Tiesioginiai mero rinkimai savivaldybėje: 14 balsų K. Vaitukaičio naudai

Virginija Jacinavičiūtė

Po kovo 17-osios rinkimų į savivaldybės merus Elektrėnai garsiai skamba visoje Lietuvoje: Kęstutis Vaitukaitis prieš Silvą Lengvinienę laimėjo vos 14 balsų persvara. Iš viso kovo 17-osios dienos rinkimuose balsavo 8098 rinkėjai, tai sudarė tik 39,41 proc. nuo balsavimo teisę turinčių savivaldybės gyventojų. Už K. Vaitukaitį balsavo 4056, už S. Lengvinienę – 4042 rinkėjai. K. Vaitukaitis laimėjo visose kaimiškose rinkimų apylinkėse, S. Lengvinienė – miesto. Bet rezultatus nulėmė rinkėjai, balsavę namuose ir paštu. Už K. Vaitukaitį paštu balsavo 838, už S. Lengvinienę – 489 rinkėjai. S. Lengvinienės štabas Elektrėnų rinkimų apygardai pateikė prašymą balsus perskaičiuoti, tačiau Elektrėnų rinkimų apygarda nusprendė, kad balsų perskaičiuoti nėra pagrindo. Tą patį vakarą meras Kęstutis Vaitukaitis feisbuko paskyroje išplatino Vyriausiajai rinkimų komisijai skirtą raštą, kuriame prašė perskai­čiuoti II turo rezultatus. Tačiau VRK nusprendė balsų neperskaičiuoti, todėl sveikiname naujai išrinktą merą Kęstutį Vaitukaitį. Laukdami VRK sprendimo, pakalbinome kandidatus, kurie po rinkimų abu jaučiasi laimėtojais.

Pokalbis su K. Vaitukaičiu

Interviu su K. Vaitukaičiu buvau pasiruošusi kitus klausimus, tačiau pokalbio pradžioje mero iniciatyva kalbėjome apie rinkimų priešistorę, S. Lengvinienės atsiskyrimą nuo Liberalų sąjūdžio ir kaltinimus nepotizmu. Meras išsakė tokias mintis:

Iš dviejų komitetų tikru komitetu laikau tik vieną „Nepartinės savivaldos“ komitetą, į kurį susibūrė žmonės entuziastai. Kito komiteto koordinatorius Algimantas Adomaitis, kuris sužlugdė savo „Tvarkos ir teisingumo“ partiją, būdamas jos pirmininku. O Silvai suveikė ambicija. Ji sako, kad buvo nureitinguota, bet taip nebuvo, balsavimas buvo slaptas, labai demokratiškas. Man pačiam buvo netikėtas tas reitingavimas dėl merų. Tikėjausi gauti kokių 50 proc., o surinkau 90 proc., S. Lengvinienė – 4 proc. Sąrašo reitinge ji buvo 11–17, nes keli nariai surinko tiek pat balsų. Bet kadangi reitingavimas rekomendacinio pobūdžio, aš pasiūliau partijos taryboje Virgilijų Pruską rašyti antru numeriu, o S. Lengvinienę – trečiu sąraše, taryba pritarė, nors buvo daug ginčų, nes slaptame balsavime jie buvo žemesnėse pozicijose. Bet ji turėjo kitų ambicijų ir seniai, tik gaila, kad iškart šito nepasakė.

Rinkimų metu daug kalbėta apie nepotizmą, sulaukėme daug priekaištų, bet šitie kaltinimai atrodo juokingai. Visų pirma dėl to, kad dar neįvykus antrajam turui jie jau pasidalino postus. Antra – kad partija galėtų įgyvendini pažadus, savivaldybės įstaigose turi dirbti partijos žmonės, bet dėl to esame nuolat kritikuojami. Visada susilaukdavau priekaištų, kad mano dukra dirba laikraštyje „Elektrėnų ži­nios“, tačiau ji jau ilgą laiką ten nedirba. Dabar laikraščio akcininkai yra Julija ir Juozas Janoniai, Eglė Noreikaitė ir Silvija Bielskienė. Jau daugiau nei pusė metų kaip tarp akcininkų nėra Aleksandro Klumbio ir klebono Jono Sabaliausko, o kad S. Bielskienė neįregistravo savęs kaip akcininkės yra jos problema. Pati S. Lengvinienė didžiuo­jasi, kad Elektrėnų profesinio mokymo centre dirba jos vyras, sūnus, marti. Tai įvertinus, galima sakyti, kad ji pila purvą ant kitų, o pati savęs nemato. Jos vyras vairuotojas važiuoja į sodą su valdiška mašina, aš pats valdiška mašina namo nevažiuoju jau 8 metus.

