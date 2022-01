Žinos, kur važiuos

Dar prieš Naujuosius metus skaitytojas redakcijai atsiuntė ­nuotrauką su tarpmiestinių au­tobusų važiavimo grafiku, kuriame nematyti nei važiavimo krypties, nei laiko. Ar galima grafikus atnaujinti ir kas tai turėtų padaryti, klausėme savivaldybės Saugaus eismo komisijos pirmininkės, administracijos direktoriaus pavaduotojos Ingos Kartenienės.

Ji mūsų paklausimą persiuntė UAB „Elektrėnų autobusų parko“ eksploatacijos inžinieriui Nerijui Kirkui, kuris atsakė: „…persiunčiu informaciją apie lenteles, kurios buvo neseniai atnaujintos: Elektrėnų c. abi, Vievio AS Vilniaus kryptimi, Astros link N.Rajono, Versmė link N.Rajono, Dvaro, Elektrėnuose ir Vievyje tolimojo susisiekimo lentelės. Šiuo metu nuimta ir atvežta sutvarkymui Dubijos stotelės lentelė iš Elektrėnų miesto ir dalis lentelių iš maršruto Elektrė­nai–Kietaviškės–Žikaronys. Elektrėnų mieste įprastai yra kartą per metus atnaujinamos lentelės, nes jose arba iš­blunka tekstas nuo aplinkos poveikio, arba yra fiziškai pažeidžiamos. Jeigu keičiasi maršrutų reiso laikas, tai visa lentelė nėra keičiama, bet yra užklijuojamas naujas laikas vietoje senojo. Taip pat lentelės keičiamos ir pagal keleivių pastabas, jeigu kažkur suplėšyta, išpaišyta ar kitaip sugadinta. Dėl lentelėse nurodomo netikslaus laiko pastabų iš keleivių retai sulaukiame. Jeigu keičiasi maršruto laikas, tai pirmiausia jis yra atnaujinamas visose stotelių lentelėse. Atnaujindami lenteles taip pat visada patikrinama, ar nurodyti tikslūs laikai. Jeigu lentelėse jie būtų netikslūs ir keleivis nesulauktų autobuso ar jis nuolat važiuotų vėliau, tai žmonės ­greitai sureaguotų ir informuotų vairuotoją ar mus. Gali būti, kad ne visa informacija tiksli, nes dėl karantino, kai buvo nutraukiama/keičiama/atnaujinama ir pan. daug maršrutų reisų, mes nespėjome keisti lentelių ir naujinti informacijos. Visą informaciją naujindami lenteles dar kartą patikrinsime. Visas lenteles ir informaciją atnaujinsime iki šios savaitės penktadienio. ­Jeigu keleiviai pastebi netvarkingą lentelę ar netikslią informaciją joje, gali tiesiogiai ­kreiptis į mus ir bus greitai sureaguota ir atnaujinta“.

Pavaduotoja atsakymą dar papildė, kad tarpmiestinių autobusų grafikus taip pat žadėjo atnaujinti. Pirmiausia surinks visą naujausią informaciją apie pravažiuojančius ir stojančius autobusų reisus ir iki kitos savaitės pabaigos lenteles žadėjo pakeisti.

