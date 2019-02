Namus surado 240 gyvūnų

Jau ketvirti metai, kaip VšĮ „Keturkojis draugas“ vienija žmones, neabejingus beglobiams gyvūnams Elektrėnų savivaldybės teritorijoje. Šiuo metu organizacijoje dirba vien

savanoriai, atsakingi už gyvūnų priėmimą, gydymą ir dovanojimą, taip pat savanoriai-globėjai, laikinai priimantys į savo namus globos netekusius gyvūnus, kol jiems surandami nauji namai. Esame vienintelė savanoriška beglobių organizacija Elektrėnų savivaldybėje.

Per šiuos kelerius veiklos metus VšĮ „Keturkojis draugas“ savanorių pastangomis buvo priglausta daugiau kaip 300 gyvūnų, iš jų 240 džiaugiasi naujais namais, maždaug 50 globotinių šiuo metu ieško namų. Pagal „Pagauk-sterilizuok-paleisk“ programą buvo sterilizuota apie 200 benamių kačių, kurios vėliau paleistos atgal į joms pažįstamą teritoriją ir ten gyvena, bet nesidaugina. Taip mažinamas beglobių skaičius, mažiau plinta ligos. Užsienio fondų ir VŠĮ „Keturkojis draugas“ lėšomis buvo sterilizuota dar apie 200 gyvūnų, dalis iš jų – socialiai remtinų Elektrėnų savivaldybės gyventojų augintiniai.

Apmaudu, tačiau beglobių gyvūnų problemos mažai rūpi Elektrėnų valdžiai. Daug kartų kreipėmės į savivaldybę su prašymais skirti finansavimą beglobiams gyvūnams gelbėti, suteikti organizacijai patalpas – atsakymai visada buvo neigiami. Per visus ketverius mūsų organizacijos veiklos metus Elektrėnų savivaldybė finansavo tik 10 benamių kačių sterilizacijų. Kitose savivaldybėse ši programa savivaldybės lėšomis vykdoma daug aktyviau. Kiek žinome, tvarkyti savivaldybės beglobių gyvūnų reikalus yra pavesta Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinio gel­bė­jimo tarnybai. Tačiau finansavimas šiai sričiai skiriamas nedidelis, tad apsiribojama didesnių beglobių šunų gaudymu ir transportavimu į benamių gyvūnų prieglaudą Kaune, nugaišusių gyvūnėlių surinkimu. O mažesniais šuniukais, katėmis, jų gydymu, sterilizacija, globa rūpinamės mes savo lėšomis.

Imanuelis Kantas yra pasakęs, kad apie žmogaus širdį galima spręsti iš to, kaip jis elgiasi su gyvūnais. Tad nors vis dar atsiranda tokių, kurie palieka savo ištikimiausius draugus likimo valiai, džiaugiuosi, kad vis daugiau atsiranda ir tokių, kuriems rūpi silpnesniųjų gerovė. Visa mūsų veikla vykdoma neatlygintinai, mūsų savanoriai yra dirbantys žmonės, organizacijai padeda savo laisvalaikio sąskaita ir asmeninėmis lėšomis. Tariu labai ačiū savo bendražygėms – aktyviai veikiančioms VšĮ „Keturkojis draugas“ savanorėms: Rasai Povilaitytei-Povilaitienei, Simonai Lukoševičiūtei, pagalbininkėms Violetai Sabutytei, Ingai Daraškienei, Inesai Radzevičienei ir kt. Taip pat norėtume padėkoti žmonėms, paaukojusiems 2 proc. savo pajamų mokesčio mūsų organizacijai, rėmėjams, aukojantiems į mūsų sąskaitą. Iš šių pinigų apmokamos visos veterinarinės paslaugos. Norėtume pakviesti visus norinčius ir galinčius paaukoti maisto mūsų globotiniams: Elektrėnų „Maximoje“ esančioje „Kikos“ parduotuvėje rasite konteinerį, kuriame galite palikti maisto beglobiams. Suteiksite sočią laimę daugeliui mažųjų mūsų draugų!

Atsakingai auginkime savo gyvūnus, nepamirškime, kad jie, taip pat kaip ir mes, jaučia skausmą, šaltį, alkį. O gal planuojate įsigyti keturkojį draugą ir, užuot pirkę, galite suteikti naujus namus mielam pamestinukui? Gal galite bent laikinai pagloboti? Mes visada džiaugsimės bet kokia Jūsų pagalba!

Dainora IVANAUSKIENĖ,

VšĮ „Keturkojis draugas“ savanorė