Jei reitingavimas nebuvo ta juo­da katė, kuri perbėgo kelią tarp Jūsų ir S. Lengvinienės, tai kas tuomet, Jūsų manymu, nulėmė S. Lengvinienės atsiskyrimą nuo Liberalų sąjūdžio?

Reiktų S. Lengvinienės klausti. Nors aš žinau priežastis. Ji seniai laukė mano apsisprendimo, ar aš eisiu į merus. Jei aš būčiau nėjęs, ji greičiausiai būtų kandidatavusi nuo Liberalų sąjūdžio, bet Vaitukaitis sutrukdė ambicijoms. Kad išeina iš Liberalų sąjūdžio, S. Lengvinienė mums pasakė turbūt sausį frakcijos posėdyje, paaiškino, kad jai pasiūlė komitete pirmą vietą.

Turbūt sutiksite, kad pergalė rinkimuose nebuvo labai lengva. Praktiškai rinkimai vyko lygiosiomis. Ar tikėjotės, kad taip gali įvykti?

Žiūrint į pirmo turo rezultatus ir matant situaciją, kai visi, kurie ne liberalai, pasakė, kad liberalus ir Vaitukaitį reikia ištrinti iš politinės arenos, tai aritmetika buvo labai aiški. Tik tiek, kad ji nepasi­tvirtino. Jei būtų pasitvirtinusi, tai S. Lengvinienė turėjo 500 balsų laimėti. Visos partijos ir komitetai, išskyrus Valstiečių ir žaliųjų sąjungą, kalbėjo, kad liberalų nereikia. O ką reiškia deklaracija, kurią platino komiteto „Patriotų sąjūdis už Elektrėnų kraštą“ narys? (Šioje deklaracijoje išrinktiems tarybos nariams buvo siūloma sudaryti koaliciją, kurioje nebūtų Liberalų sąjūdžio atstovų. Red.). Per antrą turą surinkau 400 balsų daugiau nei pirmajame, o visi kiti balsai atiteko S. Lengvinienei. Jei būčiau gavęs mažiau balsų, būtų liūdna. Bet balsavimas rodo, kad ne visi tie, kurie susivieniję, palaiko S. Lengvinienę.

Pastaraisiais metais Vievyje atlikta nemažai darbų – sutvarkyta miesto aikštė, kitos viešosios erdvės, įrengta valgykla pradinėje mokykloje, pradėta Vievio kultūros namų statyba. Tačiau, nepaisant to, Vievyje pralaimėjote gana dideliu skirtumu. Kaip galite tai paaiškinti ir ką darysite, kad atgautumėte vieviškių palankumą?

Skaičiai kalba už save. Pralaimėta vieninteliame Vievyje, ir tai šioks toks ženklas. Aš manau, kad įtaką daro ne tik mero rezultatai, o ir žmonės, kurie dirba šalia. Vienas tokių žmonių yra Vievio seniūnas, apie kurį yra įvairių nuomonių. Vievis nėra Elektrėnai, Vievis – atskiras miestas, todėl ir kritika atitenka vienam žmogui, ko nepasakysi apie Elektrėnų seniūną. Jei pasivaikš­čiotume Elektrėnų gatvėse, kiemuose, pamatytumėme, kad čia problemų ne ką mažiau nei Vievyje, tačiau skųstis žmonės eina ne tik pas seniūną, bet ir pas merą. Ne kartą esu kalbėjęs apie tuos rezultatus, kurių Vievio seniūnas sulaukdavo, kai rinkimuose būdavo sąrašuose. Jis visada surinkdavo daugiausiai balsų. Aš manau, kad labiausiai rezultatus Vievyje lėmė ne mano pralaimėjimas ar Silvos laimėjimas, o tai, kad pirmajame ture komiteto „Nepartinė savivalda“ kandidatei Jūratei Balčiūnaitei atitekę balsai antrajame ture atiteko S. Lengvinienei. Toks rezultatas įvyko natūraliai. Panagrinėjus skaičius, nėra jokios staigmenos. Kitas dalykas, analizuojant rinkimų tendencijas visoje Lietuvoje, matome, kad žmonėms reikia gelbėtojų. Elektrėnuose pirmą kartą atsirado nauji gelbėtojai, nauja jėga – visuomeniniai rinkimų komitetai. Kitokių rezultatų ir negalėjo būti.

