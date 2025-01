„Sužibėję“ Elektrėnų padangėje

Gyvenime niekas nevyksta šiaip sau, ir, atrodo, atsitiktinai sutikti žmonės ateina pačiu tinkamiausiu metu!

Bendruomenė „Aktėvystė“ vei­k­ia daugiau nei 10 metų. Veikla gana plati bei įvairiapusiška: vykdomos iniciatyvos, socialinės akcijos, įgyvendinami sociokultūriniai, sveikatos, prevencijos, bendruomeniškumo sutelktumo projektai, aktyvinama savanoriška veikla, skatinamas bendradarbiavimas, aktyvus laisvalaikis bei kt. Į įgyvendinamas veiklas ir renginius stengiamės pa­kviesti lektorių, menininkų, kūrėjų, amatininkų, kurie gali pasiūlyti įdomią, unikalią edukaciją ar veiklą.

This slideshow requires JavaScript.

Įgyvendinome projektą, kurio metu norėjome dalyvius supažindinti su senoviniu, paprotinių (apeiginių) natūralaus bičių vaško žvakių liejimo būdu. Pradėjome ieškoti, klausinėti, ar nėra vietinių lektorių, bitininkų, vedančių tokią edukaciją. Ir pasidarė liūdna, jog Elektrėnų turizmo informacijos centro internetinėje svetainėje galėjome rasti tik vieną nuorodą į edukacijas teikiančią kaimo turizmo sodybą, kuri mums reikalingos edukacijos neturėjo. Todėl teko kreiptis į kaimyninės savivaldybės kultūros ir amatų centrą, kurio internetinė svetainė mirga įvairiausių edukacijų bei amatininkų gausa. Pakako vieno skambučio ir sutartą dieną turėjome puikią, apeigomis bei giesmėmis pripildytą edukaciją. Tokia patirtis kėlė klausimą, ar tikrai Elektrėnų krašte nėra kūrėjų, ūkininkų, edukacinių veiklų bei amatų atstovų, su kuriais galėtume susipažinti, kviesti juos į muges, renginius, edukacijas.

Kai praėjusių metų pradžio­je teikėme Nevyriausybinių or­ga­nizacijų ir bendruomeninės veik­los stiprinimo projekto paraišką, numatėme įgyvendinti renginį „Sužibėk“. Šis renginys ir buvo skirtas suburti Elektrėnų krašte veikiančius, kuriančius, ūkininkaujančius, gaminančius, edukacijas vedančius ar organizuojančius išskirtines veiklas žmones. Kvietėme susiburti, pabendrauti, pasidalinti patirtimi ir kontaktais. Taip pat turėjome svečiuose ir Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės atstovę, kuri pristatė verslo idėjų finansavimo galimybes Elektrėnų savivaldybės kaimiškose vietovėse.

Galime pasidžiaugti, jog pirmas blynas neprisvilo ir turėjome gražų, labai moterišką dalyvių ratą. Pakalbinome daugiau nei 20 atstovų, iš kurių pusė atvyko į renginį. Taip pat renginį viešinome per socialinius tinklus, vietos žiniasklaidą. Smagu ir tai, kad susipažinome su naujais žmonėmis, ir nors jie į renginį šį kartą neišdrįso atvykti, bet pažadėjo prisijungti pavasarį.

Noras susipažinti, pasidalinti patirtimi bei aptarti verslo/amato finansavimo galimybes suvedė nuostabias kūrėjas. Visos jos – Elek­trėnų krašto gyventojos, atradusios kūrybos, naujo amato ar gyvenimo būdo džiaugsmą bei turinčios gražių ateities idėjų. Su malonumu pristatysime kiekvieną, nes dalis dalyvių yra „moterys orkestrai“, neapsiribojančios viena veikla.

