Tvarūs – netvarūs Elektrėnų projektai

Julija Kirkilienė

Karolina Navakauskaitė,

VU Komunikacijos fakulteto studentė, praktikantė

Nežinau, kas galėtų ginčytis, kad šiais metais Elektrėnai taip išgražėjo, kad gėlynais nenusileidžia net garsiajam Druskinin­kų kurortui. Išgražėjęs miestas vis daugiau pritraukia svečių ir poil­siautojų, kurie negaili ne tik pagyrimų, bet ir kritikos. Kaip įprasta, informaciją persijojame per redakcijos sietus ir šį kartą ­skaitytojams pasakojame apie tvarius ir netvarius Elektrėnų projektus.

Tiltas nekainavo milijonų

Žmonės pamėgo Elektrėnų pa­plūdimį ir naująjį, gražiai apšviestą pontoninį tiltą į marias, deja… Skaitytojas domisi, kodėl prieš porą metų pastatytas tiltas dabar taip nuniokotas: ar kalti užsakovai, nepatikrinę sudėtų medžiagų kokybės, ar žmonės, nesaugantys savo turto. Nežinia, kas sugebėjo nuniokoti metalinius turėklus, skiriančius tiltą nuo ežero, kas ir kaip galėjo išspardyti grindinį, kad vietomis tik skylės liko, kas ir kodėl tinklinius gultus, ku­riuos taip pamėgo jaunimas, išdegino, išpjaustė taip, kad nesaugūs liko.

Į visus tuos klausimus skai­tytojams atsakė Elektrėnų sa­vi­valdybės Ūkio plėtros ir in­vesticijų skyriaus vedėja Giedrė Tomkevičiūtė-Kalinauskienė:

„Pontoninės prieplaukos su pri­eigomis įrengimas kainavo 345 527,60 Eur. Už šią sumą buvo išvalyta pakrantė bei prieiga iki jos, su­tvirtintos krantinės g/b plokštės, pastatyta pontoninė prieplauka, įrengti mažosios architektūros elementai, demontuota esama atraminė sienutė, atstatytos esamos dangos.­ Prieplaukos įrengimui panaudotos­ medžiagos atitinka projekto tech­ninių specifikacijų reikalavimus. ­Garantija medžiagoms ir darbams yra 5 metai. Deja, garantija netaikoma, jei statinys niokojamas tyčia. Šiuo atveju tinklas yra pjaustomas, deginamas, ant jo vienu metu šoka kelių žmonių grupė. Medžio kompozito lentos specialiai laužomos, klibinami liepto turėklai. Nustatyta, kad dalis prieplaukos lentų susidėvėjo labiau, dėl to kreiptasi į rangos darbus atlikusią įmonę. ­Pontoninę ­prieplauką prižiūri Elektrėnų se­niūnija ir planuoja kitą sezoną pakeisti susidėvėjusį tinklą, atlikti kitus būtinus darbus. Gyventojus kviečiame būti neabejingiems ir informuoti apie vandalizmo atvejus“.

Statinių paskirtis rekonstruotame parke

Apie po švenčių sulaužytus amfiteatro suolus jau rašėme, žinome, kad jie bus suremontuoti ir, tikriausiai, atlaikys būsimas šventes, t.y. bus tvarūs.

Neseniai rekonstruotame parke „Vaikų pasaulis“ esantys keli nau­ji statiniai sužadino Elektrėnų gyventojų smalsumą.

Daugiausia klausimų kilo dėl stulpų, esančių šalia sūpynių. Gyventojams rūpėjo sužinoti, kokia jų paskirtis, galbūt iš jų dar bus kažkas daroma.

Į šiuos iškilusius klausimus apie naujus statinius parke „Vaikų pasaulis“ atsakė Elektrėnų savivaldybės Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Giedrė Tomkevičiūtė-Kalinauskienė: „Stulpai šalia sūpynių – tai meninė instaliacija, nerūdijančio plieno perfo­ruotos kolonos, iš apačios apšviečiamos įleidžiamais į gruntą šviestuvais“.

Ji taip pat pridūrė, jog kolonos sukuria sumontuotų sūpynių estetinę uždarą aplinką vaikams suptis ir žaisti, derančią prie teritorijoje ­esančio amfiteatro sienų.

Visai netoli minėtų stulpų galima pamatyti ir statinius, primenančius garsiakalbius. Tai – vaikų žaidimo įrenginys „Požeminis telefonas“.

„Nerūdijančio plieno pokalbių vamzdeliai, sujungti po žeme lanks­čiu PVC vamzdeliu, leidžia vaikams kalbėtis ar šnabždėtis per žaidimų aikštelę, skatinant socialinę sąveiką, bendradarbiavimą ir vaizduotę, be to, tai yra įdomus būdas sužinoti, kaip perduodamas garsas“, – komentavo G. Tomkevičiūtė-Kalinauskienė.

Šis įrenginys, suteikdamas vaikams pramogą, kartu suteikia ir ­edukacinę naudą.

„Tai įrenginys, kuris vaikus supažindina su fizikos dėsniais per žaidimus ankstyvame amžiuje“, – pridūrė G. Tomkevičiūtė-Kalinauskienė.