Grįžkime prie Vievio seniūno temos. Per rinkimus ir po rinkimų vieviškiai daug akmenų meta į Vievio seniūno daržą, daug kritikos tenka skaityti socialiniuose tinkluose, kur vieviškiai aiškiai išsako konkrečias problemas. Įvairiom aplinkybėm vieviškiai sako, kad seniūnas neatitinka jų lūkesčių. Ar darysite kažką, kad ši situacija keistųsi?

Mes visada kalbame. Manau, kad ir seniūnas truputį atsipeikėjo po tų laurų, kurie buvo prieš 4 metus rinkimuose. O dabar kritikos sulaukia dėl tų darbų, kuriuos tikrai galima padaryti ir gana paprastai. Tiek jam, tiek man reikia daryti išvadas, ir mes jas padarysime. O kokias išvadas daryti? Per pirmuosius debatus kandidatai kalbėjo, kad tapę merais išvaikys savivaldybės tarnautojus, tačiau ar tinkamas sprendimas tas vaikymas. Argi mes turime eilę, norinčių ateitį dirbti į administraciją. Čia yra problemų.

O kokių administracijos dar­buotojų trūksta?

Kad trūksta, negalime sakyti. Bet buvo, kad reikėjo statinių priežiūros specialisto inspektoriaus. Kelis kartu skelbėme, kad reikia, tačiau norinčių neatsirado. Ateina tie, kurie nori, bet negali. Kitiems atlyginimas per mažas. Dėl vadovų kai skelbiame konkursus, taip pat sunku. Gerai, kad mokyklai-darželiui „Žiogelis“ toliau vadovauja ta pati direktorė, kuri buvo puikiai įvertinta. Semeliškių gimnazijoje taip pat nesurandame vadovo ir nematau eilės stovinčiųjų.

Prieš tai kalbėjome, kad komanda taip pat turi įtakos darbui, norėčiau pakalbėti apie Jūsų komandos komunikaciją. Pašlemėkas, šiukšlytė, nekenčiu – tokie žodžiai skamba iš Jūsų komandos narių pusės, kai kalbama su kitaip mąstančiais, kitą nuomonę turinčiais žmonėmis. Kaip manote, ar tokioje komunikacijoje reikėtų kažką keisti?

Paimkime žodį pašlemėkas. Kaip jis atsirado? Konkrečiai Teisės ir personalo skyriaus vedėjas Gediminas Ratkevičius buvo išvadintas melagiu, ir tik tada iš jo pusės buvo pavartotas šis žodis. Tačiau visi pasigavo tik žodį pašlemėkas, o tas komentaras, kur G. Ratkevičius pavadintas melagiu, ištrintas. Pagal žodyną dar klausimas, kuris žodis yra blogesnis. Melagis, kaip ir vagis, yra konkreti kategorija, o pašlemėkas yra gana gražiai žodyne aiškinamas žodis: „Tai pašlemėkas boba – temoka bambėti“. (Iš kišenės K. Vaitukaitis išsitraukia lapą su kovo 11 d. išplatinta komiteto „Patriotų sąjūdis už Elektrėnų kraštą“ agitacija. Šiame agitaciniame tekste S. Lengvinienė užsimena apie neišprusimą, mero Kovo 11-osios proga sakytą kalbą palygina su panegirikos giesme sau pačiam, kuri primena paskutines TSRS agonijos dienas. Red.). Šiame Kovo 11-ąją išplatintame tekste tikrai yra žodžių, dėl kurių galima įsižeisti. O kodėl jūs apie tai nerašote?

