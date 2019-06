Elektrėnuose bus šviesiau

Virginija Jacinavičiūtė

Iki rudens didžiosios aštuo­niolika Elektrėnų sankryžų bus apšviestos energiją taupančiu LED apšvietimu, kuris užtikrins didesnį eismo dalyvių saugumą.

Kaip atrodo naujos kartos apšvietimas, jau galima pamatyti savivaldybės gatvėse. Rekons­truo­jant kelius toks apšvietimas įreng­tas Taikos, Saulės gatvėse bei gatvėje Nr. 1, vedančioje link „Vaikų pasaulio“.

Tebūnie šviesa

Prieš porą mėnesių į Sa­vi­val­dybės tarybos posėdį susirinkę nariai kalbėjo, kad pėsčiųjų perėjos Elektrėnuose prastai apšviestos, kad kyla pavojus eismo dalyviams. Po šio posėdžio seniūnas Antanas Šalkauskas nutarė, kad pėsčiųjų perėjų apšvietimo atidėlioti negalima ir skubos tvarka ėmė ieškoti įmonės, kuri galėtų suprojektuoti gatvių apšvietimą. Viešojo pirkimo būdu nupirkus projektavimo paslaugas, buvo kontaktuojama su rangovu ir prašoma kuo skubiau atlikti projektavimo darbus. „Nebuvo lengva projektuo­tojus įkalbėti darbus atlikti kuo grei­čiau, nes jie turi daugybę užsakymų, tačiau po kelių pokalbių pavyko susitarti. Medžiagas perėjų apšvietimo įrengimui viešojo konkurso būdu nupirkome tiesiogiai iš tiekėjų, tai padėjo sutaupyti laiko ir lėšų. Šiuo metu yra parengti 24 perėjų žibintų projektai, 16-oje vietų jau sumontuoti pamatai“,- pasakojo seniūnas A. Šalkauskas. Elektrėnuose iš viso yra apie 60 perėjų, kuriose reikia nau­jo apšvietimo, bet dėl riboto biudžeto kol kas bus įrengta 18 žibintų tose gatvėse, kur apšvietimas kelia daugiausiai susirūpinimo. „Žibintai Elektrėnuose atsirado statant mies­tą, o perėjos mieste atsirado vėliau pagal poreikį. Specialūs žibintai perėjoms niekada nebuvo įrenginėjami, todėl vietos ties perėjomis menkai apšviestos. Žmonių saugumas yra svarbiausias, tad perėjas apšviesti reikia kuo skubiau“, – sakė seniūnas.

Pirmieji LED šviestuvai bus įrengti plačiausiose miesto gatvėse – Sabališkių, Elektrinės, Draugystės, Šviesos. Šios gatvės naktį pusiau apšviestos, nes iš vienos pusės sklindanti šviesa nepasiekia kitos kelio pusės.

Seniūnas pasakojo, o turbūt ir gyventojai pastebėjo, kad žibintų pamatai jau pakloti, pastatytos žibintų atramos. Kad gatvės taptų šviesesnės, trūksta tik paties LED apšvietimo, kurio tenka laukti. „Prastesnės kokybės šviestuvus galėtume gauti greitai, tačiau norisi, kad šviestuvai būtų kokybiški ir tarnautų ilgai, todėl tenka jų palaukti. Labai tikimės, kad tiekėjai nenuvils ir atėjus tamsesniam paros metui gatvėse šviestuvai jau bus įrengti“, – optimistiškai kalbėjo A. Šalkauskas.

Sankryžos pražys gėlėmis

Kai seniūnas pakomentavo pe­rėjų apšvietimo planus, pokalbis pakrypo apie kitas miestui aktualias sezonines ir nuolatines problemas. Viena gyventojų įvardinta problema – įvažiavimas į miestą tarp „Cir­cle K“ degalinės ir prekybos centro „Lidl“, kurį įrengus eismas Šviesos gatve tapo daug intensyvesnis. Tačiau saugų eismą užtikrinančių priemonių nebuvo imtasi. Kad sankryža mieste tapo nebesaugi, kalbėta iš karto, o tai paliudijo eismo įvykis, kurio metu perėjoje buvo partrenktas mažametis. Seniūnas paaiškino, kad šioje vietoje greitėjimo juostų įrengti negalima, nes prie pat sankryžos yra perėja, tačiau yra minčių šioje vietoje įrengti žiedinę sankryžą.

Kita problema – ieškojimas būdų, kaip visą sezoną išlaikyti gražius gėlynus. Ankstesniais metais žiedinė sankryža prie „Norfos“ buvo papuošta ant metalinio stovo pakabintomis gėlėmis, tačiau ilgai šių gėlių išlaikyti nepavyko, nes jas išsaugoti reikėjo daug pastangų. Iki Liepos 6-osios šventės seniūnas labai norėjo sankryžas papuošti gėlių pi­­ramidėmis su daugiaaukščiais vazonais, kurių gausu tokiuo­se kurortiniuose miestuose kaip Palanga, Birštonas ar Druskininkai. Gėlių piramidėmis seniūnas susidomėjo net ik dėl grožio, bet ir dėl patogumo. Šios piramidės – inovatyvus ir patentuotas sprendimas, padidinantis augalų kokybę ir efektyvumą, sumažinantis priežiūros išlaidas. Pokalbio su A. Šalkausku metu, įmonės, prekiaujančios įranga gėlėms, atstovė informavo, kad gėlių piramidžių teks laukti bent keturias savaites. Nors Liepos 6-ajai pagrindinio miesto žiedo papuošti nepavyks, bet šalia „Norfos“ parduotuvės esantis žiedas bus papuoštas.

