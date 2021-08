Visi darykime, ką galime

Siekiant suvaldyti pandemijos grėsmę artėjant rudeniui, dabar ypač svarbu elgtis sąmoningai ir atsakingai – laikytis rekomendacijų bei prisidėti prie visuotinio imuniteto kūrimo. Juk kiekvienas pasiskiepijęs apsaugo ne tik save, bet ir aplinkinius.

Apie tai, kokiomis mintimis gyvena šiandien ir kodėl nusprendė vakcinuotis, pasakoja piliečiai iš skirtingų šalies rajonų.

„Kartu mes galime nuveikti daugiau“

Indrė iš Elektrėnų šiandien gyvena pozityviomis mintimis: „Karantino laikotarpis buvo sunkus psichologiškai ir emociškai, bet atėjusi vasara ir pasibaigęs sugriežtintas karantinas po truputį padėjo sugrįžti prie senųjų įpročių.“

Moteris teigia keletą kartų atlikusi antigenų testą, bet visi atsakymai buvo neigiami. „Oficialiai koronavirusu nesirgau, tačiau dirbu maisto tiekimo sferoje ir mano aplinkoje vyksta nuolatinė komunikacija su klientais bei tiekėjais, keletas kolegų sirgo, tad galbūt to nesuprasdama ir nejausdama prasirgau besimptome šio viruso versija“, – pasakoja ji.

Pradžioje į skiepus žiūrėjusi skep­tiškai, Indrė pripažįsta, kad, kaip ir kiti, pasidavė „bandos“ jausmui, nes atrodė, jog per tokį trumpą laiką atrasti veiksmingą vakciną yra neįmanoma ir atei­tyje turėsime daug su sveikata susijusių problemų, kurioms įtaką bus padarę skiepai.

Kaip bebūtų, galiausiai ji nu­sprendė vakcinuotis tam, kad darbas sklandžiai vyktų ir toliau, o dabar ragina kitus padaryti tą patį: „Galvokite ne tik apie save ir kaip tai tiesiogiai gali palengvinti jūsų gyvenimą, bet ir apie tai, kad vienas vienintelis jūsų skiepas dar gali išgelbėti ir begalę aplinkinių, o juolab šeimą ir kitus artimuo­sius, juk visi jiems linkime tik paties geriausio ir norime apsaugoti. Jei visi būsime sąmoningesni ir vieningesni, tikiu, kad šią pandemiją suvaldyti bus galima per trumpesnį laiką. Juk ne veltui sakoma, kad kartu mes galime nuveikti daugiau.“

„Virusas nedings lyg niekur nieko“

Vestuvių planuotojai Laurai, kilusiai iš Jurbarko, šiltasis metų sezonas – pats aktyviausias darbymetis, nes žmonės planuoja savo vestuves ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Laura sako pasitikinti mokslu ir mano, kad mes visi esame tokioje situacijoje, kurioje be vakcinų nėra kitos išeities.

„Virusas nedings lyg niekur nieko. Nesu skiepų maniakė, paprastai nuo gripo nesiskiepiju kasmet, bet šitas virusas yra toks, kur nevalia rizikuoti ne tik savo paties sveikata, bet ir artimųjų. Pandemija paveikė mano verslą, aš kito varianto nematau, tik vakcinaciją, kad galėtumėm kiek galima grei­čiau grįžti į normalų gyvenimą“, – sako ji.

„Tai, kad dabar Lietuvoje ser­­­­gan­čiųjų skaičiai mažesni, dar ne­­­reiš­­kia, kad rudenį mes vėl netu­rėsime kritinės pandeminės situacijos. Net, sakyčiau, labai tikėtina, kad turėsime. Kuo daugiau bus pasiskiepijusių, tuo mažiau šansų vėl visiems sėdėti namuo­se“, – tikina moteris, pridurdama, kad ją pasiekia įvairūs mitai ir istorijos, susijusios su vakcinacija, bet dažniausiai tuos mitus išgalvoja žmonės, nė kiek nepasigilinę į mokslininkų nuomonę.

„Labiausiai mane neramino kalbos apie tai, kad paprastai skiepui išrasti reikia daugiau laiko, kurio mes nelabai čia turime. Bet, kita vertus, esu per gyvenimą išgėrusi, suvalgiusi daugybę dalykų, kurių cheminės sudėties tikrai nežinojau, tad dabar abejoti medicina, kai viskas yra po didinamuoju stiklu tikrinama, nematau net menkiausios priežasties“, – savo nuomone dalijasi Laura.

Kam galioja rekomendacijos ir galimybių pasas?

Siekiant suvaldyti koronaviruso plitimą, šiuo metu apsauginės veido priemonės privalomos vyresniems nei 6 metų asmenims viešose uždarose erdvėse, pavyzdžiui, parduotuvėse, viešajame transporte ar renginiuose. Išskyrus tuos atvejus, kai sportuojama arba kai teikiama paslauga, kurios negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant su kauke ir kai dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negalima ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).

Be to, turint neigiamą COVID-19 testo rezultatą, pasi­skiepijus nuo COVID-19 ar persirgus COVID-19, galima gauti galimybių pasą, kuris nuo rug­pjūčio 2 d. galioja vieną mėnesį.

Pasiskiepijus „Comirnaty“ ar­ba „Moderna“ vakcina gali­mybių pasas įsigalioja praėjus 1 savaitei po antrosios vakcinos dozės suleidimo; „Janssen“ vakcina – pra­­ė­jus 2 sav. po vienintelės vak­ci­nos dozės suleidimo; „Vax­zev­ria“ vakcina – praėjus 4 sav. po pirmosios dozės suleidimo ir iš karto po antrosios vakcinos dozes.

Persirgus COVID-19, gali­my­­bių pasą galima gauti praėjus 2 sav. po bet kurios vienos vakcinos dozės, o turint neigiamą COVID-19 testo rezultatą, svarbu žinoti, jog antigeno testas galioja 48 val. nuo ėminio paėmimo momento, SARS-CoV-2 PGR tyrimas galioja 72 val. nuo ėminio paėmimo.

Daugiau apie galimybių pasą, galiojančias rekomendacijas ar kitos su pasauline pandemija susijusios aktualios informacijos galite rasti tinklalapyje www.koronastop.lrv.lt, www.gpasas.lt arba paskambinę numeriu 1808.

