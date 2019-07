Ūkininkai sausrą įveiks darniu darbu

Algimantas Lebedžinskas

Elektrėnų savivaldybės teritorija paskelbta stichinės saus­ros zona. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl stichinės sausros aktyvio­sios augalų vegetacijos laikotarpiu Elektrėnų savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremali situacija. Bet Elektrėnų ūkininkai Vėželiai ne išmokų už gamtos padarinius laukia, o ruošiasi derliaus nuėmimui.

Už triūsą – žemės dosnumas

Ūkininkė Danguolė Vėželienė su sūnumis Kęstučiu ir Justinu ūkininkauja nuo 2007 metų. Migučionių kaime jie nusipirko seną sodybą ir apsigyventi nutarė ilgam. Šalia senosios pirkios namo iškilo naujas, 300 kv. m namas, kuriame telpa visa gausi ūkininkų Vėželių šeima. Šeima gražiai tvarko aplinką: Dalytės rūpesčiu gražiai žydi gėlynai, garbingo amžiaus šeimininkas Kęstutis atidžiai prižiūri žolynus ir ūkinius pastatus. Sūnūs rūpinasi technika, padargais, kitais ūkio reikmenimis. Šiame name vakarais vyksta šeimos susirinkimai, kuriuose paskirstomi būsimi darbai, aptariami rūpesčiai ir lūkesčiai. Kiekvienas šeimos narys dirba neskaičiuodamas laiko, negailėdamas prakaito, o už triūsą jiems sumokama žemės dosnumu. Ūkininkai Vėželiai užsiima laukininkyste, dirba 310 ha žemės, bet savo šeimynai išmaitinti laiko ir kelias karves bei jų prieauglį. Anksčiau galvijų laikė daugiau, bet paskaičiavę suprato, kad 15–20 karvių ferma atneša ne naudos, o nuostolių. Be to, prie gyvulių žmogus yra pririštas, laiko poilsiui nelieka nei žiemą, nei vasarą.

Stengėsi ir pagalbos sulaukė

Liaudies patarlė sako, kad besistengiančiam ir Dievas padeda. Ūkininkams Vėželiams dar padeda ir Europos Sąjungos parama. Gavę ES paramą ūkininkai įsigijo našų kombainą, galingą traktorių, traktorių-krautuvą ir kitą reikalingą techniką. Naujuoju kombainu per dieną galima nukulti per 15 ha javų. Vėželių žemė nėra derlinga. Našumas įvertintas vos 27–36 balais, tad, pasak Kęstučio, žemės našumą pakelti galima tik laiku atliktu ir kokybišku darbu. Pasėlius būtina laiku ir tinkamai patręšti, laiku pasėti ir derlių nuimti. Birios trąšos ūkininkams per brangios, todėl Vėželiai pasėlius tręšia skys­tomis trąšomis. Tam tikslui yra įsigiję modernų purkštuvą. Broliai Vėželiai neturi specialaus agronominio išsilavinimo, bet žinių įsigy­ja daug skaitydami, dalyvaudami įvairiuo­se mokymuose. Daug informacijos ir naudingų patarimų gauna iš savivaldybės Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus specialistų, Žemės ūkio konsultavimo tarnybos.

Gamtos išdaigos darnai nekenkia

Nors ūkyje, atrodo, visi darbai vyksta sklandžiai, bet ūkininkus neramina šių metų užsitęsusi saus­ra. Technikai pirkti, nors ir gavo europinės paramos, prisidėti reikėjo ir savomis lėšomis. Vien kombainas kainavo per 135 tūkst. eurų. Tam teko imti paskolą. Ir nors kreditų palūkanos yra optimalios – 2,5 proc., tačiau skolas kasmet mokėti reikia pagal įsipareigojimus, o ne pagal iš ūkio gautas pajamas. Jeigu per penkerius metus, kaip įsipareigojo, neatsiskaitytų, gali būti pritaikomos įvairios sankcijos. Ramina tik tai, kad Lietuvos ir savivaldybės vadovai perprato gamtos išdaigas, todėl ūkininkams pakoregavo skolų grąžinimo įsipareigojimus ir šiais metais bus leista už kreditus atsiskaityti vėliau. Gero derliaus šiais metais ūkininkai nesitiki. Šiuo metu kalvelėse augantys javai tebėra varškės brandos, o stiebai jau baigia nudžiūti. O ir pribrendusių javų grūdas šiais metais bus smulkus. Jeigu neprasidės ilgalaikis lietus, derliaus nuėmimą Vėželiai pradėti žada iki liepos antros pusės. Savo grūdų džiovyklos jie dar neturi, todėl tenka nuo­motis pas stambesnius ūkininkus. Bet visos gamtos išdaigos, nors ir pridaro rūpesčių, negali pakenkti draugiškai Vėželių šeimynai. Jie dirba, mokosi, augina vaikus ir ­puošia savo kraštą.