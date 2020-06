Knyga suvienijo Elektrėnų krašto kūrėjus

Virginija Jacinavičiūtė

Po kelis mėnesius trukusio karantino į biblioteką grįžo renginiai. Vasaros sezoną atidarė literatūrinės kraštotyros pradi­ninkas Benjaminas Kondratas, pristatęs 20-ąją savo knygą, skirtą kūrėjams. Į knygą „Kūrėjų pėdsakais Trakų, Elektrėnų ir Birštono krašte“ sudėti 238 kūrėjų aprašymai, pristatoma jų kūryba. Šios knygos puslapiuose sugulė mažiau žinomų ir Lietuvoje gar­sių Elektrėnų savivaldybės kūrė­jų vardai.

Prisistatydamas į renginį susi­rinkusiems kūrėjams ir bibliotekos darbuotojams 86 metų autorius mintimis grįžo į vaikystę, kai karo metais Tauragės dvare ganydavo karves. Pasak autoriaus, karvutė buvusi rami, todėl jis galėjęs į valias skaityti iš kaimynų parsineštų vertingų knygų. Tuomet išsiugdė įprotis skaityti, vėliau poreikis atsirinkti geresnę knygą. Po vidurinės mokyklos šis pomėgis padiktavo ir istorijos-filologijos studijų kryptį. Didelį dėmesį B. Kondratas skyrė kalbos dalykams, bet kaip sako, laiko nešvaistė, todėl gyvendamas bendrabutyje, po paskaitų vakarus leisdavo bibliotekoje, skaitydavo pasaulio klasikų kūrinius. Po studijų sekė mokytojo kelias, kurį pasirinko, nes jis jungė du gyvenime svarbius dalykus – kalbą ir literatūrą.

Renginyje dalyvavęs knygos autorius papasakojo apie tai, kaip gimė idėja rengti knygų seriją „Kūrėjų pėdsakais“, apžvelgė 20 išleistų knygų, pasidalino prisiminimais.

Autorius pasakojo, kad nuo 1981 metų bendradarbiavimo su „Minties“ leidykla. Buvo parašęs 14 knygelių apie Druskininkų kurortą, kurios įvairiomis kalbomis buvo paskleistos po pasaulį. Dirbant mokytoju Vilniuje B. Kondratui buvo pasiūlyta organizuoti neprivalomą mokymą tema „Literatūrinės Suvalkijos vietos“. Ši idėja patiko, todėl jis pakvietė mokinius lankyti šias pamokas, paskirstė mokiniams rašyti referatus apie to krašto rašytojus. Vasaros atostogų metu mokytojas su mokiniais pėsti keliavo po Suvalkiją. „Buvo labai įdomu konkrečio­je vietoje skaityti referatą apie Vincą Kudirką, Joną Basanavičių ar kitą rašytoją. Taip susikaupė tam tikra medžiaga ir kadangi tuomet jau bendradarbiavau su „Minties“ lei­dykla, pasiūliau išleisti knygą apie Suvalkijos rašytojus. Tačiau buvo įprasta, kad sąlygas autoriams diktuo­davo pati „Minties“ leidykla ir jos atstovai pasakė, kad vienam regionui skirti knygą yra prabanga. Sakė, kad knygą leis tuomet, jei rašysiu apie visą Lietuvą. Taip ir įkišau uodegą“, – prisiminė B. Kondratas. 1981 metais išėjo pirmoji knygelė „Kūrėjų pėdsakais“. Savo kūrybos kelią autorius apibūdino kaip akmenėlį, pa­leistą nuo kalno, kuris krisdamas daug daugiau akmenukų išjudino. Tie akmenukai – 20 knygų iš ciklo „Kūrėjų pėdsakais“.

Savo knygas autorius vadina mozaika, kuri sudėta ne tik iš kūrėjų aprašymo, bet ir žmonių prisiminimų, kurie pasakoja Lietuvos istoriją.

B. Kondratas sako, kad į knygas patenka ne tik žinomi Lietuvos rašytojai, bet ir mažai žinomi kūrėjai. „Manęs dažnai klausia, kodėl knygose ne tik žymūs autoriai. Aš manau, kad kūryba yra saviraiška, žmogus, nugyvenęs dalį gyvenimo, gali kažką apie gyvenimą pasakyti. Jei žmogus, perskaitęs tą kūrybą, gali kažką iš to pasiimti sau, reiškia ta literatūra yra gera. Juk ir liaudies dainas parašė paprasti žmonės, kurie nebuvo baigę didelių mokslų, tačiau iki šių dienų liaudies dainos gyvos ir reikalingos“, – savo požiūrį dėstė rašytojas.

B. Kondratas pasakojo, kad pagrindinėmis informacijos tei­kėjomis buvo bibliotekos, kurios­ suteikdavo informacijos apie to krašto kūrėjus. Autorius pasakojo, kad ne visur buvo sutiktas draugiškai, ne visi bibliotekininkai suprato, ko iš jų norima, baimintasi, kad už rašytoją teks knygą rašyti. Todėl B. Kondratas nuoširdžiai dėkojo Elektrėnų bibliotekos personalui už geranorišką ir dalykišką bendravimą. Atsidėkodamas autorius Elektrėnų bibliotekai padovanojo visą savo knygų kolekciją.

Renginyje B. Kondratas papasakojo apie kiekvienos knygos kūrimo užkulisius, keliones po Lietuvą darant nuotraukas, techninius sprendimus ir gyvenime vykstančius stebuklus.

Po pristatymo palikta laiko klausimams, tačiau jų buvo nedaug – kaip sakė susirinkusieji, pristatymas atsakė į visus klausimus. Vietoj klausimų skambėjo padėkos Elektrėnų krašto rašytojų, patekusių į B. Kondrato knygą. Susitikimą vainikavo autoriaus palinkėjimai ir autografai dažais kvepiančioje knygoje, vienijančioje visus Elektrėnų krašto kūrėjus.