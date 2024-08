Apie šuniuko gamtinius reikalus, dėl kurių policija baudas rašo, o daugiabučio gyventojų langai daužomi

Du akmenis vandalai metė į Sodų g. 16 namo pirmame aukšte gyvenančios moters butą. Akmenys per balkono stiklą įskriejo į kambario vidurį.

Kambarys ir balkonas liko nukloti stiklų šukėmis

Julija Kirkilienė

Dar nebuvo stojusi pilnatis, kai viena Sodų g. 16 namo gyventoja policijai parašė pranešimą, esą kitos laiptinės gyventoja dėl pranešėjos šuniuko, gėly­ne atliekančio gamtinius reikalus, necenzūriniais žodžiais kibo prie augintinio savininkės ir „savo veiksmais sutrikdė viešąją tvarką­ ir rimtį“. Tas šuniuko gamtinių reikalų atlikimas taip sutrikdė ­daugiabučio gyventojų rimtį, kad kaltinamosios moters bute naktį dužo balkono ir buto langai…

Konflikto priežastys

Jaunavedžiai Pelagėja ir Valenti­nas iš Rusijos į Elektrėnus prieš 55 metus gyventi atvyko ieškodami geresnio gyvenimo. Panašiai taip pat, kaip dabar svetimose šalyse geresnio gyvenimo ieško lietuviai. Tais 1969 metais laimės ieškoti buvo galima tik Sovietų Sąjungai priklausančiose ­šalyse. Pelagėja Elektrėnuose užaugino ir į mokslus išleido dvi dukras, palaidojo vyrą, bet konfliktą su kaimynais, kuriam išspręsti reikėtų policijos pagalbos, turinti pirmą kartą. Pelagėja mėgsta tvarką. Ji rinko gyventojų parašus dėl laiptinės remonto, dėjo pastangas, kad prie išėjimo iš namo būtų sutvarkytos ply­telės, savivaldybei patarusi net gė­lynus trispalvės spalvomis derinti, po savo buto langais sodina ir prižiū­ri gėles ir pan. Dėl jos prižiūrimo gėlyno ir kilo konfliktas su per dvi laiptines nuo Pelagėjos buto neseniai apsigyvenusia moterimi. Ta kaimynė turi mažą šuniuką, kurį vedžioja be pavadėlio ir niekada nesinešio­ja maišiuko ekskrementams. Bet Pelagėja šuniuko savininkės policijai neskundė, nors už ekskrementų nerinkimą baudos skiriamos iki 6 tūkst. eurų. Tas šuniukas, kažkodėl, vos tik išvestas į lauką, savo reikalus atlieka ne bėgdamas dviejų laiptinių apleis­tais gazonais, o atbėga į pirmame aukšte gyvenančios Pelagėjos gėlyną. Moteris sako augintinio savininkę ir apibarusi, kad jai nepatinka, kad šuniukas dergia gėlyną, ir patarusi šuniuką vedžioti tam skirtose vietose. Necenzūrinių žodžių Pelagėja sako nevartojusi, bet augintinio savininkė į jos pastabas atsakiusi pykčiu ir pagrasinusi, kad ji dar sužinosianti, su kuo reikalą turi.

Jaučiasi nekalta

Augintinio savininkė ne be reikalo grasino. Ji nuėjo į policiją ir apie Pelagėjos „nusižengimą“ parašė pranešimą. Elektrėnų policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresnio­ji tyrėja Greta Sakaliūnienė surašė Administracinį nusižengimo protokolą administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui Pelagėjai ir pakvietė ją to protokolo pasirašyti. Pelagėja į policiją atėjo su liudininke, kaimyne, tikėdama, kad policija išklausys kitą nuomonę. Deja, pareigūnė jų neišklausiusi, tik išsakiusi savo nuomonę apie gėlynus ­valdiškoje žemėje ir šuniukų poreikius, paaiškinusi, kad nesumokė­jus 15 eurų baudos ji gali išaugti dešimteriopai. Pelagėjai nesutikus pasirašyti, pasikvietė kitą pareigūnę, kad patvirtintų, jog kaltinamoji atsisako ant protokolo pasirašyti. Pelagėja sako nesanti konfliktiška ir jei pareigūnai liepia rašytis, tai ir pasirašiusi bei baudą sumokėjusi. Tiesa, savo pasiaiškinime visus kaltinimus paneigusi.

Kadangi Pelagėja jautėsi nekaltai apkaltinta, nuoskaudos išlieti užėjo į redakciją.

Tokie įstatymai

Redakcija, išklausius Pelagėjos informacijos, kaip ir priklauso pagal Visuomenės informavimo įstatymą, įvykį pakomentuoti paprašė tyrėjos. Pareigūnė su redakcija bendrauti atsisakė ir rekomendavo atsakymo prašyti pas jos viršininkus.