Tai rinkiminės agitacijos tekstas, į kurį mes, žiniasklaida, nesikišame, jie patys atsako už savo žodžius. Grįžtant prie savivaldybės darbuotojų komunikacijos. Kartais atrodo, kad stinga tolerancijos kitai nuomonei. Sutikite, kad valstybės tarnautojo ir eilinio žmogaus komunikacija nėra tas pats.

Kai kurie dalykai yra truputį painiojami. Kai vyko susirašinėjimas, aš irgi jį stebėjau. Susirašinėjimas vyko po darbo. Savivaldybės tarnautojas irgi yra žmogus. Bet aš negaliu atsakyti už visus, aš atsiprašiau komandos vardu. Dabar vėl sulaukiame dėmesio, esame vadinami šlykštynėmis, baudžiauninkais. Turbūt matėte šį pasisakymą per Lietuvos ryto televizijos įrašą. Kai partijos nariai nutarė eiti į žmonių butus, aš juos stabdžiau, sakiau nereikia. Bet žmonės ėmėsi atostogas savo sąskaita, savo benziną degino, nes manė, kad taip bus geriau. Aš filosofiškai mąstau, už ką šiems žmonėms skirti tie žodžiai. Iš dalies galima suprasti, kad baudžiauninkais vadina tuos, kurie dirba savivaldybėje. Bet labiausiai mane nustebino žmonės, kurie į susitikimus važinėjo savaitgaliais ar vakarais, ypač nauji partijos nariai iš Vievio, kurie savo laiką, savo pinigus benzinui aukojo, vietoj to, kad ramiai žiūrėtų televizorių. Nemanau, kad esame verti būti vadinami šlykštynėmis ar baudžiauninkais. Aš nė vieno varu nevariau, aš visus stabdžiau.

Suprantama, kad tokia bendravimo forma su rinkėjais buvo labiau orientuota į rinkėjo pritraukimą, bet kokios naudos Jums davė toks bendravimas?

Be abejo, kad davė naudos. Diskutavome apie seniūnų darbą, administracijos darbą, konkrečių medžių nupjovimą, duobių užtaisymą. Negaliu pasakyti, kad bendravimas su savivaldybės žmonėmis buvo nutrūkęs anksčiau, jis visada vyko. Tik ką pastebėjau, kad tie, kurie labiausiai šaukia, kad reikia bendrauti, susitikimuose, kuriuos organizuojame, nedalyvauja. Opozicijos narius per tarybą specialiai pakviečiu į projektų pristatymus, bet neateina, o kai reikia balsuoti už sprendimų projektus, sako, kad nieko nežino.

Su žmonėmis visose seniūnijose daug bendrauju, visą kadenciją organizavome įvairių susitikimų, manau, tą žmonės seniūnijose mato. Gal tik rudenį susitikimų buvo mažiau.

Po rinkimų didžiausias darbas yra suformuoti daugumą. Ar daugumos vizijoje matote „Patriotų sąjūdį už Elektrėnų kraštą“?

Pasikartosiu, ką sakiau debatuose. Nėra ko dalintis briedį, kai žvirblio dar nėra saujoje. Rezultatai yra apskųsti, todėl nėra ko skubėti. Aš pats labai norėčiau, kad balsų perskaičiavimas įvyktų, tuomet iš tiesų viskas bus aišku. Tik nežinau, ar Elektrėnų rinkimų apygarda priims skundą. Jei priims – bus greičiau, jei nepriims – reikės ilgiau palaukti. O kai rezultatai bus patvirtinti, tuo­met kviesiu visus į koaliciją.

Įvertinant tarybos sudėtį, turint galvoje deklaraciją, apie kurią kalbėjome anksčiau, panašu, kad tokios tvirtos daugumos, kaip praėjusią kadenciją, neturėsite, o tai reiškia, kad sprendimus taryboje priimti bus sunkiau.

