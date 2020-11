Raudonos zonos ir skirtingi testavimosi būdai

Julija Kirkilienė

Šią savaitę Elektrėnų savi­val­dybė jau nebėra sąraše tarp ­15-os rizikingiausių savivaldybių pagal COVID-19 sergamumo rodiklį. Užsikrėtimo skaičius sumažėjo 6 proc., bet Lietuvos žemėlapyje vis dar esame nudažyti raudonai. Iš viso serga 127 gyventojai. Per savaitę savivaldybėje nustatytas 31 susirgimo atvejis, bet tai nereiškia, kad padėtis gerėja. Dalis sergančiųjų paprasčiausiai gal nepasitikrino. Prielaida daroma todėl, kad Visuomenės sveikatos biuras pateikė informaciją apie tai, kad praėjus 10 dienų po teigiamo COVID-19 testo ir nepajutus ligos komplikacijų, pakartotinai testo daryti nebereikia. Redakcijos žiniomis, pajutę lengvus ligos simptomus kartais žmonės tyrimų nebesidaro, o tik 10 dienų pabūna namuose ir vėl jungiasi prie įpras­to gyvenimo.

Darbas patikros punkte

Savivaldybėje nuo spalio 28 dienos veikiantis patikros punktas per dieną aptarnauja 48 pacientus ir šią savaitę punkte jau bus paimta per 1000 mėginių. Kaip redakcijai sakė mobilaus punkto koordinatorė, Elektrėnų visuomenės sveikatos biu­ro direktorė Agnė Sakalinskienė, laisvos vietos visada būna užpildytos, bet steigti vietų daugiau poreikio nėra. Koordinatorė nežino, ar visi atvažiuojantys tirtis yra savivaldybės gyventojai, nes norinčius pasitikrinti registruoja ne tik sa­vi­valdybės gydymo įstaigų šeimos gydytojai, bet ir prisiskambinus bendruoju tel. Nr. 1808. Punktas dirba 3 dienas per savaitę po 4 val. Srautus reguliuoti padeda šauliai, kurie prie įvažiavimo į punktą pateikia instrukcijas, kaip elgtis. Svarbiausia, pasak A. Sakalinskienės, kad norintys pasitikrinti neskubėtų, prie įvažiavimo sulauktų žmogaus, teikiančio reikalingą informaciją. Koordinatorė sako, kad medikams, dirbantiems patikros punkte, dėkinga yra pati gražaus rudens gamta, bet žiemos laikotarpiu, jeigu bus gautas leidimas, punktas persikelti turėtų į patalpas. Tai galėtų būti Elektrėnų ligoninės garažų patalpos nuo gatvės pusės.

Kas ir kaip dirba

Redakcija pasidomėjo, kaip karantino metu dirba savivaldybės įstaigos. Geriausią darbo pavyzdį rodo bibliotekos. Skaitytojai paskambina bet kuriuo bibliotekų telefono numeriu ar parašo elektroninį laišką, pasako, kokios knygos jiems reikalingos, ir sutartu laiku atėję į biblioteką, reikalingą knygą randa padėtą sutartoje vietoje. Viskas saugu, jokio kontakto. Tik vieviškiai per karantiną negali bibliotekos paslaugomis pasinaudoti. Biblioteka keliasi į naujas patalpas, knygos sukrautos į dėžes ar maišus, todėl bibliotekininkės neturi galimybės knygų išduoti. Savivaldybės mokymo įstaigose darbas vyksta įvairiai. Paprastai pradinukai ir darželinukai įstaigas lanko, o vyresnių klasių moksleiviai dažniausiai dirba nuotoliniu būdu. Meno mokyklose vyksta tik individualios pamokos, bendros pamokos vyksta nuotoliniu būdu.

Karantino laikotarpiu darbo padaugėjo Elektrėnų komuna­liniam ūkiui. Informaciją apie ne­dezinfekuojamas laiptines patikslinti prašė savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė. Elektrėnų savivaldybės administracija, pasitarusi su Nacio­naliniu visuomenės sveikatos cent­ru, nuo rugpjūčio mėnesio atnaujino laiptinių, kuriose gyvena ir izoliuojasi sergantys COVID-19 asmenys, dezinfekciją. Šią paslaugą atlieka Elektrėnų komunalinis ūkis. „Noriu Jus patikinti, kad tose laiptinėse, kuriose gyvena ir izoliuo­jasi sergantys COVID-19 ir apie jų gyvenamąją vietą turime duo­menis „Juvare“ programoje, dezinfekcija vykdoma nuo rugpjūčio mėnesio. Per rugpjūčio, rugsėjo mėnesius dezinfekuota 17 laiptinių. Pati teikiu duomenis, kurias laiptines reikia dezinfekuoti, matau atliekamus darbus“,- redakcijai sakė V. Šimkūnienė. Prie karantino sąlygų prisitaikė ir visuomeninė organizacija „Ištiesk gerumo ranką“. Organizacijos vadovė Birutė Grybauskienė vietoj renginio „Ištiesk gerumo ranką“ organizavimo ruošiasi kiekvieną vaiką aplankyti jo gyvenamosios vietos kieme ir išpildyti vaiko svajones.