Dovilė Juškevičienė iš Vilkabalių kaimo pati save vadina menininke-kūrėja, tapybos ant drobių darbus išplėtusia iki sienų ir pastatų tapybos. Jos sienų darbai puošia Vievio, Abromiškių, Kaišiadorių ugdymo ir švietimo įstaigas, privačius namus. Kūrybinio įkvėpimo pagauta ji kuria rezino dervos interjero detales, papuošalus. Jos idėjoms paklūsta net statybinės apdailos medžiagos, kurias ji paverčia įspūdingomis mozaikomis. Be kūrybinės veiklos Dovilė jau daugiau nei 6 metus kviečia moteris susitikti sporto salėje Vievyje, kur jos vedami reguliarūs sportinės veiklos užsiėmimai ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir kuria moterų bendrystę. Dovilės pravestos apšilimo mankštos išjudino 2023 m. Vievio Drakono valčių festivalio ir 2024 m. Elektrėnų marių pusės maratono dalyvius.

Alina Mazurkevičė per vos keletą mėnesių įkūrė ne tik levandų ūkį „Dvaro kalno levandos“, bet ir įgyvendino ne vieną savo sumanymą. Kaip pati Alina sako: „Atradau savo pašaukimą gamtos apsuptyje – pradėjau kurti levandų ūkį savo sodyboje. Čia viską darau savo rankomis, pradedant nuo paprastų darbų, kaip žolės pjovimas, iki sudėtingų projektų, tokių kaip betonavimo darbai iš akmens. Mano sodyba – tai vieta, kur susilieja meilė gamtai, kūrybingumas ir rankų darbas. Iš levandų, kurias kruopščiai auginu, gaminu įvairią produkciją: kvapnius maišelius, arbatas, kūno sviestą, lūpų balzamą, vonios druskas, levandų bei svarainių sirupus, limonadus. Taip pat kuriu originalius rankdarbius iš gipso – eglutės papuo­šimus, kvapnius pakabukus, dekoratyvines lėkštutes, žvakides bei kitas interjero detales. Neriu žaislus vąšeliu, kurie džiugina tiek mažuosius, tiek suaugusiuosius. Mano gaminiai – tai savotiška levandų spalvos ir aromato pasaka, atspindinti mano darbą ir meilę tam, ką darau“.

Jurga Gaubaitė yra ženklo „VIRVE line“ sumanytoja ir įkūrėja, Lietuvos kūrėjų klubo narė. Jurgos rankose poliesterio virvelės magiškai tampa žaviais interjero aksesuarais: krepšeliais, stalo padėkliukais, polėkštėmis bei plataus panaudojimo galimybes turinčiomis išskirtinėmis daiktadėžėmis „Marių kriauklės“. Jurga sako, kad jos kuriamuose darbuose dominuoja natūralios spalvos bei išgrynintos formos. Kūrėja siekia, kad jos darbai būtų ypatingai kokybiški, lengvai prižiūrimi ir kuo ilgiau būtų naudojami, taip prisidedant prie lėtojo vartojimo.

Iš popieriaus gimstantys eglutės žaisliukai, prabangios svečių stalo kortelės, ornamentuoti kvietimai, dovanų kuponai, stalo dekoro elementai ir spalvotai jaukios edukacijos vaikams bei suaugusiems. Visa tai – kūrybingos Justinos Dzimidavičienės, „JD Atvirukas“ sumanytojos, veikla. Moteris džiaugiasi, kad jau keleri metai, kai „popierinis“ pomėgis virto rimta profesine veikla, leidžiančia suderinti gau­sios šeimos kasdienybę ir kūrybines idėjas. Šiandien Justiną galima sutikti ir švietimo įstaigose, kultūros ar bendruomenių centruose, kur ji veda edukacines veiklas vaikams bei suaugusiesiems.

Po „HoneyPie Desertai“ pavadinimu slepiasi vievietė Martyna Landžiuvienė. Jauna moteris kuria desertų receptus bei gamina subtilių skonių derinių tortus, pyragus, keksiukus ir kitokius desertus. Pristatydama savo veiklą moteris sako, kad kiekvieno torto sluoksniai: biskvitai, pertepimai, uogienių intarpai, šokolado kremai gimsta nuo nulio. Martyna pritaria Anh Luu filosofijai, kad „Desertas tai ne patiekalas, o momentas“, todėl rekomenduoja jos gaminamus desertus valgyti lėtai, besimėgaujant skonių dermėmis ir bendryste su mielais žmonėmis. Paklausus apie pavadinimą, Martyna prasitaria, kad pavadinimą „HoneyPie Desertai“ lėmė tai, jog populiariausias tarp ragautojų jos gaminamas desertas – klasikinis medutis. Martyna sako, jog desertų kūryba yra jos gyvenimo būdas. Tad ji mielai gali atvykti praturtinti šeimos šventes su kalėdinių namelių ar pasirinkto torto gaminimo edukacija.

