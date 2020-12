Negailestingoji pandemija

Julija Kirkilienė

Tą karantininį tamsumą gam­toje ir širdyse prašviesinti­ norėjusiam Elektrėnų parapijos klebonui Jonui Sabaliauskui su­trukdė dar griežtesnis karantinas. Nutraukus pamaldas bažnyčio­se, elektrėniškiai sielai atgaivos nebegaus ir po pamaldų vykusiuo­se vargonų koncertuose, kurie kiekvieną adventinį sekmadienį vyk­davo bažnyčioje. Gal tik šis labai tamsus laikotarpis privers kiekvieną susimąstyti, ką mes turėjome ir ko netekome, ir išmokys daugiau vertinti kiekvieną akimirką. O kol kas tos akimirkos nėra labai linksmos – šią savaitę Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis, COVID-19 diagnozę išgirdo dar 217 savivaldybės gyventojų. O kiek sergančiųjų nepasitikrino, statistikos neturime.

Statistika

Susirgusiųjų ir mirusiųjų savi­valdybėje, pagal statistiką, mažiau nei kaimyninėse savivaldybėse, bet tai jau nieko nedžiugina. Kaip sako Elektrėnų ligoninės direktorius Edmundas Niparavičius, taip pat­ neišvengęs lengvos COVID-19­ formos, ligos išvengti jau beveik nebeįmanoma niekam, svarbu, kada kuris susirgs ir kokia ligos forma. Elektrėnų ligoninėje pakaitomis suserga darbuotojai, todėl vienus skyrius tenka uždaryti, kitus – atidaryti. Jau visose trijose savivaldybės – Vievio slaugos ir palaikomojo gydymo, Elektrėnų ir Abromiškių reabilitacijos – ligoninėse liga neaplenkė nei medikų, nei ligonių. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras tarp didelių židinių paminėjo Vievio slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninę. Mirusiajam nuo COVID-19 savivaldybės gyventojui buvo vos 57 metai. Kiek nuo tos ligos mirusiųjų namuose – statistikos nėra, nes mirusieji ir netikrinami. Be abejonės, virusas sutrumpina ne vieno lėtinių ligų turinčio žmogaus gyvenimą. E. Niparavičius sako, kad pandemijos­ laikotarpiu ypač mažai pacientų lan­kosi pas kardiologą. Pasak direktoriaus, širdies ligų turintys žmo­nės neturėtų bijoti šeimos gydytojų ­paprašyti siuntimo ir nebijoti apsilankyti ligoninės konsultacinėje poliklinikoje. Mirtingumas šiuo metu nuo širdies ligų ypač padidėjo.

Per savaitę savivaldybėje užregis­truota 217 susirgimų, per visą pandemijos laikotarpį – 706, serga šiuo metu 468 savivaldybės gyventojai. Pasveikusiais laikomi 237, mirusių -1. Gruodžio 16 d. užfiksuotas didžiausias susirgusiųjų skaičius – 56. Lietuvoje iš viso nuo koronaviruso užregistruoti 933 mirusieji, dar 464 virusas pagreitino mirtį nuo kitų ligų.

Sugriežtino karantiną

Naujoji valdžia, per pirmo karantino laikotarpį drastiškai kritikavusi valdančiųjų draudimus, šį kartą drastiškai draudimų ėmėsi pati. Nuo gruodžio 16 dienos suvaržomas žmonių judėjimas. Sveikatos ekspertų tarybos skaičiavimais, jeigu visuomenė laikysis karantino taisyklių, naujų COVID-19 atvejų ryškesnio mažėjimo galime sulaukti dar prieš Naujuosius metus. Tiesa, mokslininkai pabrėžia, jei į taisykles

visuomenė numos ranka, dar sausio viduryje galime sulaukti iki 3500 sergančiųjų per dieną.

Elektrėnų PK Viešosios tvarkos skyriaus viršininkas Edgaras Telins­kis sako, kad judėjimas savivaldybė­je bus reguliuojamas panašiai kaip pavasarį, ir perspėja žmones, kad be tikslo nei eiti, nei važiuoti niekur nereikėtų. Patruliuoti į gatves išvažiuos visi ekipažai, Elektrėnams taip pat dar talkins Vilniaus pareigūnai, šauliai bei karo policija. E. Telins­kis sako, kad pareigūnai neturi tikslo žmones bausti, jie tik saugodami žmonių sveikatą ir saugumą, atlieka savo pareigą. Karantino metu veikia telefono linija, kuria, iškilus reikalui, žmonės gali skambinti ir prašyti pagalbos. Į skambučius tel. Nr. 8-700-60000 pareigūnai atsakys kiekvieną darbo sieną nuo 7 iki 20 val.,­ išeiginėmis ir šventinėmis dienomis – nuo 8 iki 17 val. Pareigūnai savivaldybės gyventojams linki ra­mių ir saugių švenčių laukimo dienų, o to pasiekti galime tik visi kartu – saugodami save ir šalia esančius.

Padėtis savivaldybėje ir Lietuvoje

Savivaldybės administracijos direktorius ir Ekstremalių situacijų operacijų centro pirmininkas Gediminas Ratkevičius nerimauja, kad kovoje su koronavirusu visoje Lietuvoje laimėtoju tenka pripažinti­ COVID-19, mūsų savivaldybėje taip pat. „Statistikos duomenys negailestingi. Turime 468 sergančius ir 1 mirusį. 14 dienų sergamumas 100 tūkst. gyventojų siekia 1409,3 (Lietuvos vidurkis – 1261,6). Didiname­ Elektrėnų patikros punkto darbo apimtis – vietoje trijų darbo dienų kitą savaitę punktas dirbs 5 dienas – gruo­džio 21; 22; 23; 25 ir 27 dienomis.­ Rengiamės vakcinacijos procesui. Paskyriau vakcinavimo koordinatorių – savivaldybės gydytoją V. Liepinytę-Medeikę. Paskyriau vakcinavimą organizuojančią įstaigą – VšĮ Elektrėnų ligoninę. Sudarinėjame skiepytinų asmenų sąrašus SAM nustatyta prio­ritetų tvarka. Laukiame vakcinos. Dalinamės informacija su ministe­rijomis ir savivaldybės įstaigomis. Viešiname informaciją gyventojams per spaudą, internetą ir socialinius tinklus. Prašome žmonių būti sąmoningiems ir vykdyti visus karantino reikalavimus ir rekomendacijas“, – sako G. Ratkevičius.