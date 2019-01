„AVIVA Europensija“ – geriausias 2018 m. II pakopos pensijų fondas Lietuvoje

„Aviva Lietuva“ valdomas konservatyvios investavimo strategijos pensijų fondas „Europensija“ – geriausias pagal 2018 m. investavimo rezultatus II pakopos pensijų fondas tarp visų veikiančių Lietuvoje. Lietuvos banko duo­menimis, „Europensija“ vienintelis iš visų dvidešimties II pakopos pensijų fondų Lietuvoje pernai fiksavo teigiamą grąžą – ji siekė +0,4 proc. (lyginamasis indeksas nepakito).

„2018-ieji paženklinti nesuta­rimų dėl prekybos tarp JAV, Kinijos ir Europos, augančiu neužtikrintumu dėl bendros pasaulio ekonomikos būklės. Todėl nenuostabu, kad investuotojams buvo be galo sunku uždirbti teigiamas grąžas, ir pernai jie vis dažniau žvalgėsi į saugesnius finansinius uostus. Mūsų „Europensija“ buvo ne tik saugus, bet ir vienintelis finansiškai rezultatyvus užutėkis, 2018 m. uždirbęs absoliučiai didžiausią grąžą tarp visų II pakopos pensijų fondų Lietuvoje“, – sako Asta Grabinskė, „Aviva Lietuva“ generalinė direktorė.

Per visą 15 metų pensijų fondų veiklos Lietuvoje istoriją praėję metai buvo treti po 2008 m. ir 2011 m., kai rinkoje veikiančių pensijų fondų vidutinis investicinis prieaugis ne­padidėjo. Tačiau ilgalaikė vidutinė visų II pakopos pensijų fondų grąža nuo jų veiklos pradžios kasmet sudaro apie +4,2 proc., jau po visų atskaitymų.

Sunkiau 2018 m. sekėsi į akcijas investuojantiems fondams. Jų grąža svyravo nuo -2 proc. iki -8,4 proc. Pasak „Aviva Lietuva“ vyriausiojo investicijų valdytojo Roman Piotr Sosnowski, beveik dešimtmetį kilusių akcijų rinkų augimas natūraliai sulėtėjo, o 2018-ieji nebuvo palankūs investicijoms į akcijas. Kainų svyravimų neišvengė ir obligacijų rinka.

„Tačiau džiaugiamės, kad pasirinkome teisingą investavimo taktiką – teikėme prioritetą toms ES šalims, kurių ekonominė situacija, viešųjų finansų padėtis ir rinkos tendencijos sudarė prielaidas tikėtis teigiamos investicijų grąžos. Pasirinktos taktikos sėkmę įrodo ilgalaikiai mūsų valdomo bei prestižinį apdovanojimą pelniusio „Europensija“ pensijų fondo rezultatai“, – pastebi „Aviva Lietuva“ vyriausiasis investicijų valdytojas.

„Europensija“ yra ir didžiausią 10 metų laikotarpio grąžą generuo­jantis konservatyvaus investavimo pensijų fondas Lietuvoje. Vertinant 10 metų laikotarpį, fondo grąža siekia net +49,6 proc. (lyginamasis indeksas +22,3 proc.), arba vidutiniškai +4,1 proc. per metus.

„Aviva Lietuva“ valdomas fondas „Europensija“ leidinio „Investment & Pensions Europe“ ir „Fleming“ Centrinės ir Rytų Europos pensijų fondų apdovanojimuose 2016 m. buvo pripažintas geriausiu konservatyvaus investavimo fondu visame regione.

„Aviva Lietuva“ yra viena iš trijų didžiausių šalyje II pakopos pensijų fondų valdytojų. Nuo veiklos pradžios „Aviva Lietuva“ pensijų fondų klientams išmokėjo beveik 30 mln. eurų. „Aviva Lietuva“ pensijų fonduose savo pensijai kaupia jau 227 tūkst. Lietuvos žmonių.

Užs. 1772