Kazokiškių seniūnija vėl turi vadovą: išrinkti tinkamiausią prireikė pusės metų

Lukas Paškevičius,

VU Komunikacijos fakulteto

studentas, praktikantas

Dar šių metų pradžioje Vals­tybės tarnybos departamento paskelbtą konkurso atranką sėkmingai įveikęs paskutiniąją liepos mėnesio dieną darbą pradėjo naujasis Kazokiškių seniūnas Arvydas Vyš­niauskas, pakeitęs ilgametę šei­mininkę Vladislavą Valantavičienę. Iki šio momento seniūnija be nuolatinio vadovo veikė beveik devynis mėnesius.

Prieš pradedant darbą, ket­virtadienį, naujasis seniūnijos šeimininkas susitiko su Kazokiškių bend­ruomene ir jai prisistatė, taip pat aptarė gyventojams svarbias aktualijas. Tačiau, panašu, kad susitikimas daugumos gyventojų nesudomino. Iš beveik pusės tūkstančio gyventojų gausa galinčios pasigirti gyvenvietės narių, seniūnijos patalpose susipažinti su A. Vyšniausku susirinko tik maža dalis, bemaž dvidešimt aktyvių kazokiškiečių.

Be nuolatinių seniūnijos gy­ventojų į naujojo seniūno prisistatymą taip pat atvyko Vievio parapijos klebonas Alfonsas Kelmelis, o A. Vyšniauską bendruomenei pristatė beveik dešimt minučių į susitikimą pavėlavę Elektrėnų savivaldybės vadovai – administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius ir meras Kęstutis Vaitukaitis.

Prieš sveikindamas paskirtąjį seniūną G. Ratkevičius informavo gyventojus apie ilgai diskusijas kėlusią atrankos eigą. Pasak jo, konkursas užsitęsė ne dėl Elektrėnų savivaldybės kaltės, dėl to visą atsakomybę turi prisiimti Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, kuris, kaip pasakė administracijos direktorius, matyt, nespėja.

„Nors užsitęsė Valstybės tarnybos departamento konkursas, tačiau laukėm ir sulaukėm šios dienos. Kaip jau tikriausiai žinote, ne savivaldybės organizuoja tokius konkursus, bet Valstybės tarnybos departamentas. Jis vienas centralizuotai ir aptarnauja visą Lietuvą. Matyt, nespėja. Taip pat prie ilgo atrankos proceso prisidėjo ir virusas. Žinoma, geriau vėliau, nei niekada“, – tikino administracijos direktorius.

Taip pat jis informavo, jog komisija buvo sudaryta iš 7 narių, o į ją buvo įtraukti Kazokiškių seniūnijos seniūnaičiai, bendruomenės ir bend­ruomeninių organizacijų atstovai.

„Konkursas vyko gana atkakliai. Sąlygas atitiko 14 kandidatų, iš jų į pokalbį atvyko pusė. Prieš priimant sprendimą, man buvo labai svarbi bendruomenės atstovų nuomonė. Likus dviem atrankoje geriausiai pasirodžiusiems kandidatams, teko priimti galutinį sprendimą. Todėl iškart po konkurso pabendravau su seniūnaičiais, o jie pateikė savo patarimą, kurį kandidatą rinktis. Ir mano sprendimas yra toks, kuris atitinka jūsų išrinktų seniūnaičių nuomonę. Dėl to šiandien pasirašiau įsakymą, kuriuo į Kazokiškių seniūno pareigas penkerių metų kadencijai nuo liepos 30-osios dienos skiriu Arvydą Vyšniauską“, – kalbėjo administracijos vadovas.

G. Ratkevičius paskirtajam seniūnui palinkėjo sąžiningai atlikti savo pareigas, darbe vadovautis principais, klausytis bendruomenės ir derinti sprendimus su savivaldybės institucijomis, kad visiems būtų gera tiek dirbti, tiek gyventi Kazokiškėse.