Su seniūnu kalbėjome ir apie gatvių duobes. Dar pavasario pradžioje paklausus apie duobes seniūnas sakė, kad kiekvieną duobę seniūnijoje atmintinai žino. Tačiau užtaisyti jas pavyksta ne taip greitai kaip norėtų. Šviesos ir Draugystės gatvėse duobės buvo kokybiškai užlopytos, tačiau vėliau sekė nesklandumai – sugedo įmonės „Kelių priežiūra“ įranga, vėliau nutrauktas asfaltbetonio tiekimas. Darbai užsitęsė, tačiau šiuo metu vėl vyksta – kelias remontuojamas Elektrinės gatvėje. Vėliau darbai persikels į kelią link Geibonių. Galiausiai planuojama užtaisyti duo­bes Šviesos gatvės kiemuose.

Metai kiti, bėdos tos pačios

Kiekvienas sezonas seniūnijai atneša skirtingus iššūkius. Žiemą didžiausias galvos skausmas – kelių priežiūra. Pavasarį – infrastruktūros paruošimas vasaros sezonui. Belaukiant vasaros nuveikta daug dar­bų – kapitališkai suremontuota pap­lūdimyje įrengta čiuožykla, pašalinti tirpstančio ledo sukelti padariniai. Seniūno teigimu, besitraukiantis ledas iškraipė čiuožyklą bei šulinį, kuriame įrengtas vandens siurblys. Viską atstatyti reikėjo daug pastangų ir pinigų, bet ko nepadarysi dėl vaikų džiaugsmo. Šiemet paplūdimyje suremontuota, nudažyta vaikų žaidimų aikštelės infrastruktūra, pakeistos supuvusios persirengimo kabinų bei suolelių lentos. „Atrodo, kad pakeisti lentą nėra sunku, tačiau pradėjus darbus paaiškėjo, kad lentos viena ant kitos sumautos, taigi norint pakeisti kelias lentas reikėjo ardyti visą kabiną“, – apie kasdienio darbo ypatumus pasakojo seniūnas. Kad rūpesčių pridaro gamta – įprasta ir suprantama, tačiau suprasti savo aplinką niokojančius žmones – sunku. Šiemet, kaip ir ankstesniais metais, daug darbo prireikė sutvarkyti vandalų paliktą netvarką pusiasalyje. Seniūno jau nebestebina, kad pusiasalio infrastruktūra kasmet nukenčia – sulamdomos metalinių persirengimo kabinų durys, nuspardomi ir malkoms panaudojami suolo kraštai, šiukšlinė tampa šašlykine, o prakurai naudojama pavėsinių stogo danga. Gal nuo vandališkų sprendimų tokius poilsiautojus atbaidytų žinojimas, kad stogo danga padengta impregnantu, apsaugančiu nuo drėgmės, bet tikėtis, kad žmonės su tokiu mentalitetu paskaitys laikraštį, matyt, neverta.

Šiemet pusiasalyje buvo atnaujinta vaikų žaidimų aikštelė. Medžiagos aikštelei surinktos iš kitų aikštelių, kurios pamažu bus naikinamos, nes to reikalauja įstatymas. Bet kol nėra įrengta naujų, standartus atitinkančių aikštelių, vaikai dar turės progą pasisupti pusiasalio paplūdimyje.

Stiprybė – ūkio dalies darbuotojai

Kalbėdamas apie nuveiktus darbus seniūnas vis pabrėžia, kad to nebūtų galima pasiekti be seniūnijos ūkio dalies darbuotojų, kurie už vos didesnį nei minimalų atlyginimą nuveikia maksimaliai daug darbų. „Jei nebūtų šių darbuotojų, sunku įsivaizduoti, kaip atrodytų Elektrėnai. Mūsų darbuotojai prižiūri visą paplūdimį, vaikų žaidimų aikšteles. Keliasi anksti, kad į paplūdimį atėję poilsiautojai žolėse nerastų šiukšlių, kurias patys poilsiautojai po savęs paliko. Mes neturime ka­pų prižiūrėtojo, tai jie rūpinasi visa Sabališkių kapų teritorija: šienauja, išveža šiukšles, prižiūri vandentiekį. Jei neturėtume šių darbuotojų ir savo technikos, vien kapinių eksploatacija per metus kainuotų 130 tūkst. eurų“, – su dėkingumu kalbėjo seniūnas ir pabrėžė, kad tokia laimė ilgai nesitęs, rasti tokių darbuotojų ateityje nebus įmanoma, nes vargu ar kas norės už tokį atlyginimą dirbti. Seniūnas supranta, kad aplinką tvarkantys darbuotojai turėtų uždirbti daug daugiau, tačiau biudžetas yra ribotas, o nuo seniūno algos dydis visiškai nepriklauso. 2019 metams Elektrėnų seniūnija gavo 913060 Eur asignavimų, nors lėšų poreikis, A. Šalkausko teigimu, yra bent tris kartus didesnis. Išsisukti iš padėties leidžia tik seniūnijos turimi darbuotojai ir pagal Užimtumo didinimo programą dirbantys 4 darbininkai bei asmenys, atliekantys visuomenei naudingą veiklą. Nors šių darbuotojų darbas nėra efektyvus.