Kadangi Elektrėnų policijos komisariato viršininkas Almantas Lukša atostogauja, atsakymo prašėme Elektrėnų PK Veiklos skyriaus viršininko Edgaro Telinskio.

Jis informavęs apie įstatymus, pagal kuriuos dirba policijos pareigūnai, atsakymą sutiko atsiųsti raštu: Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas (toliau – LR ANK) numato, kad už tam tikrus pažeidimus policijos pareigūnai gali ­surašyti administracinio nusižengimo protokolus su administraciniu nurodymu arba be jo. LR ANK 610 str. numato, kad Administracinis ­nurodymas – į administracinio nusižengimo protokolą įrašomas pasiūlymas asmeniui per penkiolika kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo pro­tokolo įteikimo dienos, o kai administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu surašomas administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant, – per trisdešimt kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo su administraciniu nurodymu išsiuntimo dienos savo noru sumokėti baudą, lygią pusei minimalios baudos <…>. Šio straipsnio 5 dalyje numatyta, kad sumokėjus administraciniame nurodyme numatytą baudą, laikoma, kad administracinis nurodymas įvykdytas ir administracinio nusižengimo teisena pasibaigia. To paties straipsnio 4 dalyje numatyta, kad administracinis nurodymas yra neskundžiamas.

Jei administracinėn atsakomy­bėn traukiamas asmuo nesutinka su pareigūno surašytu administraciniu nusižengimo protokolu ar skirtu administraciniu nurodymu, jis turėtų nemokėti baudos (skirto administracinio nurodymo) ir gali pateikti reikalavimą administracinio nusižengimo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka (LR ANK 616 str. 3 d.). Ne teismo tvarka institucija (pareigūnas), išnagrinėjęs administracinio nusižengimo bylą, pri­ima vieną iš LR ANK 619 str. numaty­tų nutarimų. Jei administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo nesutinka su pareigūno priimtu nutarimu jį pastarasis gali skųsti LR ANK 621-624 str. nustatyta tvarka.

Įstatymai, pagal kuriuos dirba policijos pareigūnai, surašyti yra ir Administracinio nusižengimo protokole, kurio Pelagėja iki galo nė neskaitė. O tas įstatymas yra toks: jei nesutinki su skundu, t.y. jei protokolas surašytas nepagrįstai, pagal įstatymą galima prašyti jį panaikinti. Bet, kaip žinome, Pelagėja nesanti konfliktiška, neturi ir teisinių kompetencijų, todėl jai lengviau buvo sumokėti baudą ir išsaugoti sau ramybę.

Dužo langai

Bet ramybės Pelagėja neturi. Augintinio savininkė, iš kažkur sužinojusi, kad Pelagėja savo nuoskaudą išsakė redakcijai, vėl su šuniuku atėjo po kaltinamosios langais, juos fotografavo ir esą pagrasinusi: „Tau dar maža? Dar nori? Gausi“. Ir atsitik gi taip, kad tą patį vakarą, kai pareiškėja fotografavo balkoną, į Pelagėjos butą per balkoną įskrido du sunkūs akmenys. Akmenys išdaužė ne tik balkono, bet ir buto stiklus ir įskrido į buto vidų. Atsitiktinumo dėka Pelagėjos tame kambaryje nebuvo, todėl liko gyva ir sveika. Žinoma, Pelagėja skubiai iškvietė policiją, nes ji labai išsigando. Be to, jos butas yra draustas, ir išlaidas už langų įdėjimą draudimas išieškoti turėtų iš nusikaltimą įvykdžiusio žmogaus. Mandagus tyrėjas surašė Nusižengimo protokolą ir pažadėjo įvykį ištirti. Balkoną augintinio savininkė fotografavo antradienio popietę, tuo metu, kai redakcijos darbuotoja ruošėsi ateiti apžiūrėti gėlyno.

Kaip suprantate, drama dar nėra užbaigta. O straipsnį rašome ne dėl smalsumo, o todėl, kad kiekvienas, susidūręs su panašia situacija, žinotų, kaip turi elgtis. Kada ir kaip galima teikti prašymą administracinio nusižengimo protokolo panaikinimui, kada ir kur galima vedžioti augintinius, kokia bauda gresia už ekskrementų nesurinkimą, ir pagaliau, kokios bausmės laukia už langų daužymą… Už vandališką langų daužymą nusikaltėlis traukiamas baudžiamojon atsakomybėn ir gali būti nubaustas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. Žinoma, jei nusikaltėlį policija išaiškina.