Pats A. Vyšniauskas dėkojo susirinkusiems už tai, jog bendruomenė juo pasitiki. Jis teigė, jog tik dabar pradeda suprasti gyventojų pasitikėjimą ir būsimus rūpesčius.

„Nuoširdžiai dėkoju jums už pasitikėjimą. Šis kraštas yra įdomus savo žmonėmis, istoriniu ir geografiniu ar gamtiniu požiūriu. Iškilusius ūkinius klausimus bandysime spręsti. Norėsiu, kad visi kartu siektume geresnio ir gražesnio viso krašto, kadangi teritorija tikrai didelė. Jau girdėjau problemų dėl kelių. Galiu pasakyti tik tiek, keliai, kad ir kai kur dulkėti, tačiau labai smagūs“, – sakė naujasis seniūnas.

Gyventojai nepamiršo ir daugiau nei pusę metų jų laikinuoju seniūnu buvusio Mindaugo Makūno. Kaip ir naujajam seniūnijos vadovui, taip ir buvusiam, bendruomenė įteikė gėlių puokštę. Pats M. Makūnas viliasi, jog bent minimaliai gyventojams padėjo.

„Tikiuosi, kad kiek galima, tiek padėjau. Arvydui noriu palinkėti sėk­mės, o jei reikės pagalbos, būtinai kreipkis. Esam beveik visas seniūnijas apėję, žinom jų problemas, dėl to tikrai padėsim“, – sakė laikinojo Kazokiškių seniūno pareigas paskutinę dieną vykdantis M. Makūnas.

Susitikimo pabaigoje kalbėjęs meras gyventojus nustebino pasakydamas, jog turi ir blogą, ir gerą nau­jieną.

„Kaip žinote, turėjo prasidėti asfaltavimo darbai nuo parapijos namų, tačiau mus apvylė projektuotojai. Tikriausiai visi girdėjote apie milijonus, kurie yra dalinami keliams. Taigi, kai pradėjo juos dalinti, kelininkai gavo dvigubai ar net trigubai darbų. Dėl to nespėja įgyvendinti kitų įsipareigojimų. Kaip seksis – žiūrėsime. Jei parapija melsis, tuomet gal ir bus. Tačiau labai džiaugiamės, kad kelias nuo Paparčių juda. Grįžtu prie geros naujienos. Ačiū Mindaugui už baigtus darbus, o Arvydui linkiu sėkmės. Tikrai bus, ką veikti“, – kalbėjo savivaldybės vadovas.

Po susitikimo pakalbinti Ka­zokiškių gyventojai, lyg susitarę, vienbalsiai gyrė naująjį seniūnijos šeimininką bei vylėsi, kad devynis mėnesius buvę be nuolatinio vadovo pagaliau galės sulaukti kokybiškos pagalbos ir daugiau bendradarbiavimo.

„Labai džiaugiamės dėl savo naujo seniūno. Pavaduojantis M. Makūnas padėjo, bet buvo tikrai sudėtinga, nes seniūnas dirbdavo kitoje seniūnijoje“, – pasakoja Kazokiškių gyventoja Loreta.

„Labai trūko seniūno, nes jaunimas turi daug planų. Labai laukėm ir tikimės, kad turėsim į ką kreiptis pagalbos. Nieko blogo nemanau ir apie buvusią seniūnę, bet tikrai jau norėjosi kažko naujo, labai reikėjo pokyčių. Anksčiau, kaip jaunimui, mums pritrūko dialogo. Dėl to iš nau­jojo seniūno tikimės, kad galėsim leng­viau bendradarbiauti“, – nuogąstavimus išsakė Kazokiškių seniūnaitė ir jaunimo asociacijos „Ąžuolas“ narė Andželika Bartoševič.

Prieš tapdamas Kazokiškių se­­niūnu, A. Vyšniauskas buvo Elek­trėnų savivaldybės tarybos nariu, penkerius metus dirbo vicemeru, 2007–2011 m. buvo išrinktas meru, vėliau pakeitęs tuometinį administracijos direktorių Henriką Pet­rauską, dvejus metus vadovavo savivaldybės administracijai.