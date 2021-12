Vievio kultūros centras galimai atidarytas bus dar šiais metais

Skaitytojai iš Vievio dažnai skambina į redakciją, prašydami pateikti informaciją, kodėl ilgai lauktas Vievio kultūros centras, nors ir pastatytas, bet neveikia. Vievis kitiems metams paskelbtas mažąja kultūros sostine, o gausiems renginiams organizuoti sales vis dar tenka skolintis.

Geriausiai apie užtrukusį pastato pridavimą užsakovams – savival­dybei – žino savivaldybės administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius. Jo ir paprašėme pasidalinti informacija apie taip laukiamo centro atidarymą:

„2018 m. spalio 16 d. buvo pasirašyta Daugiafunkcio Vievio kultūros centro statybos darbų sutartis su UAB „HSC Baltic“. Šis didelis objektas buvo statomas visą pasaulį apėmusios pandemijos laiku, statybas lydėjo įvairūs veiklos apribojimai, darbuotojų saviizoliacijos, darbuotojų trūkumai, medžiagų tiekimo sutrikimai, ir kitos techninės ir gamtinės kliūtys. Dėl šių objektyvių priežasčių teko pratęsti darbų terminus, atlikti kai kuriuos papildomus darbus ir atsisakyti kai kurių anks­čiau numatytų darbų. Buvo nustatyti defektai, jie buvo šalinami.

Susitvarkius su fiziniais trūkumais, pradėtas objekto perdavimas per informacinę sistemą (IS „Infostatyba“), o čia rangovas susidūrė su dokumentų trūkumais. 2021 m. gegužės 7 d. rangovo pateiktas prašymas dėl objekto užbaigimo akto išdavimo IS „Infostatybai“ Statybos inspekcijos buvo atmestas, kadangi rangovas kartu su prašymu gauti statybos užbaigimo dokumentą nepateikė statinio techninio energetinio paso. Pakartotinai 2021m. rugsėjo 8 d. rangovo su energetiniu pasu pateiktas IS „Infostatybai“ prašymas buvo Statybos inspekcijos atmestas dėl rangovo nepateikto objekto garantinio draudimo. 2021 m. spalio 26 d. rangovo prašymas IS „Infostatybai“ dėl užbaigimo akto išdavimo vėl atmestas. 2021 m. lapkričio 18 d. rangovo pateiktas prašymas IS „Infostatybai“ dėl užbaigimo akto išdavimo ir vėl atmestas. 2021 m. lapkričio 24 d. pateiktas rangovo prašymas IS „Infostatybai“ dėl užbaigimo akto išdavimo ir vėl atmestas. 2021 m. gruodžio 3 d. paaiškės, ar bus vėl Statybos inspekcijos ar kitos organizacijos atmestas rangovo prašymas.

Kaip matote, situacija apgai­lėtina. Savivaldybė su rangovu dėl užsitęsusių statinio užbaigimo pro­cedūrų bendrauja pretenzijomis. Biu­rokratinės kliūtys tapo priežastimi. Kitas savivaldybės žingsnis būtų rangovo apskundimas teismui, tačiau savivaldybė kol kas nesvarsto tokios galimybės, nes bylinėjimasis procesą užvilkintų metams ar keleriems, o ­tikimasi, kad problema gali būti taikiai išspręsta dar šiais metais“.

Red. inf.