Pažiūrėsime. Aš nenoriu garantuoti, ar dauguma bus didesnė ar mažesnė. Opozicijoje buvo du garsiai šaukiantys – A. Adomaitis ir Viktoras Valiušis. Tai rodo, kad du irgi daug. Visi pagrindiniai sprendimai buvo priimti vieningai, o dėl kitų diskutuoti yra normalu, nėra absoliučiai teisių. Nėra taip, kad pasakė nuomonę, ir šventa. Pas mus diskutuoja visi, viešai, kiti net per daug naudojasi galimybe kalbėti – tris kartus nuo­monę pasakę komitetuo­se, tą patį kalba posėdyje, kad kiti klausytojai išgirstų. Jei bus daugiau diskusijų, bus tik geriau, diskusijos bus naudingos geresniems sprendimams.

Ar žadate kitoje kadencijoje keis­ti administracijos direktorių?

Į šį klausimą atsakyti dar per anksti. Šiandien dar nenoriu įvardinti, kuriuos žmones siūlysiu į politinio pasitikėjimo postus.

Per rinkimų laiką daug girdėjome apie ateities darbus, planus, problemas. O kokias išvadas Jūs pats pasidarėte iš rinkimų laiko? Ką keisite, ką darysite kitaip nei anksčiau?

Aplinkui žmonės kalba: baikit žaisti, meluokit, užsiimkit demagogija ir laimėsit rinkimus. Bet aš taip nedarau, aš kalbu realius dalykus. Aš toks esu ir nelabai pasikeisiu. Galima kažkiek keistis, bet yra sunku, nes mes esame suformuoti gyvenimo universiteto.

Ar gavote signalų, kad reikia kažką keisti?

Be kalbų. Tam tikrus dalykus reikia peržiūrėti komandoje. Gavome pastabų dėl administracijos darbo. Kai kur yra žmogiškųjų išteklių stoka ir komunikaciją ne visi supranta vienodai, kad reikia su žmonėmis dirbti, bendrauti. Bet kiekvienas žmogus yra savitas, išskirtinis. Vienas puikus specialistas, puikiai laikosi įstatymo raidės, tačiau su bendravimu sudėtinga. Bet iš kitos pusės gal geriau, kai tiesiai šviesiai sako tei­sybę, nei truputį ją papudrina.

Ačiū už pokalbį.

Pokalbis su S. Lengviniene

Kad taptumėte mere, pritrūko keturiolikos rinkėjų balsų. Koks jausmas užplūdo, kai buvo susumuoti rezultatai ir paaiškėjo, kad iki pergalės buvote per pusę pėdos?

Iš tiesų užplūdo labai geras jausmas. Rezultatai parodė, kad žmonės nori pokyčių. Šių rezultatų pasiekėme per labai trumpą laiką, turėdami minimalius žmogiškuosius ir finansinius išteklius. Esame entuziastų grupelė, kuri nešė proveržio, kaitos idėją ir esame labai dėkingi žmonėms, kad jie suprato mūsų tikslus ir viziją, kitaip nebūtų tokio rezultato.

Didelėje dalyje rinkimų apylinkių aš aplenkiau K. Vaitukaitį, tačiau rezultatą nulėmė balsavimo paštu skaičius. Gali įvairiausias versijas kurti, kodėl taip įvyko, bet įvyko kaip įvyko. 14 balsų tai tikrai mažai, todėl teisinga būtų balsus perskaičiuoti, nes galutinius rezultatus lemia ir žmogiškasis faktorius. Šie rinkimai akivaizdžiai parodė, kad trūksta informacijos, kaip rinkimų stebėtojams elgtis konkrečiomis situacijomis. Mūsų stebėtojams nebuvo suteikta aiški informacija, kaip jie turi elgtis kilus įtarimams dėl balsų skaičiavimo. Pavyzdžiui, mūsų stebėtoja užfiksavo atvejį, kuris jai atrodė galimai pažeidimas. Stebėtojų dauguma balsavo biuletenį traktuoti kaip tinkamą. O iš tiesų stebėtoja turėjo situaciją nedelsiant išdėstyti popieriuje ir pridėti prie protokolo, bet jai niekas to nepasakė. O jei pažeidimas neužfiksuotas, tai jo nėra.

