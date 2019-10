Įsigiję žemės ir gavę ūkininko pažymėjimą – neskubėkit statytis sodybų

Yoanna Koleva,

VU Žurnalistikos instituto studentė, praktikantė

Elektrėnuose yra užregistruota per pusantro tūkstančio ūkininko ūkių. Informacijos, kiek žmonių iš tikrųjų ūkininkauja, Elektrėnų savivaldybės žemės ūkio ir melioracijos skyrius neturi, bet šalies vadovams parūpo užpildyti įs­tatymų spragas, apriboti ūkininkų pažymėjimų įsigijimo taisykles ir leidimus statybai. Pagal ūkininko ūkio įstatyme numatytą lengvatą, ūkininku užsiregistravęs asmuo gali pasistatyti sodybą, nerengdamas detaliųjų planų. Vienintelis reikalavimas – bent 0,5 ha sklypas. Dėl piktnaudžiavimo šia lengvata, Seime norima įgyvendinti reformą – sodybai statyti reikėtų bent šešis kartus didesnio – 3 ha sklypo.

Lietuvos teritorijų planavimo dokumentų registro duomenimis, Vilniaus rajone, kuriame žemės vienos nederlingiausių, ūkininkų sodybų skaičius – didžiausias Lietuvoje. Keli Seimo nariai, tarp kurių ir aplinkos ministras Kęstutis Mažeika, siūlo reformą, pagal kurią statyboms reikėtų turėti ne mažiau nei 3 hektarų sklypą. Aplinkos ministro teigimu, prie vieningo sprendimo dar neprieita.

„Reikėtų sukurti įstatymą, kad nesudėtingus statinius iki 80 kvadra­tinių metrų galėtų statytis ne tik ūkininkai, žinoma, su tam tikromis išlygomis. Manau, ta diskusija, kuri prasidės, bus naudinga visai sistemai ir atsiras realios galimybės žmonėms pasinaudoti ne ūkininko statusu. Statybos bus reglamentuotos visiems vienodai“, – kalbėjo ministras.

Tačiau ūkininkai teigia, kad bandymas pakeisti įstatymą nėra logiškas. Elektrėnų ūkininkų sąjungos pirmininkas Algirdas Grotuzas sako, kad savivaldybėje yra keletas ūkininkų, veiklą vykdančių mažame žemės plote. Pavyzdžiui, Alesninkuose jauni žmonės, beje, grįžę iš emigracijos, augina braškes ir planuo­ja statytis namus. Jiems nereikia 3 ha žemės, be to, vietoje, kur žmonės planuojasi statytis, nėra laisvos žemės, jei jie žemės norėtų nusipirkti. Ūkininkai, mano A. Grotuzas, įvairią veiklą, pavyzdžiui, bitininkystę, uogininkystę ir pan., vyk­dyti gali ir mažame žemės sklype. A. Grotuzas sako, kad prieš priimant įstatymo pakeitimus, Seimas turėtų gerai apsvarstyti, kokios galėtų būti įstatymų pakeitimų pasekmės.