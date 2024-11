Sveiki atvykę į Europos kūrybinio rašymo dirbtuves

Pasakojimo menas ir jaunimas… stipresni nei bet kada! Kas sudaro kūrybinio rašymo mokyklą? Čia rašymas laikomas „(…) iš esmės amatu. Amatu, kuris, atliekamas su įgūdžiais ir talentu, tampa menu“.

Šiame vaizdo esė rasite daugiau informacijos apie kūrybinio rašymo mokyklų metodus ir pratimus, kuriuos atlieka jauni, pradedantys rašytojai. Taip pat turėsite galimybę vizualiai apžiūrėti mokyklas. Galbūt to nežinojote, tačiau Europoje yra daug rašymo mokyklų – beveik kiekviena Europos šalis turi bent vieną. Be to, šios mokyklos organizuoja pamokas ir kursus bei yra susijungusios į Europos kūrybinio rašymo programų asociaciją (EACWP).

Europos Sąjungos paramos, teikiamos pagal programą „Kūrybiška Europa“, dėka partnerystės mokyklos sukūrė literatūros projektą CELA (Kylančių literatūros menininkų ryšiai), skirtą jauniems talentams skatinti, kalbinėms mažumoms atstovauti ir literatūros menininkams suteikti ateitį.