Nedaug laiko likus iki rinkiminės agitacijos pra­džios Jūs palikote Liberalų sąjūdžio Elektrėnų skyrių. Pasklido kalbos, kad Jūs partiją palikote todėl, kad partiečiai jus žemai išreitingavo. To jūs nepaneigėte ir per II rinkimų turo debatus. Ar šiose kalbose yra tiesos?

Atsakant į šį klausimą reikia pradėti nuo istorijos. Daugiau nei prieš 10 metų aš išėjau iš Centro partijos, nes nesutapo požiūriai su kitais partijos nariais. Mes su nedidele grupele bendraminčių sukūrėme Liberalų sąjūdį. Kurį laiką gyvenome ramiai, kol K. Vaitukaitis su savo didele, maždaug 150 narių, Centro partijos komanda pateikė prašymą prisijungti prie Liberalų sąjūdžio. Jie atėjo pas mus, ne mes pas juos. Per kurį laiką Liberalų sąjūdžio partijoje neliko nė vieno nario steigėjo. Tai rodo, kad mūsų požiūriai nesutapo ir mes pasitraukėme iš Liberalų sąjūdžio, nes mes, kaip steigėjai, nematėme toje komandoje savęs. O reitingavimas daugiau yra emocija. Kai gavau kvietimą pirmu numeriu būti komitete, tai buvo galimybė tapti mere, aš ja pasinaudojau ir nematau čia nieko blogo.

Jei perskaičiavus balsus, niekas nepasikeistų, ar būtų įmanomas variantas, kad dirbtumėte su K. Vaitukaičiu koalicijoje?

Po rinkimų savivaldybėje sklei­džiamos kalbos, kad mes su Liberalų sąjūdžiu neva sudarysime koaliciją. Aš kategoriškai paneigiu tokias kalbas. Galiu drąsiai pasakyti, kad su „Nepartinės savivaldos“ komitetu esame sutarę dirbti kartu, o vienoje koalicijoje su liberalais tikrai nedirbsime.

Tiek debatuose, tiek rin­ki­minėje agitacijoje tarp Jūsų ir K. Vaitukaičio buvo juntama konfrontacija. Kaip manote, ar toks santy­kis neapsunkins darbo taryboje?

Aš pasikartosiu, kad nėra blogų idėjų. Geras arba blogas gali būti tik idėjų realizavimas. Dėl realizavimo galima pasiginčyti, bet tos idėjos turi eiti savivaldybės ir gyventojų naudai. Ar ne per ilgai mes ėjome pokyčių keliu? Akivaizdžius pasikeitimus savivaldybėje pamatėme tik pastaraisiais metais, ir tą nuomonę išreiškia daugelis žmonių. Atrodo, kad tik dabar prabudome iš letargo miego.

Šiandien kalbėjomės su K. Vaitukaičiu. Ir jis ne kartą užsiminė apie deklaraciją, kurioje buvo siūlymas sudaryti koaliciją be Liberalų sąjūdžio. Gal galite paaiškinti, kodėl ši deklaracija atsirado?

Manau, kad tokia padidinta reakcija į didelės reikšmės neturintį raštą rodo, kad liberalai neatlaiko kritikos. Baimė pati didžiausia nuodėmė. O pyktis gimdo baimę. O šioje situacijoje baimės akys tikrai didelės. Vienas žmogus išreiškė laisvą savo norą pasidalinti projektu socialinėje erdvėje. Nežinau, kodėl aš dėl to esu skalpuojama? Nematau, kad M. Šimkūnas būtų kažką blogo padaręs. Jis tik parašė pasiūlymą, kad žmonėms būtų aišku, kas su kokia partija į kokią koaliciją galėtų eiti. Ar žmogus neturi teisės pasisakyti? Tai buvo tik projektas, kuris kažką turbūt labai išgąsdino, nes iškart buvo paskleistos kalbos, kad mes pos­tus dalinamės. Nei apie postų dalybą, nei apie parašų rinkimą nebuvo jokios kalbos.

Šiandien su meru K. Vaitukaičiu kalbėjome apie Jūsų išėjimą iš Liberalų sąjūdžio. Iš pokalbio supratau, kad Liberalų sąjūdį palikote dėl ambicijų, kurios aiškiai nebuvo įvardintos?

