Apie pažeidimus ir pilietiškumą

Virginija Jacinavičiūtė

Nors dalis žmonių atriboti nuo pasaulio, pasaulis žmonėms vis tiek prieinamas. Tai, kas vyksta planetoje, šalyje ar mūsų gatvėje, kasdien sužinome klausydami žinių, kurios ateina įvairiais kanalais. Šį kartą mūsų dėmesį patraukė vieno elektrėniškio socialiniame tin­kle pasidalinta žinutė ir nuo­traukos, kuriose užfiksuota, kaip Saulės gatvėje vairuotojai niokoja žalią veją. Elektrėniškis negailėjo kritikos policijai, valdžiai, todėl nusprendėme pasidomėti, kodėl niekas nepadeda gyventojams spręsti problemos.

„Atsakingoms institucijoms už tvarką tikriausiai visai nusispjauti“, – rašė elektrėniškis. Pasiteiravus, ar dėl pažeidimų buvo kviesta policija, atsakymas šiek tiek priminė anekdotą apie žmogų, kuris norėjo išlošti milijoną, bet nepirko bilieto. Tik šiuo atveju elektrėniškis norėjo, kad už automobilių statymo pažeidimus būtų nubausti vairuotojai, bet pats nenorėjo policijai pranešti. Pasak elektrėniškio, pranešdamas apie pažeidimą policijai esi skundikas. Kiti gal sutiks su redakcijos nuomone, kad rūpestis tuo, kas vyksta savame kieme, yra ne skundimas, o pilietiškumas. Apie Saulės gatvės problemas žmogus pasidalino socialiniame tinkle, dėl šių bėdų akmenėlių pametė ir į policijos, ir į valdžios institucijų daržą. Pradėjus domėtis tema dėl menko požiūrio į betvarkę, neūkiškumą ir kitas problemas mieste kritikos sulaukė ir redakcija.

Elektrėniškis teigė, kad mašinos veją niokoja jau visus metus. Pasidomėjome, ką apie šią problemą žino Elektrėnų seniūnas Antanas Šalkauskas. Seniūnas patikino, kad dieną prieš redakcijos skambutį į seniūniją buvo atvykęs Saulės gatvės gyventojas ir pranešė apie minėtus pažeidimus. Seniūnas buvo nuvykęs į Saulės gatvės aikštelę, jo akivaizdoje ant žalios vejos besiparkavęs asmuo, vos išvydęs seniūną, apleido aikštelę. Seniūnas sako, kad matant tokius pažeidimus, reikia kviesti policiją ar tiesiog nufotografuoti automobilio numerius ir perduoti policijai. To užtenka, kad pažeidėjai būtų nubausti. Seniūnas sako, kad aikštelėje linijomis pažymėtos parkavimosi vietos, todėl vairuotojams turėtų būti aišku, kas galima, o kas ne. Greitu metu išvažinėtą vietą planuojama užpilti juodžemiu, o vėliau planuojama įrengti bortelius. Seniūnas kreipėsi į Elektrėnų savivaldybės Ūkio plėtros ir investicijų skyrių, klausdamas, ar klojant aikštelę, toje vietoje neturėjo būti įrengti borteliai. „Gavę atsakymą spręsime, ką toliau daryti, bet per kelias dienas problemą išspręsti galimybių nėra. Seniūnijos teritorija – ne savas kiemas, reikia sąmatą sudaryti, atlikti pirkimus, rangovą rasti“, – paaiškino A. Šalkauskas.

Seniūnas sakė ketinąs kreiptis į policiją, kad ši pravažiuotų kiemais ir stebėtų, kaip vairuotojai laikosi taisyklių.

Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja investicijoms Giedrė Tomkevičiūtė-Kalinauskienė atsakė, kad minėta aikštelė įrengta įgyvendinant projektą „Elektrėnų ma­rių pakrančių, paplūdimio ir daugiabučių namų kiemų sutvarkymas, šiose teritorijose įrengiant bendruomeninę, aktyvaus laisvalaikio infrastruktūrą“. „Stovėjimo aikštelė įrengta ant buvusių senosios aikštelės pagrindų, gatvės bortai sudėti iš dviejų aikštelės pusių: pirmiausiai siekiant saugumo, kad mašinos nuo kalnelio nenuriedėtų į stadioną ir nuo gatvės pusės. Vienoje aikštelės pusėje bortai nebuvo sudėti, nes aikštelė ir žolės danga yra viename aukštyje. Deja, gyventojams atrodo, kad jei nėra bortų, tai galima mašiną statyti ne tik ant asfaltuotos aikštelės, bet ir ant žolyno“, – komentavo pavaduotoja.

Redakcija apie gyventojų įvardintą problemą pasiteiravo ir Elektrėnų policijos komisariato.

Elektrėnų policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkas Edgaras Telinskis atsakė, kad ši problema policijai yra žinoma: „Gyventojai kartais kreipiasi dėl užstatyto automobilio ar dėl automobilių stovėjimo ant žalios vejos daugiabučių namų kiemuose. Ypač tai aktualu šiuo laikotarpiu, kai paskelbta ekstremali padėtis ir didelė dalis gyventojų dirba nuotoliniu būdu iš namų.

Už parkavimo taisyklių pažei­dimus Elektrėnų sav. šiais metais (nuo sausio 1 d.) surašyti 57 protokolai, 2019 m. – 313 protokolų. Tačiau kiek pažeidimų buvo padaryta tam tikroje vietoje, duomenų pateikti negalime, nes tokios statistikos nevedame.

Pranešimą dėl parkavimo taisyklių pažeidimų šalia minėtos aikštelės iš gyventojo gavome tik vakar (05-05), tyrimas pradėtas.

Administracinių nusižengimų, numatytų ANK 417 str. 2 d., tyrimas ir administracinių protokolų surašymas (be policijos) taip pat priskiriamas ir savivaldybių administracijos pareigūnams.“

Už automobilio parkavimą tam neskirtoje vietoje pirmą kartą bauda siekia nuo 30 iki 90 eurų. Paprastai pažeidėjas pirmą kartą moka 15 eurų baudą – pusę minimalios baudos. Pakartotinai per tuos pačius metus padarius pažeidimą baudžiama maksimalia bauda – 90 eurų.