Kaip teisingai ir praktiškai įrengti virtuvę?

Kol kone visas interjero dekoratorių ir namų šeimininkų dėmesys sutelkiamas į svetainės ir miegamųjų interjerą, virtuvė gali nuplaukti į antrą planą. Tačiau po to, kai objektyviai įvertiname, jog ten teks praleisti kone po kelias valandas kasdien, imame suprasti, kad skoningas virtuvės interjeras yra labai svarbi gražių namų dalis. Labai svarbu tai, kaip panaudosite virtuvei numatytos patalpos erdvę, kaip išvedžiosite mazgus bei ar paliksite atitinkamus tarpus plėtrai bei naujiems įrengimams. Kad nebūtų klaidų ir viskas eitųsi kaip per sviestą – paruošėme patarimus apie tai, kaip praktiškai ir teisingai įrengti virtuvę.

Ar paliekate vietos katilui, šaldytuvui, kitai įrangai?

Beveik visose virtuvėse yra ne tik viryklės, orkaitės ir mikrobangų krosnelės. Šioje patalpoje montuojamas ir šaldytuvas, ir dujinis katilas, ir kiti svarbūs daiktai. Būkite užtikrinti, jog jiems paliekate vietos. Negalime duoti konkrečių patarimų, nes toli gražu ne visos virtuvės yra vienodos ir labai skiriasi jų išplanavimai. Kaip ten bebūtų, galime patarti šaldytuvą statyti kambario kampe, o katilą montuoti kuo arčiau lango ir laukinės sienos, kad būtų kuo mažesnis dūmtraukio išvedimo kelias. Jeigu vietos šiems įrenginiams ir kitai įrangai užtenka – virtuvės planavimas vyksta sėkmingai.

Kiek vietos lieka praėjimui po to, kai virtuvėje bus sustatyti visi baldai?

Po to, kai virtuvėje atsiras baldai ir esminė buitinė technika, turi likti vietos praėjimui. Bėda ta, kad vėlgi, ne visos virtuvės yra vienodos ir labai pailgos formos patalpose dažnai nepavyks įgyvendinti to, kad laisvai prasilenktų du žmonės. Idealiai reikėtų to, kad galėtumėte prasilenkti dviese, o prie stalo, esančio virtuvėje, susėstų visi šeimos nariai arba bent 3 asmenys.

Ar visos medžiagos lengvai valomos, atsparios drėgmei?

Virtuvėje paviršiai turi būti lengvai valomi ir atsparūs drėgmei. Kadangi čia nuolat taškosi vanduo ir įvairūs kiti skysčiai, reikia, kad būtų galima lengvai ir be didelio vargo nuvalyti. Čia didžiausią dėmesį kreipkite į stalviršius, ant kurių susikaupia daugiausiai nešvarumų bei drėgmės. Tinkamus stalviršius galima įsigyti ir neišėjus iš namų. Kada planuojate įrengti savo būstą, stalviršiai internetu gali būti išsigelbėjimu nuo varginančių apsilankymų parduotuvėse, stovėjimų eilėse ir panašių rūpesčių. Jeigu kalbėsime apie tinkamiausius paviršius stalviršiams – grūdintas stiklas, akmens masyvas, marmuras arba labai aukštos kokybės medžio masyvas yra tie pasirinkimai, kurie geriausiai tinka kokybiškos virtuvės interjerui.

Taip pat labai susirūpinimą kelia ir aplink čiaupą esantys sienų apvadai bei kitos, daug su drėgme ir karščiu (kaip apvadai prie viryklės) kontaktuojantys apdailos elementai. Jie turi būti atsparūs.

Tinkamai išspręskite vėdinimą

Virtuvėje būtinas geras oro vėdinimas. Jeigu yra čiaupas, kaupiasi neplauti indai, gaminamas maistas – į visus paviršius įsigeria kvapai. Virtuvės kvapai malonūs, kol užuodžiamas tik karštas maistas ar desertas. Tačiau po kiek laiko viskas susimaišo ir praranda savo žavesį. Kad aromatai neįsigertų į paviršius bei nepaliktų nemalonių pojūčių – būtina rūpintis oro vėdinimu. Praveriamas langas, vėdinimo anga, gartraukis ar net oro kondicionierius yra reikalingas tam, kad virtuvėje nuolat būtų gaivus oras.

Rinkitės minimalistinius baldus bei buitinę techniką

Kada kalba eina apie šaldytuvus, orkaites bei kitą buitinę techniką – vertinkite pažangą ir minimalizmą, nebent turite aiškią viziją, kokių namų norite. Prabangiai atrodantys daiktai gali būti gražūs, bet jie retai būna praktiški. Dėl to, kad yra padailinti gausybe detalių arba niuansų, jie tampa lengvai pažeidžiami ir nutikus vos menkiausiai nelaimei – praranda didelę dalį savo grožio. Geriau investuoti į praktišką minimalizmą virtuvėje, nes šioje patalpoje nuolat vyksta darbas ir gali nutikti netikėtų nesklandumų. Tokiu atveju geriau, kad nebūtų kam nukentėti…