniaus lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorė Inga Bielinienė, Vilniaus lopšelio-darželio „Rytas“ direktorė Jurgita Kudabienė. Viešnios Birutei įteikė kepalą naminės duonos, o asociacijos darbą vertino lygindamos Vilniaus ir Elektrėnų širdis, nutardamos, kad Elektrėnų širdis yra didesnė už Vilniaus. Meras G. Ratkevičius antrino sveikintojoms, kad asociacija yra gerumo bendruomenė, o norint dalyvauti organizacijos „Ištiesk gerumo ranką“ veikloje, išties reikia didelę širdį turėti. Sveikintojų salėje buvo tikrai labai daug ir visi, suprasdami nedėkingą labdaros organizacijos darbą, išsakė pačius nuo­širdžiausius padėkos ir palinkėjimų žodžius. Asociacijos savanoriai ir vadovė visiems labai dėkoja už gražius žodžius, už supratimą ir, žinoma, dovanas. O kad sveikinimai nenusibostų, renginio vedėja Laura Buividavičienė pakalbino ir savanorius, ir svečius, o renginį gražia muzika paįvairino elektrėnietė, „Eurovizijos“ atrankos finalininkė Justė Baradulinaitė bei Elektrėnų meno mokyklos mokytojas, žinomas saksofonininkas Davit Avetisyan.

Geri darbai

B. Grybauskienė savo pasisakymuose pabrėžia, kad miesto žmones visada galima pakviesti į renginius, akcijas, o štai kaimo žmonėms atvykti yra labai sudėtinga, tad asociacijos savanoriai organizuoja šventines išvykas į kaimo sodybas, lanko ligonius, vienišus gyventojus, užsuka į mokyklas, vaikų dienos centrus per kiekvienas Kalėdas, Velykas, Pagyvenusių žmonių dieną. Net ir pandemijos metu asociacijos sava­noriai pakvietė visų aštuonių seniūnijų gyventojus švęsti didžiąsias metų šventes kitaip: gausios savanorių pajėgos – per Kalėdas Kalėdų Senelis ir Snieguolė, o per Velykas ilgaausiai zuikiai ir Velykų bobutė, laikydamiesi visų saugumo reikalavimų, – su dovanomis, dainomis, šypsenomis beldėsi į namų, į socialinių įstaigų duris, šoko, dainavo, bendravo. Kiek visokiausių emocijų patyrė ir aplankyti seniūnijų gyventojai, ir savanoriai! Žmonės su ašarom akyse dėkojo asociacijos jaunimui, apsikabinę verkė, nes į atokias sodybas retai kas beužsuka, nebent paštininkai kartą per mėnesį atneša pensiją arba prieš rinkimus duris praveria politikai, pretenduo­jantys į vietos valdžią ar į Seimą. O žmonėms taip trūksta bendravimo, ypač tokiu metu, kai gausu visokių ribojimų! Asociacija aktyviai bendradarbiauja su savivivaldybėje gyvenančiais ukrainiečiais, čia suradusiais prieglobstį nuo karo. Ukrainiečiai jau įprato savo problemas išsakyti asociacijos vadovei, nes žino, kad ji visada supras ir suras, kas bėdas išspręsti padės. Gražias asociacijos iniciatyvas visada palaiko savivaldybės administracija. Ir po šventinio renginio jau kitą dieną Birutė su savanoriais turėjo apsčiai darbo: žmonės, gyvenantys toliau nuo miesto, nebuvo pasiėmę „Maisto banko“ davinių. Birutė, talkinant seniūnams, pasistengė davinius pristatyti į namus.

Nuoširdžios padėkos

Nors sakoma, kad labdaros organizacijų darbas nėra dėkingas, bet po gražaus jubiliejaus Birutė dalinosi įspūdžiais apie nustebinusias padėkas asociacijai, kurioje savanoriauja apie 80 įvairaus amžiaus savanorių. Pasak Birutės, padėkų gal labiausiai reikia jaunų savanorių supratimui, kad daryti gera artimam, visada atsiperka… nors morališkai. O savanoriai organizacijoje yra užsikrėtę Birutės entuziazmu ir kūrybiškumu, todėl pasibaigus renginiui, savo vadovę jie pasveikino dainuodami. Labdaros organizaciją „Ištiesk gerumo ranką“ įkūrusi ir jai vadovaujanti Birutė Grybauskienė sako savanorystės patirties turinti per 20 metų. Pradžioje savanoriavo profesinėse organizacijose, po to – Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijoje, vėliau įkūrė asociaciją. Birutė su dėkingumu visada kalba apie savo partnerius bei rėmėjus, kurių visada yra apsupta ir sulaukia pagalbos, kuria vėliau pasidalina su savivaldybės žmonėmis. Pagrindinis asociacijos partneris ir rėmėjas yra Elektrėnų savivaldybės administracija, partneriai yra visi seniūnai. Kaip nuolatinius kitus asociacijos rėmėjus ir partnerius Birutė vardija ir jiems dėkoja: Elektrėnų bibliotekai ir kultūros centrui, Seimo nariui Kęstučiui Vilkauskui, tarybos narei Viktorijai Juknevičienei, UAB „Raspa“, Maisto erdvė „FreSHpost“, „Gėlės IKI“, „Saldi Vaidos svajonė“, UAB „Verslo dovanų namai“, „Ąžuolyno virtuvė“. Birutė prašė per laikraštį padėkoti kiekvienam, atėjusiam į šventę, kiekvienam savanoriui, kiekvienam žmogui,­ kuriais asociacija rūpinasi, ir kiekvienam, su kuriais tenka bendrauti… ­Juk be rėmėjų, be partnerių, be bendraminčių asociacija neturėtų ga­limybių veikti ir daryti gerus ­darbus.