Vievio ežero pakrantėje iškils vasarnamių kvartalas

Virginija Jacinavičiūtė

Vievyje, Liepų g., iškils 29 ­poilsio pastatų kvartalas. Visuo­menei projektas buvo pristatytas spalio 14 d. Nors projekto pristatymas viešintas savivaldybės sve­tainėje, spaudoje ir socialiniuo­se tinkluose, didelio gyventojų susidomėjimo jis nesulaukė.

Į nuotolinį pristatymą prisijun­gė būrelis gyventojų, Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas Arūnas Butrimavičius, tarybos narys Edvardas Baleišis, Vievio seniūnė Kristina Vitartė.

Vievio ežero pakrantėje poilsio pastatų kvartalą statys mažoji bendrija „World foods“. Internete skelbiama, kad įmonės veiklos sritis – didmeninė gėrimų prekyba. Viniuje registruotoje bendrijoje dirba du apdraustieji.

Adresu Liepų g. 29A, 1,8 ha sklype planuojama statyti 29 vasarnamius, kurių kiekvieno naudingasis plotas 103 m2.

Pastaraisiais metais Elektrėnų sa­vivaldybės rekreacinėse teritorijose išdygo ne vienas neva poilsio paskirties pastatas, kuriame žmonės turėtų tik vasaroti, tačiau iš tiesų juose ruo­šiasi gyventi. Pristatyme dalyvavęs tarybos narys Edvardas Baleišis neabejoja, kad ir šiame vasarnamių kvartale bus gyvenama nuolat. „Deja, tiek patys pastatai, tiek kvartalo infrastruktūra, mano galva, yra nepritaikyta nei nuolatiniam gyvenimui, nei poilsiui. Statytojas kratosi atsakomybės dėl pastatų naudojimo pagal paskirtį, teigia, kad statys poilsinius pastatus, o kam jie bus paskui naudojami, tai jau ne jo problema. Siekiant išspausti kaip galima daugiau, pastatai bus tiek sugrūsti, kad net priešgaisrines sienas ir stogus reikės įrengti. Kvartale nėra numatyta jo­kios poilsinės infrastruktūros, išskyrus takelius valtims nuleisti ir kada nors galbūt atsirasiantį paplūdimį bei lieptą. Tikrai neįsivaizduoju, kas pirks tuos namukus ir ten „poilsiaus“, – pastebėjimais dalinosi E. Baleišis.

Gera žinia, kad Liepų gatvės vasarnamių kvartalas bus jungiamas prie miesto inžinerinių tinklų, tačiau lietaus nuotekų šalinimas bus sprendžiamas lokaliai – nuotekos tekės į ežerą arba į infiltracines talpas. Pakrantėje bus paliktas didesnis nei 10 m ruožas, kuriame bus įrengtas takelis ir apšvietimas. Statytojas tikino, kad pakrante laisvai judėti galės kiekvienas, o ar galės prigulti ir pasideginti be papildomo mokesčio, paaiškės projektą jau įgyvendinus.

Vievio seniūnė Kristina Vitartė redakcijai komentavo, kad projekto pristatyme seniūnijos ir sa­vival­­dy­bės atstovai išsakė savo pastebėjimus ir lūkesčius statytojams.

„Nors projektas sulaukė didelio gyventojų susidomėjimo viešoje erdvėje (privatus sklypas yra prie Vievio ežero), tačiau viešajame svars­tyme aktyvumas buvo mažesnis. Susirinkimo dalyviams abejonių kė­lė, kad tai bus tik poilsiniai namai, nes statomi gyvenamųjų namų kriterijus atitinkantys statiniai. Visuomenei rūpėjo ir želdinių tema, kadangi bus pašalinama nemažai augmenijos, o naujų želdinių sodinti neplanuojama. Taip pat statytojas atsakė į klausimus dėl atliekų tvarkymo. Jos bus tvarkomos konteineriniu būdu, kuriuos aptarnaus komunalines paslaugas teikianti įmonė. Priminėme, kad turi būti apgalvotas didelės technikos patekimas iki kvartalo t.y. įvertinta esama privažiavimo kelio danga. Elektrėnų savivaldybės architektas A. Butrimavičius išdėstė savivaldybės poziciją, siūlydamas atsisakyti dviejų planuojamų statyti namų ir vietoje įrengti viešas automobilių ir vaikų žaidimų aikš­teles; numatyti servitutą patekimui per sklypą iki vandens ir įrengti takelį iki ežero, nes per šį sklypą vietos gyventojai eina į vieną iš Vievio ežere esančių maudyklų. Tikimės, kad statytojas atsakingai įvertins visuomenės ir savivaldos pastabas bei pasiūlymus ir į juos ­atsižvelgs.“

Vandens telkiniai – gamtos dovana, kuri turi būti pasiekiama kiekvienam gyventojui, todėl statybos pakrantėse kaskart jaudina gyventojus. Svarbu, kad nepakistų ežero ekologinė būklė, kad išliktų priėjimas prie vandens telkinio, kad statytojai būtų socialiai atsakingi – rūpintųsi ne tik savo pelnu, bet ir viešąja infrastruktūra.