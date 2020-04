Motinos dienai artėjant: su vaikais augame pačios

Virginija Jacinavičiūtė

Sekmadienį Lietuvoje bus švenčiama Motinos diena. Ir nors vykti pas mamas šiemet nepatartina, telefono linijos greičiausiai bus apkrautos. Lietuviai nuo seno švenčia Motinos dieną, todėl vaikams ir vyrams pareiga sveikinti mamas ir žmonas, tarsi prigimtinė. Motinos diena neatsitiktinai švenčiama pavasarį. Mama, kaip ir žemė, simbolizuoja gyvybę, todėl džiaugiantis atbundančia gamta pagerbiamos ir motinos.

Gražios pavasario šventės proga pakalbinome 3 Elektrėnų savi­valdybėje gyvenančias mamas, pasauliui dovanojusias po keturias at­žalas. Mamos papasakojo, ką reiškia turėti gausesnes šeimas ir kaip jų šeimoje švenčiama Motinos diena.

Elektrėniškė Aušrinė Me­kienė su vyru Viktoru augina 4 vaikučius, kurie visi gimė kas 2 m. ir 10 mėn.

„Prieš beveik 10 metų gegužės 20 d. susilaukėm pirmagimės Vakarės. Po 2 m.10 mėn. kovo 20 d. sulaukėm antros dukrytės Viktorijos (7 m.), po 2 m.10 mėn. sausio 25 d. gimė dvynukai Vasarė (4 m.) ir Ąžuolas Simonas (4 m.) Visada su vyru planavome auginti 3 vaikučius. Dar draugystės pradžioje sakėm, kad jeigu pirma gims dukrytė, tai bus vardu Vakarė. Taip ir įvyko. Toliau vardai kažkaip susidėliojo savaime – mergaitėms vardus sugalvojo vyras, o berniukas vardą gavo pagal mano vardo pirmąją raidę“, – pasakojo Aušrinė.

Aušrinė sako, kad auginant vaikus visko pasitaiko, bet džiaugsmas nusveria vargus: „Esu ne kartą girdėjusi užuojautos žodžius dėl to, kad turime 4 vaikus. Ypač gimus dvyniams. Bet visada atsakymas mano buvo toks pat – aš niekada nesigailėjau esanti 4 vaikų mama, man tai didelė laimė, man be proto smagu žiūrėti, kaip jie žaidžia kartu. Taip, būna sunkių dienų po darbo, pablogėjus sveikatai ar tiesiog ne ta nuotaika, bet mūsų vaikai supranta mamos prašymą pabūti vienai arba pažaisti ramesnius žaidimus, nes mama nori pailsėti. Juk dažniausiai užtenka kokių 30 min. „persikrovimui“.

Paklausta, ar sunku viską suspėti ir ar lieka laiko sau, Aušrinė pasakoja: „Visada sakiau, kad kuo daugiau veiklos, tuo daugiau visko ir padarai. Sau laiko randu be problemų. Juk mama turi būti pavyzdys savo vaikams. Nesvarbu, kad tu esi 4 vaikų mama, tu negali būti apsileidusi su treningais ir neplauta galva moteris. Aš bent 4 kartus per savaitę sportuoju ir vaikams sakau, kad tik sportas yra sveikata ir mes privalome judėti kuo daugiau. Randu laiko ir į kirpyklą, ir pas nagų meistrę, ir pas kosmetologę. Taip pat turiu aistrą – maisto gaminimą. Mėgstu ir kulinariją, ir ypač konditeriją. Visada stengiuosi ruošti visavertį maistą, naudoti kuo mažiau cukraus, pusfabrikačių ir pan.“

Aušrinė sako, kad vaikai verčia tobulėti. Visada turi spėti su technologijų raida, turi domėtis psichologija ir edukologija. „Kiekvienas vaikas yra individas, jie turi skirtingą charakterį, norus, poreikius, pomėgius, požiūrį į pasaulį. Stengiamės vaikams leisti bandyti ir klysti patiems. Juk dažniausiai mokomės iš savo klaidų, ne svetimų. Įvairūs potyriai augant yra patys svarbiausi atrandant save. Norim, kad jie patys atrastų savo kelią gyvenime, suteikdami kiek galim reikiamą pagalbą“, – sako Aušrinė.

O kaip atrodo Mekų šeimos Motinos diena? „Mamos dieną dažniausiai vaikai atneša pusryčius į lovą ir leidžia ilgiau pasivartyti neskubant keltis. Ši diena kasmet įgauna vis daugiau prasmės, ypač matant, kaip greit vaikai auga. Jau dabar matau ateity suvažiuojančius suaugusius vaikus pas tėvus į namus ir tai sukelia beprotiškai didelį pasitenkinimą“, – apie šventės džiaugsmus pasakoja pašnekovė.

Aušrinė ir Viktoras prieš 6 metus įkūrė vaikų žaidimų kambarį „Vakvikis“, o idėją verslui įkvėpė dukros. „Vakvikį“ įkūrėme, kai jau turėjom 2 dukras. Norėjosi užsiimt tokia veikla, kad būtų suderinama su vaikais ir jų auginimu. Pirmus darbo metus mažoji negavo planuoto valstybinio darželio, todėl metus laiko „dirbo“ su manimi. Po pusmečio įkūrėme pusės dienos darželį, kuriame nuo ryto dirbo pedagogė su vaikais. Tad dukrytė, palankiusi šį darželį, vėliau neturėjo jokių adaptacijos problemų valstybiniame“, – pasakojo Aušrinė.

