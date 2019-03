Geraširdžių žmonių daugėja

Kovo 22–23 dienomis Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Elektrėnų skyriaus savanoriai dalyvavo tradicinėje pavasarinėje „Maisto banko“ akcijoje ir keturiuose Elektrėnų prekybos centruose rinko paramą sunkiai besiverčiančioms šeimoms. Akcijoje dalyvavo 46 savanoriai, kurie norą dalyvauti akcijoje išreiškė patys, vos sužinoję akcijos datą. Toks vaikų ir suaugusiųjų pilietiškumas maloniai nuteikė LRKD Elektrėnų skyriaus vadovę Birutę Grybauskienę.

„Per 13 akcijos organizavimo metų LRKD Elektrėnų skyrius subūrė didelį gerų žmonių ratą, kurie yra neabejingi tiems, kurių gyvenimas nėra toks dosnus. Šios akcijos metu elektrėniškiai buvo itin dosnūs, be to, nereplikavo, kad patys už dyką maisto negauna. O tiems, kurie skundėsi sunkiu gyvenimu, siūlėme pagalbos kreiptis į Raudonąjį Kryžių“, – sako B. Grybauskienė.

B. Grybauskienė apgailestauja tik dėl vieno, kad kartais žmonių godumas būna didesnis už atjautą. Pasitaiko, kad nemažas pajamas gaunantys asmenys reikalauja paramos, tačiau tokiu atveju reikėtų pagalvoti apie asmenis, kurių pajamos nesiekia net 180 Eur. Būtent tokiems asmenims labiausiai reikalinga „Maisto banko“ ir kita parama. Įtaką paramos skyrimui daro ir konkrečios žmonių gyvenimo aplinkybės. „Maisto banko“ prioritetas yra vieniši tėvai, daugiavaikės šeimos, ligoniai ir neįgalieji.

Šios akcijos metu maisto pro­duk­tų paaukojo per tūkstantis ne­abe­jin­gų geraširdžių. Savanoriai dėkingi elek­trėniškiams ir parduotuvių per­sonalui, kuris mielai prisidėjo prie akcijos savo palaikymu ir aprūpinimu akcijai reikalingomis priemonėmis. ­O par­duotuvei „Lidl“ savanoriai dė­kin­gi už karštas bandeles ir arbatą.

Savanoriai sako, kad šventinis Velykų stalas nebus tuščias nei vienoje elektrėniškių šeimoje.

Virginija jacinavičiūtė