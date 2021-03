Elektrėnų savivaldybės tarybos nario Tado Blaževičiaus 2020 m. veiklos ataskaita

Esu Tadas Blaževičius, Elek­trėnų savivaldybės tarybos narys. Gerbiami Elektrėnų savivaldy­bės gyventojai, teikiu Jums savo 2020 m. veiklos savivaldybės taryboje ataskaitą.

2019 m. kovo 10 d. buvau iš­rinktas Elektrėnų savivaldybės tary­bos nariu pagal Visuomeninio rinkimų komiteto „Nepartinė savivalda“ sąrašą. Kartu su Jūrate Balčiūnaite ir Gediminu Jachima­vi­čiumi sudarome „Nepartinė savivalda“ frakciją savivaldybės tarybo­je, esame opozicijoje. Savivaldybės taryboje dirbu pirmą kadenciją.

Pagal 2020 m. Elektrėnų tarybos veiklos ataskaitą vyko 11 tarybos po­­sėdžių, dalyvavau 10 iš jų, vieną praleidau dėl vaiko ligos. Posėdžių metu pateikiau 24 klausimus ir pa­siūlymus.

Nuo kadencijos pradžios dirbu savivaldybės tarybos Ūkio reikalų komitete. Tad didžiausią dėmesį, savo kaip tarybos nario veikloje, skyriau klausimams, kurie buvo svarstomi šio komiteto posėdžių metu. Visų pirma tai klausimai, kuruojami Elektrėnų savivaldybės Ūkio ir investicijų skyriaus – kelių, gatvių ­ir šaligatvių įrengimas (projektų rengimas, įgyvendinimas), jų priežiūra žiemos ir vasaros sezono metu, gatvių apšvietimo klausimai ir kt.

Dalyvavau komisijoje Vievio­ mies­­­to Vilniaus g. II etapo rekon­strukcijos metu iškilusiems klausimams spręsti. Nuolatos bendrauju ir sprendžiu gyventojams iškilusius klau­simus su Elektrėnų savivaldy­bės­ administracijos direktoriumi, Ūkio ir investicijų skyriaus vedėja ir specialistais, Vievio seniūnu, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ direk­toriumi ir atstovais, kuriems per 2020 m. pateikiau daugiau nei 20 įvairių gyventojus dominančių klausimų, pastebėjimų ir pasiūly­mų. Džiugu, kad dažniausiai į klausi­mus ir pastabas sureaguojama ir ieško­ma sprendimo būdų.

Be darbo Elektrėnų savivaldybės tarybos Ūkio reikalų komitete, taip pat esu savivaldybės tarybos Kolegijos narys, Strateginio planavimo komisijos ir Komisijos neįgaliųjų ­klausimams spręsti narys.

Su Elektrėnų neįgaliųjų draugijos pirmininku Zigmantu Jančauskiu, buvusiu tarybos nariu­ Arvydu Vyšniausku, kitais nariais­ kėliau klausimus ir teikiau pa­siūlymus dėl netinkamai ar visai­ neįrengtos infrastruktūros neįga­lie­siems veži­mė­liuose, tėvams su vaikiškais­ vežimėliais. Į kai kurias pastabas­ savivaldybės administracija atsižvelgė ir buvo įrengtas pandusas (nuovaža) į Vievio seniūnijos pa­statą, pritaikytos durys su įvažiavi­mu vežimėliu, taip pat įrengta nuovaža prie Beižionių kultūros klubo.

Savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka už darbo laiką at­liekant tarybos nario pareigas per 2020 m. man buvo išmokėta 3070 Eur (neatskaičius mokesčių), taip ­pat 1562 Eur (neatskaičius mokesčių) už išlaidas, susijusiais su savivaldy­bės tarybos nario veikla.

Jums rūpimais ir iškilusiais klausimais (ypatingai mano kuruojamų sričių) visada galite kreiptis į mane telefonu 8 608 55055 arba elektroni­niu paštu t.blazevicius@elektrenai.lt.

Pagarbiai, Elektrėnų savivaldybės tarybos narys Tadas Blaževičius

Užs.1958