Mekų verslo kaitą taip pat lemia vaikai. Aušrinė pasakoja, kad paaugus dukroms pastebėjo pailgintų grupių trūkumo problemą, todėl „Vakvikio“ patalpose pradėjo teikti vaikų dienos centro „Vaikystės pilis“ paslaugas, kurias iš dalies finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo minis­terija bei Savivaldybės socialinės apsaugos plėtojimo programa.

Elektrėniškė Gitana Kaza­kevičienė turi 4 atžalas: Aistei – 18, Skaistei – 14, Kiprui – 3, Lukui – 1 metukai. Moteris sako, kad motinystė jai teikia daug džiaugsmo, o Motinos diena kasmet būna ypatinga.

„Šis karantininis laikotarpis didelis iššūkis šeimoms su vaikais, bet man tai nėra sunku, tai mano kasdienybė. Juokauju, kad karantinas man trunka ketverius metus, ir dar savo noru. Tiek laiko esu dviejų vaikų priežiūros atostogose. Per šį laiką prisiminiau savo seną pomėgį – siuvimą, mokiausi jo subtilybių ir gal ateity tai užaugs į kažką didesnio nei pomėgis“, – pasakojo Gitana.

Ar sunku auginti keturis vaikus? Gitana mano, kad tai požiūrio klausimas. „Kitam ir vieną gal labai sunku auginti, o man tikras džiaugsmas. Su vyresnėlėmis jaučiuosi lyg draugė, pasikalbam, pajuokaujam, pasitariam. O mažiukai džiugina širdį vis naujais pasiekimais ir atradimais. Su vaikais visada jaučiuosi jauna ir reikalinga“, – sako pašnekovė.

Gitana pasakoja, kad lengva viską suspėti, nes dukros jau didelės, savarankiškos, padeda prižiūrėti ma­žuosius brolius. Moteris džiaugiasi, kad turi nuostabų vyrą Saulių, kuris padeda namų ruošoje, užsiima su vaikais ir pritaria sugalvotoms idėjoms siuvimo srityje.

O kaip šeima švenčia Motinos dieną? „Mamos diena būna pilna staigmenų. Dukros paruošia pusryčius ir dovanėlę. Tada važiuojam kur nors papramogauti. Šiemet ši šventė bus kiek kitokia, ramesnė, kad ir namuose, bet svarbu visi kartu“,- atvirauja Gitana.

Trečioji pašnekovė seme­liškietė Daina Kurienė yra Valstybinės mokesčių inspekcijos specialistė. Su vyru Regimantu ji augina 4 atžalas: Laurynui birželį sueis 15 m., Martynui – 11 m., Kotrynai – 8 m., Salomėjai – beveik 1,5 m.

Dainos klausėme, kaip į šeimą atėjo sprendimas auginti daugiau vaikų. „Niekada nemačiau savęs vizijose kaip daugiavaikė mama. Visada įsivaizdavau, kad būsiu karjeristė, visad skubanti moteris, bet gyvenime viskas keičiasi. Keičiamės ir mes, ir mąstymas. Kas kažkada buvo vertybės, šiandien nebeturi didelės reikšmės. Taip ir su vaikais. Kažkada jaučiau pavydą turtingiesiems. Šiandien pavydžiu pati sau. Nes aš tikrai turtinga. Labai turtinga, 4 nuostabių vaikučių mama.“

Daina pripažįsta, kad nėra lengva viską suspėti, bet augindama vaikus išmoko dėl to nesijaudinti. Nepaisant įtemptos darbotvarkės, Daina randa laiko pomėgiams – neria vąšeliu, skaito knygas, šoka zumbą.

„Tai, ką suplanuoju iš ryto, ne visada pavyksta padaryti. Kažkada labai dėl to stresavau. Dabar viską paleidžiu kaip yra. Jeigu nespėjau, tai ir nespėjau – ne pasaulio pabaiga“, – sako Daina, o paklausta, kaip vaikai augina pačios asmenybę, atsako, kad ji auga kartu su vaikais. „Kai dar turėjau 3 vaikus, darbe vadovė paklausė, kaip aš sugebėjau susitarti su darbuotoja, su kuria visiems sunku susitarti? Nežinojau, ką atsakyti, bet pati vadovė spėjo, kad vadybinius sugebėjimus tikriausiai ugdo trys vaikai. Tad tobulėju kaip asmenybė, kaip žmogus, kaip moteris, kaip mama. Be jų aš niekas. Jei norite iš dalelyčių sudėlioti mano dėlionę, tai tos dalys yra keturios.“

Daina sako, kad Motinos diena jų šeimai yra ypatinga ne tik dėl to, kad patys turi keturias atžalas, bet ir dėl to, kad abu su vyru gali savo mamas pasveikinti. „Kol dar tiek aš, tiek mano vyras turime mamas, tai tradicija tokia, kad džiaugiamės ir sveikiname jas. Stengiuosi rodyti pavyzdį vaikams, kad MAMA – yra pats ­nuostabiausias žmogus pasaulyje. ­Noriu, kad mano vaikai mylėtų ir gerbtų savo mamą, kaip myliu ir gerbiu aš. Mamos diena mums labai ypatinga. Dėkoju Visatai už tokią man suteiktą dovaną“, – atviravo Daina Kurienė.

***

Atrodo, kad keturi vaikai šei­moje Elektrėnų savivaldybėje yra gana dažni. Artėjant Motinos dienos šventei, balandžio 27 d., elektrėniškė Rasa Kulevičienė su vyru Tomu sulaukė ketvirtosios atžalos – dukrelės Luknės. Sveikiname!