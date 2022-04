Šypsenos Velykų zuikučiams

Labdaros asociacija „Ištiesk ­gerumo ranką“ ir partnerė Elektrėnų savivaldybės administracija jau penktą kartą vykdo projektą „Ištiesk gerumo ranką“. Vykdydami projektą asociacijos savanoriai didžiųjų metų švenčių – šv. Velykų ir šv. Kalėdų – laukimo metu su dovanėlėmis aplanko stokojančius, vienišus, vienkiemiuose gyvenančius žmones, socialines įstaigas. Šių metų velykinė akcija pavadinta „Nusišypsok Velykų zuikučiui“. ­Asociacijos vadovė Birutė Grybauskienė sako, kad šypsenų šiais metais sulaukė kaip

This slideshow requires JavaScript.

niekad daug. Šypsosi žmonės, pamatę šventinį autobusą, sutikę savanorius zuikučius su specialia šventine zuikučių apranga, šypsosi gavę sveikinimo popieriuke įvyniotus saldainius, šypsosi vienkiemių gyventojai, nekantriai laukę jau pažįstamų savanorių, dažnas ieško kuo juos pavaišinti. Šiais metais daug šypsenų savanoriams padovanojo ukrainiečių vaikai, gyvenantys savivaldybėje. Jų šypsenos savanoriams labai svarbios – juk šiuo metu jiems dažniau tenka verkti, nei šypsotis.

Visą Didžiąją savaitę savanorių autobusiukas riedėjo seniūnijų keliais, krutėjo į vienkiemius, savanoriai mojavo gatvėse sutiktiems praeiviams ir dažną pavaišino velykiniais saldumynais ir saulėgrąžų sėklomis – saulės ir Ukrainos neoficialiu simboliu. Turėdama gausų būrį geraširdžių rėmėjų, asociacija pasi­ruošusi išdalinti per 60 kg saldumy­nų ir per 3 tūkst. kiaušinių. Kiaušinius per asociaciją savivaldybės gyventojams padovanojo bendrovė „Vievio paukščiai“ ir tarybos narys Arūnas Ščerbavičius. Asociacija už šią Velykoms labai reikalingą produkciją labai dėkinga rėmėjams ir prašė padėkoti laikraščio puslapiuose.

Asociacija „Ištiesk gerumo ranką“ yra labdaros organizacija, dirbanti savanorystės pagrindais.

Red. inf.