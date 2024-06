 Šviesolaidinis internetas – istorija, kuri mus pasiekė iki šių dienų. Pasakoja specialistas

Šviesolaidinis internetas – tai sparčiausia ir patikimiausia interneto prieigos technologija. Ji veikia naudojant šviesolaidinius kabelius, kuriais duomenys perduodami šviesos signalų pavidalu. Šviesos signalai gali keliauti daug didesniu greičiu ir nuotoliu nei elektriniai signalai, kurie naudojami variniuose kabeliuose.

Apie šviesolaidinio interneto galimybes pasakoja specialistas Paulius.

Privalumai, kurie atima žadą

Šviesolaidinis internetas gali pasiekti iki 10 gigabitų per sekundę (Gb/s) greitį, o tai yra žymiai daugiau nei senojo modelio interneto maksimumas – 1 gigabitas per sekundę (Gb/s). Didelis greitis leidžia žaibiškai atsisiųsti didelius failus, transliuoti aukštos raiškos vaizdo įrašus ir žaisti internetinius žaidimus be trukdžių. Tiesa, Lietuvoje šiuo metu prieinamas iki 5 GB/s greitis. O daugelis paslaugų tiekėjų iki šiol siūlo iki 1 Gb/s.

„Šviesolaidiniai kabeliai yra atsparesni trikdžiams nei variniai kabeliai, todėl šviesolaidinis internetas paprastai būna stabilesnis ir patikimesnis“,- pasakoja Paulius.

Taip pat jie džiugina ir kur kas mažesne delsa. „Delsa – tai laikas, per kurį signalas keliauja iš jūsų įrenginio į interneto serverį ir atgal. Šviesolaidinis internetas paprastai turi mažesnę delsą nei varinis internetas, todėl jis idealiai tinka tokiai virtualiai veiklai, kuriai reikia greito reagavimo laiko, pavyzdžiui, internetiniams žaidimams ar vaizdo pokalbiams“,- priduria specialistas.

Šviesos signalai šviesolaidžiuose kabeliuose slopinami daug mažiau nei elektriniai signalai variniuose kabeliuose. Dėl to šviesolaidinis internetas gali pasiekti didesnius atstumus be ryšio kokybės praradimo. Tai labai svarbus privalumas tiems, kurie gyvena atokiose vietose. Dažniausiai jiems džiaugtis sklandžiu interneto ryšiu yra kur kas sudėtingiau. Tačiau tikrai yra įmanoma, ypač nusprendus, kad šviesolaidinis internetas yra Jums tinkamas.

Šviesolaidinio interneto tiekėjo pasirinkimas

Renkantis šviesolaidinio interneto tiekėją – svarbu palyginti skirtingų tiekėjų siūlomus planus ir kainas. Taip pat turėtumėte atsižvelgti į tiekėjo aprėpties zoną ir klientų aptarnavimo reputaciją.

Prieš pasirinkdami tiekėją, rekomenduojame perskaityti klientų atsiliepimus ir palyginti skirtingų planų kainas bei ypatybes.

„Kai kurie renkasi tuos, kurie siūlo pigiausias kainas. Tai yra labai blogas paieškos kriterijus. Natūralu, kad sutaupyti norisi. Ir tai galima daryti sekant akcijas, užsakant planus, kurie kainuoja pigiau dėl konkrečių tuo metu teikiamų pasiūlymų“,- teigia specialistas.

Taip pat verta bendrauti su aptarnaujančiu personalu. Labai dažnai iš darbuotojų matyti – kokia yra įmonės politika. Kai kurie darbuotojai net nesistengia padėti. Gali būti, kad pareikus pagalbos, kadangi internetas neveiks tinkamai – jos greitai nesulauksite. Geriausia yra apeiti tokius paslaugų tiekėjus. Juk trikdžiai pasitaiko ir geriausiems, tačiau liūdna, kai jie nėra tvarkomi.

Naršykite be jokių ribų. Šiais laikais tai daryti nori ne tik jaunas, tačiau ir garbaus amžiaus žmogus. Juk internetas – mūsų gyvenimo dalis. Kai kurie tiesiog kvėpuoja juo. Galbūt ir Jūs esate toks?