„MOLI molis“ studijos Elek­trėnuose įkūrėją Miglę Staš­kevi­čienę prieš keletą metų su­vi­­liojo keramika. Į jaukius kerami­kos užsiėmimus ji kviečia molio my­lėtojus, keramikos entuziastus bei tuos, kurie niekada nėra minkę ar prisilietę prie molio. Save Miglė pristato kaip edukatorę, nes reguliariai veda keramikos būrelius vaikams bei suaugusiems. O jos šiltoje studijoje yra laukiami visi, kurie nori neįprastai paminėti šei­mos, nedidelių kolektyvų sukaktis, šventes, susikurti mielą indą ar simbolinį aksesuarą.

Dėl pandemijos ir karantino sustojęs gyvenimo tempas elektrėnietei Linai Kasparaitytei su­teikė galimybę išbandyti macrame siūlų rišimo būdą. Kūrybiškos prigimties moteris šiandien neį­sivaizduoja savo gyvenimo be macrame. Jai tai meditacija, poilsis, atsigavimas po darbų ir neišsenkančių idėjų realizavimo būdas. Linos rankose gimsta subtilūs šviestuvai, stalo dekoro elementai, žvakidės, pakabukai, sapnų bei vėjų gaudyklės. Linos darbus apžiūrėti galite „Facebook“ paskyroje „LincikasMacrame“.

Augalai ir garsai yra šalia Vievio gyvenančios Agnės Landžiūtės gyvenimo aistra. Agnė domisi vaistažoliniais, aromatiniais augalais, ren­ka juos, gamina fermentuotas arbatas, variniame alembike distiliuo­ja gėlių vandenis (hidrolatus), raugia vaistažolių, vaisių, uogų giras. Moteris sako, kad būtent natūralių girų raugimas yra užburianti magija, nes kiekvieną kartą viskas vyksta kitaip, o galutinis giros skonis priklauso nuo parinktų ingredientų, temperatūros, drėgmės, rūgimo laiko ir net Mėnulio fazės. Agnė veda įvairias edukacijas, kurių tikslas pasidalinti patirtimi ir edukacijų dalyviams praktiškai parodyti, kokiais turtais mus gali apdovanoti gamta: nuo arbatų iki natūralių kremų. Agnė taip pat yra Peterio Hesso (Peter Hess) garso metodo bei garso masažo praktikė, vedanti garso pažinimo edukacijas bei garso sesijas.

Beieškodami dalyvių, susipažinome su Jurgita Arlauskiene, kuriančia šiaudų sodus, unikalias interjero detales bei planuojančia savo žiniomis dalintis edukacinių veiklų metu.

Labai norime paraginti savaitraščio skaitytojus atrasti vietos kūrėjus, amatininkus, edukatorius.

Jei norite įsigyti dovaną, desertą, kvietimą, interjero aksesuarą, pagamintą iš aistros ir su begaline mei­le, planuojate bendruomenės ar šeimos šventę, ieškote, kur išbandyti vieną ar kitą kūrybos ar susikaupusios įtampos išveikos būdą, trokštate pažinti gėles, vaistažoles ar tiesiog pabūti nuostabioje draugijoje – šios moterys laukia jūsų.

Dėkojame visoms kūrėjoms, kurios patikėjo idėja ir prisijungė, parodydamos savo kuriamus grožius, pasidalindamos apie vedamas edukacijas, veiklas ir ateities planus.

Veikla „Sužibėk“ yra projekto „Galia bendrystėje“ dalis, finansuota Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ lėšomis.

Projektą įgyvendina bendruo­menė „Aktėvystė“ ir partneriai.

Bendruomenės „Aktėvystė“ pirmininkas Helmutas Zabarauskas