Nežinau, į kokį turinį K. Vaitukaitis įdeda žodį ambicijos. Taip, aš esu ambicinga tam tikra prasme, tam tikruose dalykuose. Aš ambicinga, kad komandoje turi dirbti kvalifikuoti specialistai, jei nori pasiekti rezultatų. Su draugais gali draugauti, o dirbti reikia su komanda, kuri turi kompetencijų tam tikrose srityse. Atvirai sakau, man nepatinka, kad savivaldybėje įdarbinti žmonės pagal partinius įsitikinimus, nepaisant jų kompetencijos. Įdomiai nuskambėjo mero per debatus išreikšta mintis, kad normalu yra savivaldybės įstaigose įdarbinti partijos narius. Tais žodžiais meras patvirtino savo poziciją, kuri sako, nesvarbu, kas tu esi, jei tu mano partijoje, turiu tave įdarbinti, nepaisant to, ar žmogus turi kompetencijų.

Per debatus Jūs pasakėte, kad Liberalų sąjūdį palikote tuomet, kai pajautėte, kad partijai duodate daugiau, nei partija Jums. Šie žodžiai buvo palydėti didele liberalų nuostaba. Ką turėjote galvoje?

Kokią nauda atnešiau, yra akivaizdu. Pirmiausia, tai atnešiau nemažai balsų, kai rinkimuose ėjau ant­ru numeriu, po Vaitukaičio. Ir šie rinkimai parodė, kad žinomumas partijai duoda pliusų. O ta nuostaba, manau, tiesiog rodo nepakantumą kitokiai nuomonei bei per didelį jaut­rumą kritikai.

Kokių pamokų Jus išmokė šie rinkimai?

Apie pamokas esu parašiusi net du straipsnius socialinėje erdvėje. Labiausiai nuliūdino žmonių pasyvumas rinkimuose. Jei žmonėms nelabai rūpi ši diena, tuomet reikia galvoti apie savo vaikų, anūkų ateitį. Argi nemalonu būtų ateityje išei­ti pasivaikščioti prie ežero, kuriame infrastruktūros gerinimo darbai būtų atlikti geriau. Dabar eini su užsieniečiais paežere ir negali paaiškinti, kodėl į ežerą išvesti kažkokie raudoni vamzdžiai. Jei darbai pakrantėje būtų vykdomi ne ketverius, o visus aštuoniolika metų, dabar turėtume visai kitokį miesto vaizdą.

Daug dalykų savivaldybėje bado akis. Kaip galima paaiškinti tai, kad savivaldybė įsirengė sau baltuosius rūmus (savivaldybės administracijos pastatą. Red.). Būtų buvę daug geriau, jei į šias patalpas būtų perkelta pradinė mokykla ir sporto salės nebūtų reikėję statyti. O buvusios savivaldybės erdvės stovi pustuštės ir jas dar reikia išlaikyti. O kodėl nebūtų galima buvusių vaikų namų patalpose įrengti lopšelio grupių, ku­rių Elektrėnuose trūksta. Šios patalpos juk gerai pritaikytos, čia ir anks­čiau buvo darželis. Šis neūkiškumas bado akis. O kur dar apleisti pastatai, kur bėgioja mūsų vaikai, anūkai, tai nesaugu. Prie buvusio viešojo tualeto žiurkės laksto dydžio sulig katėmis. Argi nebuvo negalima per šitiek metų išspręsti šių problemų? Jei baudos mažos, tai reikia jas didinti ar ieškoti kitų būdų sudrausminimui.

Per plauką nelaimėjote rinki­mų, tad ir toliau vadovausite Elektrėnų profesinio mokymo centrui. ­Kokiais rūpesčiais čia gyvenate?

Darbų daug. Projektas veja projektą. Aukštadvario žemės ūkio mokyk­la taps EPMC skyriumi. Ši mokykla apima 50 ha plotą. Yra daugybė kitų projektų, kuriuos baigiame parašyti, ateis naujos investicijos. Džiaugiamės, kad nesame išlaikytiniai, komanda labai stengiasi, kad pritrauktų lėšų, ant laurų neužmiegam.

Ačiū už pokalbį.