Darbas seniūnijose

Darbas seniūnijose vyksta neįprastai, tik darbai įprasti atliekami. Visos seniūnijos su klientais dirba nuotoliniu būdu, o patys darbuotojai įvairiai: vieni iš namų, kiti – kabinetuose, bet po vieną. Daugiausia bėdų turi Elektrėnų ir Vievio seniūnijų darbuotojai, nes jiems reikia išdalinti jodo tabletes, o tai padaryti be kontaktų – neįmanoma. Reikia patikrinti dokumentus, kam tabletės išduodamos, reikia, kad gavėjai pasirašytų. Kaip sako Vievio seniūnas Zenonas Pukėnas, norinčių tabletes pasiimti žmonių labai padaugėjo po Astravo atominės elektrinės paleidimo, o ypač šiomis dienomis, elektrinėje įvykus avarijai. Astravo atominėje elektrinėje (AE) sprogus keliems įtampos transformatoriams viename iš agregatų, susijusiame su generatoriumi, sek­ma­dienį Astravo AE nustojo gamin­ti elektros energiją. Elektrėnų seniūnas Antanas Šalkauskas sako, kad Vilniaus seniūnijose tabletės dalijamos per vaistines, o Elektrėnų seniūnijai 55 tūkst. tablečių vien suskaičiuoti kiek laiko užima. Šiuo metu seniūnija išdalino tik 9 tūkst. tablečių.

Šiaip seniūnijose darbai vyksta įprasti – dažniausiai tvarkoma aplinka. Kazokiškių seniūnas Arvydas Vyšniauskas juokauja, kad kazokiškiečiai dėl COVID-19 testuojasi kiekvieną rytą – kiekvieną rytą išėję į lauką užuodžia sąvartyno kvapą. Elektrėnų seniūnija jau įrengė kolumbariumą ir laukia savivaldybės tarybos posėdžio, kur bus nustatyta palaikų laikymo tvarka ir kainos. Beižionių seniūnijoje baigiamas pastatyti naujas Priešgaisrinės tarnybos pastatas, nes naujas prieš­gaisrinės tarnybos automobilis į senąjį garažą netelpa. Vievyje išradingumą rodo kultūros darbuo­tojos, aikštėje prie bažnyčios suruošusios sceninių kostiumų eskizų parodą. Visos seniūnijos ruošiasi nau­jiesiems metams: didelių švenčių gal ir nebus, bet tikrai bus dovanėlės vaikams ir daug šviesų. Kiekviena seniūnija jau yra nusimačiusi eglučių įžiebimo datas ir visi seniūnai sakė pasistengsiantys kuo nors savo gyventojus nustebinti.

Kas serga, kas saugosi

Elektrėnų savivaldybėje, pagal statistiką, iš 100 tūkst. gyventojų serga 266,8 gyventojai. Savivaldybėje registruoti tik 23 984 gyventojai, per 14 dienų užregistruoti 64 susirgusieji. Nuo pandemijos pradžios užsikrėtė 168 gyventojai, šiuo metu registruoti 127 sergantieji. Informacija pagal sergančius seniūnijose neteikiama, bet sergamumas analizuo­jamas pagal sergamumą šeimose. Abromiškių reabilitacijos ligoninėje šiuo metu izoliuojasi 22 pacientai.

Elektrėnų policijos komisariato viršininkas Almantas Lukša informavo, kad per savaitę nubaustų dėl apsauginių kaukių nedėvėjimo nebuvo. Pastebėję, kad gyventojai netinkamai dėvi apsaugos priemones, pareigūnai iš pradžių įspėja ir paprašo vykdyti teisės aktų reikalavimus, protokolus rašo tik piktybiniams pažeidėjams. Policija suspėja kont­roliuoti saviizoliacijos nesilaikančius asmenis, bet pažeidėjų dar nenustatė.