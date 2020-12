Apie smurtą artimoje aplinkoje

Lapkričio 25 diena yra Tarp­tautinė smurto prieš moteris diena. Nuo šios dienos iki gruodžio 10 dienos minima tarptautinė socialinė akcija „16 dienų be smurto“. Šia akcija siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į smurto problematiką ir skatinti gyventi be smurto, būti atsakingais asmenimis.

2011 m. gegužės 26 d. Lietuvoje priimtas įstatymas dėl apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje, kuriuo siekiama ginti asmenis nuo smurto artimoje aplinkoje, greitai suteikti pagalbą, taikyti apsaugos priemones ir teikti tinkamą pagalbą.

Smurto artimoje aplinkoje formos yra fizinis, psichologinis, seksualinis ir ekonominis smurtas, kuris padaromas tyčia. Dažniausiai fiksuo­jamos formos yra fizinis (skausmo sukėlimas ar sveikatos sutrikdymas) bei psichologinis smurtas (pasikartojantys grasinimai, užgauliojimai, žeminimai). Smurtas artimoje aplinkoje dažniausiai vyksta privačioje erdvėje (gyvenamajame name, bute). Smurtaujantys asmenys būna iš įvairių socialinių sluoksnių ir skirtingų lyčių.

Nusikalstamos veikos, susijusios su smurtu artimoje aplinkoje priskirtos prie visuomeninę reikšmę turinčių veikų. Smurto artimoje aplinkoje tema išlieka opi ir visoje Lietuvoje.

2020 metų sausio – spalio mėn. Elektrėnų policija pradėjo 46 (2019 metais minėtu laikotarpiu 70) iki­teisminius tyrimus dėl nusikalsta­mų veikų, susijusių su smurtu artimoje aplinkoje. 2019 m. nuo šių nusikalstamų veikų nukentėjo 76 asmenys (12 vyrų ir 64 moterys), 2020 m. – 49 žmonės (8 vyrai ir 41 moteris).

Kviečiame ir mes nesmurtauti, nepiktnaudžiauti alkoholiu bei kitomis psichotropinėmis medžiagomis bei taikiai spręsti konfliktus ir esant reikalui ieškoti pagalbos. Gyvenkime be smurto, o ypač savo artimoje aplinkoje, kurioje kaip tik turėtume būti saugūs bei mylimi. Gyvenkime taip, kad mūsų namai būtų užuovėja, prieglobstis, o ne vieta, iš kurios norėtųsi pabėgti.

Apsaugokime vaikus, kurie matydami konfliktus, ne tik yra traumuojami psichologiškai, bet ir patys nukenčia fiziškai. Vėliau jie nemoka kurti santykių su kitais žmonėmis, perima konfliktų sprendimo būdus, patys skaudina kitus, lieka nelaimingi, tampa nepasitikintys savimi, sergantys depresija, priklausomi nuo alkoholio ar psichotropinių medžiagų.

Kviečiame nebijoti ir kreiptis pagalbos bei apsaugoti save bei savo vaikus, keisti bei kurti saugų gyvenimą.

Dėkojame, visiems žmonėms, kurie sureaguoja ir nelieka nuošalyje dėl to, kas vyksta už uždarų durų. Prašome gyventojų ir toliau būti atsakingais piliečiais ir skambinti bendruoju pagalbos numeriu – 112.

Vilniaus aps. VPK Elektrėnų PK