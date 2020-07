Karantino sopuliai: padaugėjo girtų vairuotojų, bet sumažėjo smurtautojų

Ramunė Aukštuolytė,

VU Komunikacijos fakulteto studentė, praktikantė

Kol didžiuosiuose Lietuvos miestuose karantinas pasižymėjo keistų, brutalių ir apmaudžių nu­sikaltimų padaugėjimu, Elek­trė­nuose kriminogeninė situacija nebuvo tokia bloga. Policijos komisariato duomenimis, per 13 karantino savaičių, lyginant su praėjusiais metais, padaugėjo vagys­čių ir girtų vairuotojų, o sumažėjo smurto artimoje aplinkoje.

Rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanijos „Baltijos tyrimai“ direktorės dr. Rasos Ališauskienės teigimu, karantino metu (kovo-balandžio mėn. pabaigoje) atliktos gyventojų apklausos parodė, kad tokia krizė daro ryškų poveikį žmonių emocijoms ir elgesiui: išauga streso lygis, didėja pyktis. Teisėsaugos pareigūnai, visuomenės saugumo specialistai iš anksto įspėjo, kad per karantiną kriminogeninė situacija tikriausiai bus įtempta – didžiuo­siuose miestuose tai pasitvirtino. Elektrėnai išvengė nusikaltimų gausos, policijos komisariato (PK) veiklos skyriaus vadovo Edgardo Telinskio teigimu, padaugėjo tik vagysčių ir girtų vairuotojų.

„Daugiausia buvo registruojama įvykių, kai asmenys buvo apsvaigę nuo alkoholinių gėrimų“, – aiškino policijos atstovas.

Karantino laikotarpiu iš viso pradėta 256 administracinių nusi­žengimų teisena. Padaugėjo vagysčių – per 3 mėnesius jų užfiksuota 26, kai praeitais metais jų fiksuota 15, girtų vairuotojų karantino metu sugauta 27, praeitais metais tokiu laikotarpiu – 20, smurto artimoje aplinkoje sumažėjo – praeitais metais užfiksuota 19, šiemet – 15.

Taip pat per 13 karantino savaičių užfiksuotos 4 avarijos: 1 asmuo žuvo, automobilių vairuotojams buvo nustatytas mažiausiai 1,75 promilės girtumas.

Taip pat elektroninėje erdvėje nustatyti keli nusižengimai. Dauguma nusikaltimų, vykstančių elektroninėje erdvėje, pasireiškia neteisėtu duomenų rinkimu bei užvaldymu. Sukčiai skatina žmones atiduoti savo santaupas, prisijungimo kodus ir kitą asmeninę informaciją, įkalbinėja investuoti sukauptas lėšas. Elektrėnų savivaldybėje elektroninėje erdvėje užfiksuoti tik keli pažeidimai, susiję su sukčiavimu, pinigų išviliojimu.

Užfiksuoti 3 karantino pažeidimai, kada buvo nesilaikoma privalomų karantino sąlygų. E. Telinskio teigimu, šie pažeidimai buvo nerimti.

„Negalėjome prognozuoti,­ ko­kių nusikaltimų padaugės, ko­kių sumažės. Tačiau situacija Elektrėnuose nebuvo tokia bloga, didelis nusikaltimų šuolis neužfiksuotas“, – aiškino Elektrėnų PK veiklos skyriaus viršininkas Edgardas Telinskis.

Ilgąjį savaitgalį bei švenčių metu policija dirbo sustiprintu režimu, aktyviai vykdė prevencines priemones – tikrino ir kontroliavo viešąsias erdves, jų prieigas, prekybos vietas. Policijos komisariatas konstatuo­ja, kad Elektrėnų gyventojai gana drausmingi ir tikisi, kad išlaikant sąmoningumą virusas toliau neplis.